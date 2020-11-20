Son Dakika Haberi | Fatih Terim talimatı verdi, Galatasaray transferi bitiriyor! Herkes onu beklerken...

TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI Salih Uçan, Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.