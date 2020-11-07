Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray...
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 futbol programında Fenerbahçe'nin Konyaspor yenilgisini değerlendirdi ve çarpıcı bir yorumda bulundu.
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4 MAÇLIK VE YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi
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THIAM MAÇI TAMAMLAYAMADI
Fenerbahçe'de Mame Thiam, İttifak Holding Konyaspor karşısında da 90 dakikayı tamamlayamadı. Senegalli oyuncu, ligde şu ana kadar oynadığı karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlamasına karşın hiçbir mücadelede 90 dakika görev alamadı.
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TRİBÜNDE BİN 834 KİŞİ
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki müsabakayı bin 834 kişi tribünden takip etti. Locaların kullanıma açılmasının ardından seyircisi önüne çıkan sarı-lacivertlileri, bin 834 seyirci tribünde izledi.
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3 MAÇ SONRA SÜRE BULDU
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayı giydi. Ferdi, 69. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olurken, etkisiz bir performansa imza attı.
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4 MAÇ SONRA SUSKUN KALDI
Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Lige gol yollarında tutuk başlayan ve 2. haftadaki Hatayspor ile 3. haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında gol atamayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada ise en az 2 gol bulmayı başarmıştı.
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MAÇ SONU RIDVAN DİLMEN'DEN FLAŞ YORUM
Rıdvan Dilmen ise maçın ardından yorumlarına "Erol Hoca'da şunu görüyorum, çok risk alabilen bir teknik adam. Çok risk alan teknik adama 'Hayır' demem ama bir de gerçekler vardır" ifadeleriyle başladı.
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İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları;
Namağlup şampiyon olmaktan bahsediyordu Erol Hoca ama kolay değil, olmadığı görüldü. Gerçekçi olmak gerekirse 21 takımlı ligde 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Ancak Erol Hocam, sen böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin.
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Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de görüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli.
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G.SARAY'A GİDEBİLİRDİ
Mert Hakan Yandaş bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır."
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Fenerbahçe-Konyaspor maçında Mert Hakan Yandaş, kadroda yr almasına karşın 4 oyuncu değişikliğine rağmen oyuna girmedi.