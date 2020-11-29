Son dakika haberi | Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı açıkladı
Bu akşam Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu'ndan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Numanoğlu, oğlunun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait bir şirkette çalıştığı iddiasına cevap verirken, tuttuğu takımı da açıkladı.
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili iddialara cevap verdi.
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Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.
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Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı.
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İŞTE O SÖZLER...
"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.