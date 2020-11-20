Son Dakika Haberi | Fatih Terim talimatı verdi, Galatasaray transferi bitiriyor! Herkes onu beklerken...
Galatasaray, kış transfer dönemine sürpriz bir imzayla girmeye hazırlanıyor.
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Sezon başı transfer döneminde orta sahaya beklenen takviyeyi yapmayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Türkiye'de buldu.
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Jean Michael Seri ve Mario Lemina ayrılıklarının ardından kadroya Etebo dışında orta saha takviyesi yapmayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu istiyor.
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Seçim kararına rağmen kış transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da ilk hedef belirlendi.
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TERİM BİZZAT BİLDİRDİ
Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahaya transfer edilmesini istediği ismi yönetime bizzat bildirdi.
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Galatasaray'ın devre arasında Jean Michael Seri'yi tekrar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyordu.
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Ancak Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor'da son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski orta sahası Salih Uçan'ın peşinde.
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26 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in 'İşi bitirin' talimatı verdiği belirtildi.
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DEVRE ARASINDA TRANSFER...
Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.
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TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Salih Uçan, Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.
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Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üstünde toplayan Salih Uçan, 2012/2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
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İki sezon sarı-lacivertli formayı terleten orta saha oyuncusu, ardından İtalyan devi Roma’nın yolunu tutmuştu. Roma’da geçirdiği iki sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen Uçan, 1 sezon daha burada oynadıktan sonra sırasıyla Sion ve Empoli takımlarında top koşturmuştu.
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Alanyaspor'da bu sezon 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısında bulunmadı.