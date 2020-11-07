Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray...

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları; Namağlup şampiyon olmaktan bahsediyordu Erol Hoca ama kolay değil, olmadığı görüldü. Gerçekçi olmak gerekirse 21 takımlı ligde 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Ancak Erol Hocam, sen böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin.