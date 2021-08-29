Son Dakika Haberi... Fenerbahçe bu gece transferi bitiriyor! Galatasaray'dan bomba yerli operasyonu... Beşiktaş'ta imza...

GALATASARAY'DA YERLİ KALECİ HAREKATI Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan Galatasaray, 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.