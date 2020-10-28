Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! Transferler, Hagi, Fatih Terim, Erol Bulut ve TFF...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayında transfer konuları, teknik direktör Erol Bulut ve hedefleri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.
ÖRNEK ALINACAK BİR KARİYER
Nefretle sevgi arasında büyük bir uçurum yok. Benden nefret eden insanlarla da oturdum çok kez. 15 dakika sonra sevdiler beni. Ülkemizde her meslek grubunda başarı ve başarısızlığı üst seviyede yaşamış insanların böyle bi maliyeti var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Spor dünyası içinde bu anlamda iki ucu da yaşayanlkardan ender isimlerdenim. Hatalarımla veya başarılarımla elimden geleni yaptım ve insanların örnek alacağı bir kariyer yaşadığımı düşünüyorum.
HATA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ben hatasız olduğumu düşünmüyorum. Hata yapmaya da devam edeceğiz çünkü insanız. Ortalama bir zekam olduğu için aynı hataları tekrarlayacağımı düşünmüyorum. 3 ay önce saha içindeydim. Artık yeni bir görevim var. Daha kontrol edebileceğim bir ortamdayım. Saha içinde hatalarım oldu. Annemi ve ailemi üzdüğüm zamanlar oldu. Pişmanlıklarım da var. Ama büyük fotoğrafa baktığımda kariyerimden memnunum.
PİŞMANLIK YAŞADIĞIM OLDU
Ben kazanmayı çok sevdim. Saha içinde kazanma mevsuzu olduğunda herkesçe bilinen bir profilim var. Bazen ayarı kaçırıp pişmanlıklar yaşadığım olmuştur. Etrafımdaki insanlara da kazanmanın zevkini tattırmışımdır. Kazandıktan sonra bu keyfi bir çok sporcu benim ne dediğimi anlıyordur. O motivasyonu sağlamak çok önemli.
GÖKHAN VE CANER'İN TUTUMLARINI BİLİYORUZ
Bir çok büyük sporcunun belgesellerinde kazanma isteği var. Kaybetmeyi seven büyük sporcu yok. Ama bu benim yaptığım hataları örtecek değildir. Ben oynadığım arkadaşlarımı saha içinde ve saha dışında yükselttiğimi düşünüyorum. Gökhan'ın ve Caner'in kaybetmeye karşı tutumlarını da biliyoruz
Çok gençtim o zaman. Hoca da beni pek oynatmıyordu. Ben de kırgındım biraz. Bir o dönem genç futbolcular olarak bugünküler gibi rahat değildik. Abilerimiz duşa girmeden, doktoprun yanına gitmeden biz gidemezdik. O maçta formayı aldım sonradan da bırakmadım çok şükür.
HAGI EN BÜYÜK FUTBOLCU
Ben iki oyuncuyla da saha içinde bulundum. Hagi daha iyi oyuncu. Alex Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu. Hagi'yi Alex'ten ayıran en büyük fark asker bir oyunduydu. Hiçbir şekilde pes etmezdi. Kaybetmeye karşı gösterdiği tahammülsüzlük beni en çok etkileyen şeydi. Birçok şeyi kazanmamda onun katkıları var. Hagi benim gördüğüm Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu.
BUGÜNKÜ GENÇLERİN YOLUNDAN GEÇTİM
Alyapıdan yetişen bir futbolcu olarak ben de bugünkü gençlerin yolundan geçtim. Onların büyüklerine bir şey soprması, göz temasının olması... Bunlar çok önemli. Ben de elimden geldiğince altyapıdaki oyuncularımızla vakit geçiriyorum. İnşallah bizden daha iyi başarılar yaşarlar. Fenerbahçe'nin ilerleyen zamanlarda çok iyi bir altyapısı olacak.
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