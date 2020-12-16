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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçında Erol Bulut'un kararı sonrası ortalık yıkıldı! Kırmızı kart çıkınca...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 22:21 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçında Erol Bulut'un kararı sonrası ortalık yıkıldı! Kırmızı kart çıkınca...

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile oynanan maça Erol Bulut'un kırmızı kart sonrası verdiği karar damgasını vurdu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçında teknik direktör Erol Bulut gündem oldu.

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Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştri almıştı.

3NAZIM 9 MAÇ SONRA 11DE
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NAZIM 9 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11'de görev aldı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11'de başladı. Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

5THIAM İLERİ UÇTA
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THIAM İLERİ UÇTA

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Karacabey Belediyespor karşısında santrforda görevlendirildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü oyuncu, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde genelde kanatlarda görev yapmıştı.

6ALTAY BAYINDIR KIRMIZI KART GÖRÜNCE...
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ALTAY BAYINDIR KIRMIZI KART GÖRÜNCE...

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçında ceza sahası dışında yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

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Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya as oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkan Erol Bulut, bu isimlerin arasına taraftarın büyük beklentisi bulunan Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de sahaya sürmüştü.

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Kırmızı kart sonrası Erol Bulut'un Ömer Faruk Beyaz'ı oyundan alması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine sebep oldu.

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Ömer Faruk Beyaz'ın oyundan çıkmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

11İŞTE O PAYLAŞIMLAR
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR

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