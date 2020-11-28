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GeriFutbol Son dakika haberi | Fatih Terim, Falcao'nun yerine onu istedi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 08:58 | 

Son dakika haberi | Fatih Terim, Falcao'nun yerine onu istedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, torunlarıyla yaptığı paylaşımda saha parselizasyonu, dominant forvet, beki manipüle etmek tabirlerini kullanmıştı. Terim'in buna uygun olarak yönetimden istediği 3 isim de belli oldu.

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Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla Fatih Terim'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı.

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Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı.

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Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Usta hoca tüyoyu Instagram'dan torunlarını paylaştığı bir videoda verdi.

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İstediği, sistemine uygun oyuncu tiplerini yazdı ve yönetime iletti.

5ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ
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ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ

Fatih Terim, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız.

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Deneyimli hoca buraya Salih Uçan'ı da istiyor. Böylece videodaki saha parselizasyonunu orta sahadan sağlayacak, registaya da kavuşacak.

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Sürekli sakat olan Radamel Falcao ile istikrarsız Mbaye Diagne'den bıkan Terim, forvete de Roman Yaremchuk'u istiyor.

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Terim, Gent'te forma giyen Yaremchuk transferiyle de günümüz futboluna uygun dominant santrfora da kavuşacak.

9HENRYSİZ OLMAZ
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HENRY'SİZ OLMAZ

Fatih Terim, rakip beki manipüle edecek kanat oyuncusu olarak da Henry Onyekuru'yu düşünüyor.

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Nijeryalı futbolcunun hızı sebebiyle rakipler için ciddi tehdit olduğunu düşünen İmparator, Ocak ayında onunla yeniden buluşmayı hedefliyor.

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Onyekuru'nun sahada olması rakip beklerin hücuma çıkmasını dahi engelliyor. (Fotomaç)

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