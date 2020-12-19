Son Dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından olay sözler! "Hakem ezikliğinden..."

2 EMRE DE AKSAYINCA Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk yarının Galatasaray adına en aksayan isimleriydi. Karagümrük eksikliklerine rağmen bunu hissettirmeyen bir mücadele sahaya koydu. İlk yarıda Akbaba’nın kanadını takviye için Oğulcan’ı sola kaydıran Terim’in hamlesi o kanadı rahatlatmaya yetmedi ve sarı kırmızılılar bu sezon ilk defa ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladılar. İlk 45 dakika, en fazla faul yaptıkları ilk yarı olarak da kayıtlara geçti.