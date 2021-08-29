Son Dakika Haberi... Fenerbahçe bu gece transferi bitiriyor! Galatasaray'dan bomba yerli operasyonu... Beşiktaş'ta imza...
Süper Lig'de transferin bitmesi için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler bu gece bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Terim ise yerli operasyonu için düğmeye bastı.
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Fenerbahçe transferde gaza bastı ve 6. transferi açıklamaya hazırlanıyor. Galatasaray'da yerli operasyonu başladı. Beşiktaş'ta da geri sayım sürüyor. İşte günün öne çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için çıkan transfer haberlerini derledik
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FENERBAHÇE'DE GÖZLER PREMİER LİG'DE
Fenerbahçe yönetimi, gereken oyuncu takviyelerini yapabilmek için öncelikle İngiltere’de transferin biteceği tarih olan 31 Ağustos’u bekliyor. Sarı lacivertliler 31 Ağustos’ta mesai saatinin bitimiyle birlikte listelerindeki oyuncuları kadrolarına katabilmek için İngiliz kulüpleriyle görüşmelere başlayacak. Aleksandar Mitrovic (Fulham), Mohamed Elneny, Sead Kolasinac (Arsenal) ile ilgilenen sarı lacivertlilerin ayrıca Santa Clara’dan Hidemasa Morita ve İndependiente’den Fabricio Bustos’la görüştüğü de kulislerde konuşuluyor.(Spor Arena / Süleyman ARAT)
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GALATASARAY'DA YERLİ OPERASYONU
Galatasaray’ın teknik direktörü, transfer rotasını ‘8+3’ kuralına göre belirledi. Napoli ve Krasnodar kulüplerinin talip olduğu Marcao satıldığı takdirde Sassuolo’dan milli stoper Kaan Ayhan alınacak. Yerli kaleci olarak düşünülen ilk isim olan İrfan Can Eğribayat için Göztepe’den olumsuz yanıt alan sarı kırmızılılar, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan’a yöneldi.(Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK)
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MEHMET EKİCİ'YE ŞANLIURFASPOR TALİP
Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi. Futbol Anadolu'nun haberine göre TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.İŞTE UMUT MERAŞ TRANSFERİNİN RAKAMLARI
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İŞTE UMUT MERAŞ TRANSFERİNİN RAKAMLARI
Beşiktaş, A Milli Ta kım’ın sol beki Umut Meraş’ı renklerine bağladı. Önceki gece İstanbul’a getirilen 25 yaşındaki başarılı oyuncu için kulübü Le Havre ile 1.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşılırken, Umut da 1 milyon Euro ücret alacak.
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GALATASARAY'DA YERLİ KALECİ HAREKATI
Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan Galatasaray, 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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FENERBAHÇE'DE 6. İMZA
Fenerbahçe ile Santa Clara kulüpleri geleceğe dair iş birliği için el sıkıştı. Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor. Bu imza ile birlikte yeni projelerin de temeli atılacak. Morita'nın TSİ 17:25'te İstanbul'da olacağı kaydedildi.(Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN MONTERO SESLERİ
Uzun süredir yabancı stoper arayan fakat şu ana kadar hedefe ulaşamayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Yönetim geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Francisco Montero'nun transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'e kiralama teklifi yaptığı ve anlaşmanın büyük oranda sağlandığı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de 13 maçta görev yapan Montero'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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FATİH TERİM'İN ÖNCELİĞİ HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray , geçen sezon formasını giyen oyuncularını yeniden takımda görmek adına büyük mesai harcıyor. Gedson Fernandes için Benfica ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Halil Dervişoğlu’nu da mutlaka kadrosuna katmaya çalışıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in bizzat alınmasını istediği ve öncelikleri arasında yer alan Halil için bu sezon İngiltere Premier Ligi’ne çıkan kulübü Brentford ile pazarlıklar sürüyor.(Fanatik)