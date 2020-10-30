Son dakika haberi: Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu! Emre Gönlüşen detayı yürek burktu

SPOR DÜNYASINI YASA BOĞDU Dilay Kemer, ikinci kez kanserle savaştığınız geçtiğimiz günlerde "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." sözleriyle duyurmuştu. Hahreden haber sonrası ise dpor dünyasından birçok paylaşım yapıldı. İşte o mesajlar..