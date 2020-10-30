Son dakika haberi: Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu! Emre Gönlüşen detayı yürek burktu
Fenerbahçe TV'nin sevilen ismi Dilay Kemer'in hayatını kaybetmesi spor dünyasını derinden üzdü. 32 yaşında kansere yenik düşen Kemer, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyururken; ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' paylaşımıyla verdi.
Dilay Kemer'in vefat haberinin ardından spor dünyasından birçok paylaşım yapıldı. Kemer'in geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden meslektaşı Emre Gönlüşen için yazdıkları ise yürekleri parçaladı.
ÇOK ÜZDÜN BENİ EMRE
Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, Gönlüşen'in vefat haberi sonrası bu paylaşımı retweet ederek 'Emre bu zor yolda yoldaşımdın, çok üzdün beni Emre' diye yazdı.
SPOR DÜNYASINI YASA BOĞDU
Dilay Kemer, ikinci kez kanserle savaştığınız geçtiğimiz günlerde "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." sözleriyle duyurmuştu. Hahreden haber sonrası ise dpor dünyasından birçok paylaşım yapıldı. İşte o mesajlar..
FENERBAHÇE SK:
Fenerbahçe Kulübü, vefat haberi sonrası resmi siteden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay. Fenerbahçe Spor Kulübü." ifadelerini kullandı.
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