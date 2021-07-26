Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Gökhan Gönül sonrası arağı ismi İspanya'da buldu! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha ve Boupendza için resmi açıklama...
PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası transferde gaza basan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün boşluğunu dolduracak ismi İspanya'da bulurken Beşiktaş'tan dikkat çeken hamleler geliyor.
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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Süper Lig ekiplerinde transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte günün öne çıkan gelişmeleri...
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ADANA DEMİRSPOR, STAMBOULI'Yİ AÇIKLADI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
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BEŞİKTAŞ'TAN LEVENT MERCAN ATAĞI
Beşiktaş, Schalke 04ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercanı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbulda sürdüren Beşiktaşta transfer çalışmaları da devam ediyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercanı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. (DHA)
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ROSIER'DE GERİ SAYIM
Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi, Siyah-beyazlılar, Sporting ile 5 milyon euro bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı. (A Bola)
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GEDSON FERNANDES'TEN KÖTÜ HABER
Portekiz ekibi kampta gösterdiği performans sonrası Gedson Fernandes konusunda kararını değiştirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus olumlu rapor sununca Galatasaray’ın 2+8 milyon Euro’luk teklifi de şu an için masada kaldı. Aslan, Portekiz ekibindeki gelişmelere göre hareket edecek(Fanatik)
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BERKAN KUTLU İÇİN YENİ TEKLİF
Galatasaray, Berkan Kutlu transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor'a yeni teklifi 3 milyon euro oldu. Görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.
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BOUPENDZA İÇİN AÇIKLAMA
Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boupendza için tekliflerin olduğunu belirterek, "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Boupendza satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır" dedi.
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GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE VIDAL
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi! Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sağ açık olarak adını duyuran deneyimli futbolcu son yıllarda sağ bekte oynamaya başladı. 3'lü defans sistemini tercih eden Vitor Pereira'nın Vidal'i çok istediği belirtildi. Yönetim, kısa sürede transferi bitirmeye kararlı.
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G.SARAY'DAN OZAN KABAK HAMLESİ
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor! Sarı kırmızılılar Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından imzalara devam edecek. Fatih Terim'in istediği 10 numara Morutan ile temaslar sürerken stoper için de yerli transferi yapılacak. Fatih Terim, eski öğrencisi Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor.(Sabah)
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MERİH DEMİRAL İÇİN DEV YARIŞ
Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Merih Demiral için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Haberde Juventus'un Merih Demiral'ı 35 milyon euroya satabileceği detayı da verildi.