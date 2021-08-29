MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Fenerbahçe bu gece transferi bitiriyor! Galatasaray'dan bomba yerli operasyonu... Beşiktaş'ta imza...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe bu gece transferi bitiriyor! Galatasaray'dan bomba yerli operasyonu... Beşiktaş'ta imza...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 - 10:23 | 

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe bu gece transferi bitiriyor! Galatasaray'dan bomba yerli operasyonu... Beşiktaş'ta imza...

Süper Lig'de transferin bitmesi için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler bu gece bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Terim ise yerli operasyonu için düğmeye bastı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fenerbahçe transferde gaza bastı ve 6. transferi açıklamaya hazırlanıyor. Galatasaray'da yerli operasyonu başladı. Beşiktaş'ta da geri sayım sürüyor. İşte günün öne çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için çıkan transfer haberlerini derledik

2FENERBAHÇEDE GÖZLER PREMİER LİGDE

FENERBAHÇE'DE GÖZLER PREMİER LİG'DE

Fenerbahçe yönetimi, gereken oyuncu takviyelerini yapabilmek için öncelikle İngiltere’de transferin biteceği tarih olan 31 Ağustos’u bekliyor. Sarı lacivertliler 31 Ağustos’ta mesai saatinin bitimiyle birlikte listelerindeki oyuncuları kadrolarına katabilmek için İngiliz kulüpleriyle görüşmelere başlayacak. Aleksandar Mitrovic (Fulham), Mohamed Elneny, Sead Kolasinac (Arsenal) ile ilgilenen sarı lacivertlilerin ayrıca Santa Clara’dan Hidemasa Morita ve İndependiente’den Fabricio Bustos’la görüştüğü de kulislerde konuşuluyor.(Spor Arena / Süleyman ARAT)

3GALATASARAYDA YERLİ OPERASYONU

GALATASARAY'DA YERLİ OPERASYONU

Galatasaray’ın teknik direktörü, transfer rotasını ‘8+3’ kuralına göre belirledi. Napoli ve Krasnodar kulüplerinin talip olduğu Marcao satıldığı takdirde Sassuolo’dan milli stoper Kaan Ayhan alınacak. Yerli kaleci olarak düşünülen ilk isim olan İrfan Can Eğribayat için Göztepe’den olumsuz yanıt alan sarı kırmızılılar, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan’a yöneldi.(Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK)

4MEHMET EKİCİYE ŞANLIURFASPOR TALİP

MEHMET EKİCİ'YE ŞANLIURFASPOR TALİP

Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi. Futbol Anadolu'nun haberine göre TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.İŞTE UMUT MERAŞ TRANSFERİNİN RAKAMLARI

5İŞTE UMUT MERAŞ TRANSFERİNİN RAKAMLARI

İŞTE UMUT MERAŞ TRANSFERİNİN RAKAMLARI

Beşiktaş, A Milli Ta kım’ın sol beki Umut Meraş’ı renklerine bağladı. Önceki gece İstanbul’a getirilen 25 yaşındaki başarılı oyuncu için kulübü Le Havre ile 1.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşılırken, Umut da 1 milyon Euro ücret alacak.

6GALATASARAYDA YERLİ KALECİ HAREKATI

GALATASARAY'DA YERLİ KALECİ HAREKATI

Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan Galatasaray, 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

7FENERBAHÇEDE 6. İMZA

FENERBAHÇE'DE 6. İMZA

Fenerbahçe ile Santa Clara kulüpleri geleceğe dair iş birliği için el sıkıştı. Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor. Bu imza ile birlikte yeni projelerin de temeli atılacak. Morita'nın TSİ 17:25'te İstanbul'da olacağı kaydedildi.(Sabah)

8BEŞİKTAŞTA YENİDEN MONTERO SESLERİ

BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN MONTERO SESLERİ

Uzun süredir yabancı stoper arayan fakat şu ana kadar hedefe ulaşamayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Yönetim geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Francisco Montero'nun transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'e kiralama teklifi yaptığı ve anlaşmanın büyük oranda sağlandığı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de 13 maçta görev yapan Montero'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

9FATİH TERİMİN ÖNCELİĞİ HALİL DERVİŞOĞLU

FATİH TERİM'İN ÖNCELİĞİ HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray , geçen sezon formasını giyen oyuncularını yeniden takımda görmek adına büyük mesai harcıyor. Gedson Fernandes için Benfica ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Halil Dervişoğlu’nu da mutlaka kadrosuna katmaya çalışıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in bizzat alınmasını istediği ve öncelikleri arasında yer alan Halil için bu sezon İngiltere Premier Ligi’ne çıkan kulübü Brentford ile pazarlıklar sürüyor.(Fanatik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi