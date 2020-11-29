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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vurdu! Yine başardı, golden sonra Erol Bulut...
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 19:53 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vurdu! Yine başardı, golden sonra Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la Kadıköy'de karşı karşıya geldiği maça Erol Bulut ve yıldız golcü damgasını vurdu.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta bir ilk yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Erol Bulut ise gelen gollerinden ardından yaptığı hareketle dikkat çekti.

2GÖKHAN GERİ DÖNDÜ
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GÖKHAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş'a karşı formasına kavuştu.Milli maç arasında sakatlık yaşayan ve ligdeki Gençlerbirliği ile kupadaki Sivas Belediyespor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı.

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Sarı-lacivertlilerin bir diğer milli sağ beki Nazım Sangare'nin yokluğunda sakatlığını atlatan Gökhan, eski takımı Beşiktaş karşısında ilk11'deki yerini aldı.

4SOSA ESKİ TAKIMINA KARŞI
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SOSA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015'te Beşiktaş ile başlayan Arjantinli oyuncu, daha sonra Trabzonspor'da da forma giymişti.

Sosa, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk kez Beşiktaş'a karşı oynadı.

5CANER YERİNE NOVAK TERCİH EDİLDİ
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CANER YERİNE NOVAK TERCİH EDİLDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, derbide sol beklerinden Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oynatmayı tercih etti.

Sezon başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Caner, ligde Gençlerbirliği'ne karşı forma giymemiş, kupada ise Sivas Belediyespor maçına 11'de başlamıştı. Ligde geride kalan haftalarda Gençlerbirliği dışında tüm maçlara 11'de başlayan Caner, Beşiktaş karşısında ise yedek oturdu.

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Fenerbahçe'nin bir diğer önemli sol beki Filip Novak ise Gençlerbirliği mücadelesinin ardından Beşiktaş derbisine de 11'de başladı.

7OZAN TUFANDAN VAZGEÇİLEMEDİ
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OZAN TUFAN'DAN VAZGEÇİLEMEDİ

Erol Bulut, Ozan Tufan'ı Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkarttı.Sezon başından beri tıpkı Caner Erkin gibi çok iyi bir performansa imza atan ve adından sık sık söz ettiren Ozan, ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunmuştu.

Kupadaki Sivas Belediyespor maçının ilk yarısında forma giyen Ozan, Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynadı.

8LEMOS 3 MAÇ SONRA STOPERDE
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LEMOS 3 MAÇ SONRA STOPERDE

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, ligde 3 maç sonra pozisyonunda görev aldı.

Sezon başında iyi bir performansa imza atan Lemos, 4. hafta Fatih Karagümrük karşısında kırmızı kart görerek bir sonraki hafta Göztepe maçında forma giyememişti.

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Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşan 24 yaşındaki stoper, bu maçta sonra ise stoperde görev alamamıştı.

Son olarak geçen haftaki Gençlerbirliği müsabakasında Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlığında sağ bek olarak forma şansı bulan Lemos, 3 maç aranın ardından Beşiktaş derbisine pozisyonunda çıkmayı başardı.

10FENERBAHÇEDE 6 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda yer almadı.

11MARADONA UNUTULMADI
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MARADONA UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı. Maradona'nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı.

12GÜLE GÜLE MARADONA
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GÜLE GÜLE MARADONA

Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde "adios" (Güle güle) yazan ve Maradona'nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı.Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.

13ABOUBAKAR BOŞ GEÇMİYOR
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ABOUBAKAR BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe karşısında 4. dakikada ağları havalandıran Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti.

14FENERE KARŞI 3TE 3 YAPTI
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FENER'E KARŞI 3'TE 3 YAPTI

Maça müthiş başlayan Kamerunlu golcü, 20. dakikada bir kez daha ağları havalandırırken, sarı lacivertlilere karşı oynadığı son 3 maçta 3 gol attı.

15EROL BULUT ÇOK SİNİRLENDİ
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EROL BULUT ÇOK SİNİRLENDİ

Aboubakar'ın attığı 2 gol sonrası Fenerbahçe'de büyük şok yaşanırken, öfkelenen Erol Bulut, ceketini çıkarıp attı.

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Karşılaşmadaki iyi oyununu 2 golle süsleyen Aboubakar için sosyal medyada övgü dolu mesajlar atıldı.

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