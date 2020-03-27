Son Dakika Haberi | Fatih Terim'den sevindirici haber geldi! Corona virüsü...

Süper Lig’in sonraki süreciyle ilgili bazı farklı senaryolar var. En çok tartışılan ise liglerin bu haliyle tescil edilmesi bunu kabul eder misiniz, şampiyonluk yarışı veren bir teknik adam olarak düşünceniz nedir? "Benim düşüncem 15 Mayıs gibi maçlar belki oynanabilir. Bana göre 18 takım Antalya’ya gelsin hepsi farklı otellerde çalışmalarını sürdürsün ve 18 takım maçları orada oynayıp bitirsin."