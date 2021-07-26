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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Gökhan Gönül sonrası arağı ismi İspanya'da buldu! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha ve Boupendza için resmi açıklama...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 14:49 | 

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Gökhan Gönül sonrası arağı ismi İspanya'da buldu! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha ve Boupendza için resmi açıklama...

PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası transferde gaza basan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün boşluğunu dolduracak ismi İspanya'da bulurken Beşiktaş'tan dikkat çeken hamleler geliyor.

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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Süper Lig ekiplerinde transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte günün öne çıkan gelişmeleri...

2ADANA DEMİRSPOR, STAMBOULIYİ AÇIKLADI

ADANA DEMİRSPOR, STAMBOULI'Yİ AÇIKLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

3BEŞİKTAŞTAN LEVENT MERCAN ATAĞI

BEŞİKTAŞ'TAN LEVENT MERCAN ATAĞI

Beşiktaş, Schalke 04ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercanı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbulda sürdüren Beşiktaşta transfer çalışmaları da devam ediyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercanı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. (DHA)

4ROSIERDE GERİ SAYIM

ROSIER'DE GERİ SAYIM

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi, Siyah-beyazlılar, Sporting ile 5 milyon euro bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı. (A Bola)

5GEDSON FERNANDESTEN KÖTÜ HABER

GEDSON FERNANDES'TEN KÖTÜ HABER

Portekiz ekibi kampta gösterdiği performans sonrası Gedson Fernandes konusunda kararını değiştirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus olumlu rapor sununca Galatasaray’ın 2+8 milyon Euro’luk teklifi de şu an için masada kaldı. Aslan, Portekiz ekibindeki gelişmelere göre hareket edecek(Fanatik)

6BERKAN KUTLU İÇİN YENİ TEKLİF

BERKAN KUTLU İÇİN YENİ TEKLİF

Galatasaray, Berkan Kutlu transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor'a yeni teklifi 3 milyon euro oldu. Görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

7BOUPENDZA İÇİN AÇIKLAMA

BOUPENDZA İÇİN AÇIKLAMA

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boupendza için tekliflerin olduğunu belirterek, "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Boupendza satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır" dedi.

8GÖKHAN GÖNÜLÜN YERİNE VIDAL

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE VIDAL

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi! Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sağ açık olarak adını duyuran deneyimli futbolcu son yıllarda sağ bekte oynamaya başladı. 3'lü defans sistemini tercih eden Vitor Pereira'nın Vidal'i çok istediği belirtildi. Yönetim, kısa sürede transferi bitirmeye kararlı.

9G.SARAYDAN OZAN KABAK HAMLESİ

G.SARAY'DAN OZAN KABAK HAMLESİ

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor! Sarı kırmızılılar Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından imzalara devam edecek. Fatih Terim'in istediği 10 numara Morutan ile temaslar sürerken stoper için de yerli transferi yapılacak. Fatih Terim, eski öğrencisi Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor.(Sabah)

10MERİH DEMİRAL İÇİN DEV YARIŞ

MERİH DEMİRAL İÇİN DEV YARIŞ

Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Merih Demiral için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Haberde Juventus'un Merih Demiral'ı 35 milyon euroya satabileceği detayı da verildi.

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