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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi: Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu! Emre Gönlüşen detayı yürek burktu
GeriFutbol Son dakika haberi: Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu! Emre Gönlüşen detayı yürek burktu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 10:21 | 

Son dakika haberi: Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu! Emre Gönlüşen detayı yürek burktu

Fenerbahçe TV'nin sevilen ismi Dilay Kemer'in hayatını kaybetmesi spor dünyasını derinden üzdü. 32 yaşında kansere yenik düşen Kemer, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyururken; ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' paylaşımıyla verdi.

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Dilay Kemer'in vefat haberinin ardından spor dünyasından birçok paylaşım yapıldı. Kemer'in geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden meslektaşı Emre Gönlüşen için yazdıkları ise yürekleri parçaladı.

2NE DEMİŞ ŞAİR...
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'NE DEMİŞ ŞAİR...'

Emre Gönlüşen, haziran ayında, "Ne demiş şair, 'Hayat kısa, kuşlar uçuyor'" şeklinde bir tweet atmıştı.

3ÇOK ÜZDÜN BENİ EMRE
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ÇOK ÜZDÜN BENİ EMRE

Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, Gönlüşen'in vefat haberi sonrası bu paylaşımı retweet ederek 'Emre bu zor yolda yoldaşımdın, çok üzdün beni Emre' diye yazdı.

4DİLAYIN SON PAYLAŞIMI
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DİLAY'IN SON PAYLAŞIMI

Dilay, son paylaşımında" İyiyim desem iyi değilim, kötüyüm desem kötü değilim, ama iyileşemedim arkadaşlar. Hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum." diyerek kendisine gelen tüm mesajlar için teşekkür etmişti.

5SPOR DÜNYASINI YASA BOĞDU
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SPOR DÜNYASINI YASA BOĞDU

Dilay Kemer, ikinci kez kanserle savaştığınız geçtiğimiz günlerde "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." sözleriyle duyurmuştu. Hahreden haber sonrası ise dpor dünyasından birçok paylaşım yapıldı. İşte o mesajlar..

6FENERBAHÇE SK:
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FENERBAHÇE SK:

Fenerbahçe Kulübü, vefat haberi sonrası resmi siteden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay. Fenerbahçe Spor Kulübü." ifadelerini kullandı.

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9VOLKAN DEMİREL
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VOLKAN DEMİREL

"Başımız sağ olsun, nurlar içinde yat"

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11OZAN TUFAN
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OZAN TUFAN

"Başımız sağ olsun"

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13SELÇUK ŞAHİN
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SELÇUK ŞAHİN

"Nurlar içinde uyu"

14MELİH MAHMUTOĞLU
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MELİH MAHMUTOĞLU

"Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun"

15GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

"Nurlar içinde uyu"

16CANER ERKİN
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CANER ERKİN

"Başımız sağ olsun"

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Arşiv | Dilay Kemer hastalığa yakalanmadan önce Fenerbahçe taraftarının önünde...

FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti. Başarılı sunucu hastalığa yakalanmadan önce başkanlığa yeni seçilen Ali Koç'ın ilk kez stat önünde taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonu sunmuştu...

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