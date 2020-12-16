Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçında Erol Bulut'un kararı sonrası ortalık yıkıldı! Kırmızı kart çıkınca...

Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştri almıştı.