Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Gökhan Gönül sonrası arağı ismi İspanya'da buldu! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha ve Boupendza için resmi açıklama...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE VIDAL Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi! Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sağ açık olarak adını duyuran deneyimli futbolcu son yıllarda sağ bekte oynamaya başladı. 3'lü defans sistemini tercih eden Vitor Pereira'nın Vidal'i çok istediği belirtildi. Yönetim, kısa sürede transferi bitirmeye kararlı.