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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 20:34 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! Transferler, Hagi, Fatih Terim, Erol Bulut ve TFF...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayında transfer konuları, teknik direktör Erol Bulut ve hedefleri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.

2ÖRNEK ALINACAK BİR KARİYER
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ÖRNEK ALINACAK BİR KARİYER

Nefretle sevgi arasında büyük bir uçurum yok. Benden nefret eden insanlarla da oturdum çok kez. 15 dakika sonra sevdiler beni. Ülkemizde her meslek grubunda başarı ve başarısızlığı üst seviyede yaşamış insanların böyle bi maliyeti var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Spor dünyası içinde bu anlamda iki ucu da yaşayanlkardan ender isimlerdenim. Hatalarımla veya başarılarımla elimden geleni yaptım ve insanların örnek alacağı bir kariyer yaşadığımı düşünüyorum.

3HATA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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HATA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ben hatasız olduğumu düşünmüyorum. Hata yapmaya da devam edeceğiz çünkü insanız. Ortalama bir zekam olduğu için aynı hataları tekrarlayacağımı düşünmüyorum. 3 ay önce saha içindeydim. Artık yeni bir görevim var. Daha kontrol edebileceğim bir ortamdayım. Saha içinde hatalarım oldu. Annemi ve ailemi üzdüğüm zamanlar oldu. Pişmanlıklarım da var. Ama büyük fotoğrafa baktığımda kariyerimden memnunum.

4PİŞMANLIK YAŞADIĞIM OLDU
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PİŞMANLIK YAŞADIĞIM OLDU

Ben kazanmayı çok sevdim. Saha içinde kazanma mevsuzu olduğunda herkesçe bilinen bir profilim var. Bazen ayarı kaçırıp pişmanlıklar yaşadığım olmuştur. Etrafımdaki insanlara da kazanmanın zevkini tattırmışımdır. Kazandıktan sonra bu keyfi bir çok sporcu benim ne dediğimi anlıyordur. O motivasyonu sağlamak çok önemli.

5GÖKHAN VE CANERİN TUTUMLARINI BİLİYORUZ
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GÖKHAN VE CANER'İN TUTUMLARINI BİLİYORUZ

Bir çok büyük sporcunun belgesellerinde kazanma isteği var. Kaybetmeyi seven büyük sporcu yok. Ama bu benim yaptığım hataları örtecek değildir. Ben oynadığım arkadaşlarımı saha içinde ve saha dışında yükselttiğimi düşünüyorum. Gökhan'ın ve Caner'in kaybetmeye karşı tutumlarını da biliyoruz

6O MAÇTAN SONRA FORMAYI BIRAKMADIM
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O MAÇTAN SONRA FORMAYI BIRAKMADIM

- 1997-98 sezonunda Galatasaray'da bir Kocaeli deplasmanı var. Sen 38-39 dereceyle hastasın. Fatih Terim sana 5 numarayı veriyor. 'Al bu benim formam. Çık oyna' diyor. Sen de çıkıp asist yapıyorsun.

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Çok gençtim o zaman. Hoca da beni pek oynatmıyordu. Ben de kırgındım biraz. Bir o dönem genç futbolcular olarak bugünküler gibi rahat değildik. Abilerimiz duşa girmeden, doktoprun yanına gitmeden biz gidemezdik. O maçta formayı aldım sonradan da bırakmadım çok şükür.

8TERİMİN BAŞARILARI ORTADA
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TERİM'İN BAŞARILARI ORTADA

Fatih Terim'in kariyeri, başarıları ortada. Ülke futbolu ve Galatasaray için yaptıkları ortada. Kendisiyle hukukumuz ve güzel anılarımız vardır. Başarılarının devamını diliyorum.

9HAGI EN BÜYÜK FUTBOLCU
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HAGI EN BÜYÜK FUTBOLCU

Ben iki oyuncuyla da saha içinde bulundum. Hagi daha iyi oyuncu. Alex Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu. Hagi'yi Alex'ten ayıran en büyük fark asker bir oyunduydu. Hiçbir şekilde pes etmezdi. Kaybetmeye karşı gösterdiği tahammülsüzlük beni en çok etkileyen şeydi. Birçok şeyi kazanmamda onun katkıları var. Hagi benim gördüğüm Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu.

10HAGINİN YARDIMLARINI UNUTAMAM
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HAGI'NİN YARDIMLARINI UNUTAMAM

Antrenman biterdi biz içeri gitmeye çalışırdık. Hagi 'Nereye gidiyorsunuz' der ve bizi yanına çağırırdı. Onun yardımlarını unutamam. Uzun pas, dönüş, çalım, şut. Hepsini bizimle birlikte çalışırdı. Onun katkısı bende çok büyüktür. Asla yalanlayamam bunu.

11BUGÜNKÜ GENÇLERİN YOLUNDAN GEÇTİM
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BUGÜNKÜ GENÇLERİN YOLUNDAN GEÇTİM

Alyapıdan yetişen bir futbolcu olarak ben de bugünkü gençlerin yolundan geçtim. Onların büyüklerine bir şey soprması, göz temasının olması... Bunlar çok önemli. Ben de elimden geldiğince altyapıdaki oyuncularımızla vakit geçiriyorum. İnşallah bizden daha iyi başarılar yaşarlar. Fenerbahçe'nin ilerleyen zamanlarda çok iyi bir altyapısı olacak.

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BAŞAKŞEHİR'DE DE DAHİL OLMUŞTUM

Sorumluluğunun bilincinde, çerçevesi belirlenmiş bir ekip var. Akıl bu. Hoca ligi biliyor. Scout ekibi gelişti. Ben saha içinden gelmeme rağmen 3-4 yıldır Başakşehir'de de oyuncu seçim ve gelişimlerine dahil olmuştum. Başkanımız daha da tecrübelendi. Skorların da yardım etmesiyle beraber çok daha gelişecek bir süreç olacak.

13SADECE BAŞKANIMIZA BAĞLIYIM
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SADECE BAŞKANIMIZA BAĞLIYIM

Ben tamamen futboldan sorumluyum. Sadece Başkanımıza bağlıyım. Transfer durumunda bazen birbirimizle iç içe geçen süreçler var. Ayrıca kendimizin olduğu kutucuklarımız var. Hiyerarşide belli bir oyuncu için scout'tan bilgi alırım. Hocayla konuşurum. Buna onay vermişsek başkan bize hayır demez. Başkan bize bir isimle gelirse bunu da yine hoca ile görüşürüz. Yöneticilerimiz de dahil olur bu sürece ve karar alınır

14NASIL YAPTIK BİLMİYORUM
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NASIL YAPTIK BİLMİYORUM

Bir düzen oturdu. Herkes kendi işini biliyor. Başkanımız da çok iyi bir lider. Onun Fenerbahçe sevdasını söylememe gerek yok. Finansal anlamda çok ciddi sıkıntılara rağmen nasıl yaptık bilmiyorum ama süreci başarıyla tamamladık.

15ÇOK TECRÜBELİ DEĞİLİM AMA...
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ÇOK TECRÜBELİ DEĞİLİM AMA...

Transferlerimizin arkasında görünmeyen gerçek kahramanlar var. Finansal departmanın yanı sıra hukuk, iletişim ekiplerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de çok tecrübeli değilim bu konuda. Beni de geliştirdiler, yonttular. Süreci doğru yönettiysem onların bende emeği çok büyük.

16TFFYİ ELEŞTİRDİKLERİNİ UNUTMASINLAR
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TFF'Yİ ELEŞTİRDİKLERİNİ UNUTMASINLAR

Bize verilen limit çok konuşuldu biliyorsunuz. Satılan oyuncunun parasının hepsini bütçeye ekleyemiyorsunuz. Küçük bir kelime oyunuyla transferin %5'ini rakip bir takımın üstüne yıkabiliyorsunuz. Finans ekibimiz bu konuda beni çok eğitti. Başkanımızın da finansal aklı buna çok yardımcı oldu. 18 transferin maaş ortalaması yıllık 1 milyon Euro. Bunu da çok konuşanlar var. Bu konuda bizi eleştirirken bize lisansı çıkaran TFF'yi de eleştirdiklerini unutmasınlar. Halka açık bir şirketiz herkes görebilir rakamları.

17HATALAR YAPILDI
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HATALAR YAPILDI

- Geçen sene ne yanlıştı, bu sene neyi doğru yaptınız?Geçmişi konuşmaya lüzum yok. Benim de içinde olduğum takım hatalar yaptı. Şimdi saha içinde de saha dışında da takım ruhu yakalanmış bir takım var. Kimin gol attığı önemli değil.

18BENİM DE HAYALLERİM VAR
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BENİM DE HAYALLERİM VAR

- Teknik direktörlük hayalin yok mu?Ben hayal kuran bir insanım. Önüme gelecek bir durumda ne yapmam gerektiğini planlayan bir insanım. Büyük hayallerim var, dile getirmeyeceğim bunları. İnsan 40 yaşından sonra sakince düşünebiliyor. Büyük hayallerim var, Fenerbahçe için büyük hayallerim var. Fenerbahçeliler bilsin ki ben bu hayal için kendi hayallerimden vazgeçtim. Bu hayal için elimden geleni yapacağım. Allah bana ömür verirse Türk futbolunun içinde olacağım. Kendi düşündüğümün dışında bir süreç ilerledi ama bundan çok mutluyum. Bu işte kendimi geliştirince her şey daha iyi olacak. 'Bu işi yapamaz, Türkiye'de sportif direktörlük işi tutmaz' gibi eleştirilerden sonra bu işi bir nebze başarmak mutluluk verici. Türk genci her şeyi başarır.

19EROL BULUTTA KARARIMIZ ORTAK
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EROL BULUT'TA KARARIMIZ ORTAK

Erol Bulut'u istemediğim yönündeki haberler yalan. Hocayla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Erol Hoca ekibe katılmadan önümüzde birçok alternatifimiz vardı. Oturduk konuştuk. Başkan katıldı ben katılmadım, ben söyledim başkan katılmadı. Sonunda hep beraber ortak noktada buluştuk. Erol Hocayı hepimiz istedik. Sonuçta kulübümüzün başkanı var. Birçok konuda bana 'Sen nasıl istersen öyle olsun' dedi ama Erol Hoca'da kararımız ortak.

20HERKES GÖREVİNİ BİLİYOR
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HERKES GÖREVİNİ BİLİYOR

Erol Hoca ile aramız çok iyi. Uzun yıllardır arkadaşım. Teknik konular benim içim değil. O bana sormadığı sürece dahil olmam. Samandıra'nın patronu hocamız, Başkanımız istese bile ben Samandıra'Da nerede duracağımı bilirim. Hiyerarşi var ama kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Samandıra'da Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Aurelio var... Herkes görevini biliyor.

21SÖZLEŞME NEDEN 1 YILLIK
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SÖZLEŞME NEDEN 1 YILLIK?

Başkanımızla beraber geldim bu göreve. Mukavele detaylarını da bilmiyorum. Böyle ciddi bir görev almışken detay konuşmanın bir anlamı yok. Sürecin uzamasıyla da ilgili bir problem yok. Ben ayrılsam da gönlümün bir parçası Fenerbahçe'de olacak. Artık bütün amacım Fenerbahçe'nin başarısı.

22ERSUN HOCA AYRILDIKTAN SONRA BAŞLADIM
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ERSUN HOCA AYRILDIKTAN SONRA BAŞLADIM

-'Emre kadroyu kurup lig başlayınca gidecek' dedikodusu vardı...Yalan bunlar. Ben Ersun hoca ayrıldıktan sonra göreve başlamıştım zaten. Sürecin uzamasında bir problem yok. Başkanımız da oyuncular alındıktan sonra açıklamak istedi. Ben bu görevde çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi mutluluk verici. Ben bu kadar sevilmeyi de nefret edilmeyi de hak etmiyorum aslında. Yine de herkese teşekkürler.

23İYİ BİR EKİBİMİZ VAR
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İYİ BİR EKİBİMİZ VAR

Başarının mimarı olarak benim konuşulmam çok doğru değil ama isim olarak ben geçiyorum. Bizim iyi bir ekibimiz var. Finans ve hukuk olarak. Başkanımız ve yöneticilerimizin yanı sıra Erol Hoca da dahil oldu. Kolektif bir şekilde devam ettik sürece. Oyuncu artık sadece iyi oyuncu olduğu için transfer edilmiyor. Onun soyunma odasına gireceksiniz, yakın arkadaşına, kız arkadaşına, teknik direktörüne ulaşacaksınız.

24TRANSFERİ MERT HAKAN İSTEDİ
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TRANSFERİ MERT HAKAN İSTEDİ

En zor transfer Mert Hakan diyebiliriz. Çok düzgün bir karakter. Çok zorluklar çekti ama dik durdu. İnşallah Fenerbahçe'de kaptanlık yapacak karakterde bir duruş gösterdi. İki taraf için de zor bir süreçti. Transferi Mert Hakan istedi. Bir anda bizim de bütçemiz oluşunca transfer gerçekleşti. Basında çok farklı rakamlar var ama doğru değil. İlk aradığımda 'Ben Emre Abin' dedim gerçekten. Milli Takım'dan kardeşimdir Mert benim

25BİZİM KADAR İSTEDİ
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BİZİM KADAR İSTEDİ

Biz bu süreci yönetirken kulüplerden oyuncuları ayırmaya çalışmadık. Sivasspor da o dönemde şampiyonluk yarışındaydı. Kimseye bir süreç devam ederken transfer görüşmesi yapmadık. TFF'nin kurallarına da aykırı bu. Pandemi bizi biraz etkiledi. Mert Hakan da bizim onu istediğimiz kadar bizi istedi.

26ALO BEN EMRE ABİN DİYE GİRİYORUM SOHBETE
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'ALO BEN EMRE ABİN' DİYE GİRİYORUM SOHBETE

'Alo ben Emre Abin' muhabbeti yaşımızdan dolayı. 35'ten sonra kim olsa 'Alo ben Emre Abin' diye giriyorum konuşmaya zaten. Bu söz efsane oldu ama ben çok da önemli bir iş yaptığımı düşünmüyorum. Beni bu görevde motive eden bu işi Türkiye'de yapan bir kişinin olmaması. Diğer büyük hayallerimi bir ilk için bırakmış oldum.

27GÖKHAN GÖNÜL İLE OTURUP KONUŞTUK
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GÖKHAN GÖNÜL İLE OTURUP KONUŞTUK

Gökhan Gönül transferini bitirdiğimiz gün çok sevindim. Beşiktaş ile bizim kulüp arasında ayrı bir bağ var. Rahmi Koç ve Başkanımızdan ötürü de bu yakınlık sağlamlaştı. Lig bittikten sonra Gökhan'la oturup konuştuk. İlk görüşmeyi ben yaptım. 'Abi tekrar bana çocukluk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de ağlıyoruz bu transfer için' diye konuştu. Çok duygusal bir andı. Gökhan da Caner de Beşiktaş'ta iyi işler yaptı. Kulübü çok sevdiler.

28Caner ve Gökhan bu ön direk gollerini nasıl sürekli atıyor
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Caner ve Gökhan bu ön direk gollerini nasıl sürekli atıyor?

Bu Türkiye'nin gerçeği. Bir insan yaptığı işi iyi yapıyorsa başarılı olur. Futbolda bazen çok iyi bir planın vardır ve bu plan rakip tarafından savunulamaz.

29Max Kruseyi sen mi gönderdin
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Max Kruse'yi sen mi gönderdin?

Ben göndermedim. Kendi gitti. Aramızda bir problem de olmadı. Ailesinden uzak olduğu için çok destek de olduk ama iyi niyetimiz güzel karşılık bulmadı Kruse tarafından.

30Bonservisle almak mı Kiralamak mı Bonservis vermeden almak mı
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Bonservisle almak mı? Kiralamak mı? Bonservis vermeden almak mı?

İdeal transferin karşılığı benim için kaliteli futbolcudur. Bizim transferlerimizin yazılan piyasa değeri 25 milyon Euro bandında ama biz 14 milyon Euro'ya aldık. 24 milyon Euro'luk da satış yaptık. Doğru transfer kaliteli oyuncudur. Kaliteli değilse oyuncuya yatırım yapmayız.

31Nazım Sangareyi Beşiktaşın elinden mi aldınız
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Nazım Sangare'yi Beşiktaş'ın elinden mi aldınız?

Beşiktaş ile kulübümüz arasında iyi ilişkiler var. Hem benim hem başkanımızın. Biz son olarak Antalyaspor ile görüşürken bize Beşiktaş'ın masada olmadığını söylediler. Özellikle Beşiktaş'ı sorduk ama hayır cevabı aldık ve sonrasında transfer gerçekleşti. Konuşulduğu gibi Beşiktaş'ın iki katı teklif ettiğimiz haberleri de yalan. Nazım ile güncel piyasaya çok uygun bir anlaşma yaptık. Aldığımız birçok oyuncuda performansa dayalı maddeler var.

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