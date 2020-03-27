Son Dakika Haberi | Fatih Terim'den sevindirici haber geldi! Corona virüsü...
Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina alınan ve tedavisi devam eden Fatih Terim'den son dakika haberi geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüse yakalan Fatih Terim'in son durumunu anlattı ve sevindirici haberi verdi.
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Spor Arena Özel Röportaj - Uğur Yapıcı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor’un şampiyonluk şansı, Süper Lig için düşündüğü yeni modeli ve korona virüsüne yakalanan Fatih Terim’in durumuyla ilgili yeni gelişmeleri Spor Arena’ya açıkladı.
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Spor dünyasında çıkan yeni vakalardan sonra ekstra tedbirler aldınız mı?
"Tesislerin hepsini kapattım ve dezenfekte ettiriyoruz. Futbolculardan 2 hafta evlerinden çıkmamalarını istedik. Antrenmanlara gelirlerse herkes kendi malzemesini evinden getirecek."
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"Düz koşularda bile 2 kişi yan yana koşmamasını istiyoruz ayrıca futbolcularımız evde telekonferansla hep beraber antrenman yapıyorlar."
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Sivas’ta mı kalıyorsunuz?
"Sivas’tayım, buralar çok sakin sabah tesislere gelip yürüyüş yaptıktan sonra evime gidip dışarı hiç çıkmıyorum."
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Süper Lig’in sonraki süreciyle ilgili bazı farklı senaryolar var. En çok tartışılan ise liglerin bu haliyle tescil edilmesi bunu kabul eder misiniz, şampiyonluk yarışı veren bir teknik adam olarak düşünceniz nedir?
"Benim düşüncem 15 Mayıs gibi maçlar belki oynanabilir. Bana göre 18 takım Antalya’ya gelsin hepsi farklı otellerde çalışmalarını sürdürsün ve 18 takım maçları orada oynayıp bitirsin."
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"En uygun seçenek bu, hiç seyahat etmiyorsunuz ve sıcak havada virüsün bulaşıcılık riski daha az diyorlar onun için bütün takımlar için en uygun olan bu hatta Türkiye Kupası maçlarını da Antalya’da oynayıp 1 ay sürmeden bu süreci bitirebiliriz."
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"Ayrıca gündüz maçlarıyla gidersek herkes maçları izleyebilir Dünya Kupası modeli gibi ilerleyebiliriz tıkır tıkır maçları oynatırız."
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"Mecnun başkana ‘Kulüpler Birliği’nde konuşulursa benim teklifim olarak bunu söyleyin’ diye rica ettim"
"Futbolcular bu önerimi çok iyi karşıladı. Mecnun başkana ‘Kulüpler Birliği’nde konuşulursa benim teklifim olarak bunu söyleyin’ diye rica ettim."
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"Oyuncularımız daha önce bile çok tedirgindi uçakla mı gitsek helikopterler mi gitsek diye konuşmalarımız oldu. Söylediğim modelle ilgili yayıncı kuruluş daha öncesinde gider tespitlerini yapar sonrasında oynar bitiririz."
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Süper Lig devam etseydi ‘takımım şampiyon olur’ düşüncesinde miydiniz?
"Tabii ki böyle düşünüyordum, bizim için Antalyaspor maçı çok kritikti o maçı kazansaydık büyük avantajımız olacaktı ama o maça çıkarken aklımız kesinlikle futbolda değildi."
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"Maç sonrasında bile Sivas’a akşam uçağı olmadığı için 1 gece daha orada kaldık, bunu yıllardır anlatamıyorum Sivas’a akşam maçı vermeyin kışın buraya gelme şansınız yok diye ama olmuyor. Her şeye rağmen iddiamız devam ediyor sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız."
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Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak veya diğer isimlerle görüşebildiniz mi?
"Fatih hocayla görüşme şansımız olmuyor yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş."