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GeriFutbol Son dakika haberi | Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 07:38 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı açıkladı

Bu akşam Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu'ndan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Numanoğlu, oğlunun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait bir şirkette çalıştığı iddiasına cevap verirken, tuttuğu takımı da açıkladı.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili iddialara cevap verdi.

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Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.

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Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı.

4İŞTE O SÖZLER...
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İŞTE O SÖZLER...

"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.

5OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR
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"OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR"

Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor.

6MHKYI TEBRİK EDİYORUM
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"MHK'YI TEBRİK EDİYORUM"

MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım.

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Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.

8KAMUOYU RAHAT OLSUN
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"KAMUOYU RAHAT OLSUN"

Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok.

9OĞLUM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU
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"OĞLUM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU"

Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi 'hakem olacağım' dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim.

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O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. 'Helal olsun' dedim. 'Dürüst olacaksın oğlum' dedim.

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Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor.

12BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI
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"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI"

Son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Beşiktaş" yanıtını verdi.

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Levent Numanoğlu ayrıca "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu.

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Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.

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