Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! Transferler, Hagi, Fatih Terim, Erol Bulut ve TFF...

BENİM DE HAYALLERİM VAR - Teknik direktörlük hayalin yok mu?Ben hayal kuran bir insanım. Önüme gelecek bir durumda ne yapmam gerektiğini planlayan bir insanım. Büyük hayallerim var, dile getirmeyeceğim bunları. İnsan 40 yaşından sonra sakince düşünebiliyor. Büyük hayallerim var, Fenerbahçe için büyük hayallerim var. Fenerbahçeliler bilsin ki ben bu hayal için kendi hayallerimden vazgeçtim. Bu hayal için elimden geleni yapacağım. Allah bana ömür verirse Türk futbolunun içinde olacağım. Kendi düşündüğümün dışında bir süreç ilerledi ama bundan çok mutluyum. Bu işte kendimi geliştirince her şey daha iyi olacak. 'Bu işi yapamaz, Türkiye'de sportif direktörlük işi tutmaz' gibi eleştirilerden sonra bu işi bir nebze başarmak mutluluk verici. Türk genci her şeyi başarır.