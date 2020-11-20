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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fatih Terim talimatı verdi, Galatasaray transferi bitiriyor! Herkes onu beklerken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 21:13 | 

Son Dakika Haberi | Fatih Terim talimatı verdi, Galatasaray transferi bitiriyor! Herkes onu beklerken...

Galatasaray, kış transfer dönemine sürpriz bir imzayla girmeye hazırlanıyor.

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Sezon başı transfer döneminde orta sahaya beklenen takviyeyi yapmayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Türkiye'de buldu.

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Jean Michael Seri ve Mario Lemina ayrılıklarının ardından kadroya Etebo dışında orta saha takviyesi yapmayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu istiyor.

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Seçim kararına rağmen kış transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da ilk hedef belirlendi.

4TERİM BİZZAT BİLDİRDİ
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TERİM BİZZAT BİLDİRDİ

Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahaya transfer edilmesini istediği ismi yönetime bizzat bildirdi.

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Galatasaray'ın devre arasında Jean Michael Seri'yi tekrar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyordu.

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Ancak Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor'da son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski orta sahası Salih Uçan'ın peşinde.

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26 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in 'İşi bitirin' talimatı verdiği belirtildi.

8DEVRE ARASINDA TRANSFER...
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DEVRE ARASINDA TRANSFER...

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

9TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
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TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Salih Uçan, Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.

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Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üstünde toplayan Salih Uçan, 2012/2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

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İki sezon sarı-lacivertli formayı terleten orta saha oyuncusu, ardından İtalyan devi Roma’nın yolunu tutmuştu. Roma’da geçirdiği iki sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen Uçan, 1 sezon daha burada oynadıktan sonra sırasıyla Sion ve Empoli takımlarında top koşturmuştu.

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Alanyaspor'da bu sezon 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısında bulunmadı.

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