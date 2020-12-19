Son Dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından olay sözler! "Hakem ezikliğinden..."

Son 3-4 yılda ligin çehresi olağanüstü değişti. Yabancı sınırı kalktı, Anadolu takımlarıyla İstanbullular arasındaki fark azaldı. Yıllanmış teknik adam çetesinin nispeten dağılmasıyla yeni nesil pırıl pırıl hocalar girdi sisteme. Beş büyük lige tonlarca oyuncu ihraç ettik. Süper Lig’de de son çeyrek yüzyılda görmediğimiz türden bir rekabetçilik oluştu. Herkesin herkesi yenebildiği, neredeyse hiçbir maçın favorisinin olmadığı bir lig.
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Dün de böyle bir maç oynandı Esenyurt’ta. Karagümrük ligin en kompakt takımlarından. Hem grup halinde hareket etmeyi biliyorlar, hem de her mevkiiyle koşan/ısıran/rahatsız eden bir takım. Savunmaları gerçekten de santrforlarından başlıyor. Bir süredir Premier Lig’de bu işi çok iyi yapan Firmino’ya ‘defansif santrfor’ diyorlar.
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DONK’U OYNATMADILAR
Dün Sobiech bu anlamda bir Firmino esintisi yarattı sahada. Aatif’la birlikte o kadar iyi önde baskı yaptılar ki, Donk-Marcao’ya bir kere rahat oyun kurma imkânı tanımadılar. Oysa Galatasaray’ın bir süredir alametifarikası buydu: Rakipleri Marcao’ya baskıyı yoğunlaştırmış ama sahneye Donk çıkmıştı. Deneyimli kaptan adeta hücumu stoperden başlatıyor, Galatasaray’ı bir fazla oynatıyordu. Dün Karagümrüklüler, Sobiech başta olmak üzere oynatmadılar Donk’u.
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BEK KATKISI(ZLIĞI)!
G.Saray’ın dün ofansta kısır gözükmesinde bir diğer önemli faktörün de bek katkısı(zlığı) olduğunu not etmek gerek. Karagümrük’te bekler Ramazan-Balkovec mükemmel oynadılar. Balkovec ayrıca uzun taçlarıyla da ekstra bir silah. Galatasaray’ın bekleri çok geride kaldılar bence rakip mevkidaşlarından. Tüm bu aksaklıkların yanına Emre Akbaba’nın inanılmaz kırılgan futbolu, zaman zaman topa ayağının ucunu dahi sokmamasını da eklemek gerek.
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Son bölümdeki oyuncu değişiklikleri sonrası Galatasaray’da kırılganlar çıktı, hücumda daha yoğun bir takım izledik ama savunmada derin boşluklar da geldi beraberinde. Son 20 dakika bir Rus ruleti gibiydi tam anlamıyla. Galatasaray rakip ceza alanında daha kalabalıktı ama tamamlayamadıkları her hücum bir kontra atak fırsatı oldu Karagümrük’e. Mevlüt de son sözü böyle söyledi zaten.
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BANU YELKOVAN - HAK EDEN KAZANDI
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun uzun zamandır ödemelerde aksaklıklar yaşattığı gerekçesiyle bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda 60 saniye süreyle mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıklamıştı gün içinde. Karagümrük ve Galatasaray, 60 saniye protestonun az olduğunu düşünüyor olsalar gerek ki bunu maçın büyük kısmına yaydılar. Son dakikalar tüm maçın durağanlığını temize çekecek kadar heyecanlı olacaktı, ama bunu o sırada bilmiyorduk.
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ARA SONRASI HEP SIKINTI
Galatasaray bay geçtiği haftadan sonra, her ara sonrası yaşadığı adaptasyon sorununu tekrar yaşıyor gibiydi. Ligin ilk 15 dakikada en çok gol atan takımı Karagümrük, bu istatistiğini Galatasaray karşısında korumaya çok yaklaştı. Ancak golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, istatistiğini koruyan taraf Alanya ve Kayseri’yle birlikte ligin ilk 15 dakikada gol yemeyen üç takımından biri olan Galatasaray oldu.İlk yarıda tempo namına en öne çıkan an, Karagümrük’ün iptal edilen golü sonrasındaki kısa sevinç anıydı.
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2 EMRE DE AKSAYINCA
Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk yarının Galatasaray adına en aksayan isimleriydi. Karagümrük eksikliklerine rağmen bunu hissettirmeyen bir mücadele sahaya koydu. İlk yarıda Akbaba’nın kanadını takviye için Oğulcan’ı sola kaydıran Terim’in hamlesi o kanadı rahatlatmaya yetmedi ve sarı kırmızılılar bu sezon ilk defa ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladılar. İlk 45 dakika, en fazla faul yaptıkları ilk yarı olarak da kayıtlara geçti.
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NDAO EN HIZLI GOLÜ ATTI
Sahada oynayanları bilmem ama maçı izleyenler, ikinci yarıya değişiklik beklentisiyle girdi. Bu tempoda ikinci bir yarıya daha dayanmak, en istikrarlı izleyiciler için kolay olmayacaktı ama değişikliklerden önce Karagümrük’ün golü geldi. 15. saniyede Ndao’nun kaydettiği gol, Süper Lig’in bu sezon atılan en hızlı ikinci yarı golü oldu. Galatasaray 64. dakikada üç oyuncu birden değiştirse de Arda, Bayram veBelhanda takviyesi oyunu lehlerine çevirmeye yetmedi.
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SON BÖLÜM GERİLİMLİ GEÇTİ
Galatasaray kaptanı olarak çıktığı Karagümrük karşılaşmasından 36 sene sonra teknik direktör olarak 69. dakikada kırmızı kart gördü Fatih Terim. 90+5 oynanırken Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Diagne’nin kullandığı penaltıyla durumu eşitledi Galatasaray. Maçın son bölümü yüksek tempo ve gerilimli geçti. Mevlüt, son dakikalarda takımını öne geçiren golü attı ve hak ettikleri galibiyeti takımına getirdi.
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AHMET ÇAKAR (SABAH)
Galatasaray, çok kötü oynadı... Attıkları penaltı golü bence penaltı değil. Yakaladıkları pozisyon var mı? Hatırlamıyorum... Baskı var mı? Pek görmedim... Ama sadece sahada çok kötü oynayan ruhsuz bir Galatasaray gördüm. Her mevkisiyle oyunun hiçbir anında ağırlık koyamadılar.
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Karagümrük eksikti ama eksik oynamadı. İlk yarıya bakıyoruz, al gülüm-ver gülüm... Kaleye tek bir şut atamayan Galatasaray. İkinci yarının başında ise sahanın yıldızı Ndao klasik gollerinden birini attı. Soldan fırladılar, Ndao'nun önüne bıraktılar o da iyi vurdu. Bundan sonra Galatasaray baskı kurar diye düşünüyorduk, kurmuş gibi yaptı ama hiçbir şey yok...
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"EZİKLİĞİNDEN PENALTI UYDURDU"
Bu arada Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil...
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Ayaklar çarpışıyor, Diagne de abartılı şekilde kendini yere bırakıyor. Maç 1-1 bitti diyorduk ki Galatasaray sözüm ona 1-1 kötüymüş gibi defans güvenliğini bırakıp bastırmaya başladı.
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İşte o arada Ndao ki dün gecenin en iyi oyuncusuydu Mevlüt'ün önüne mükemmel bir top attı, o da kendine yakışanı yaptı. Galatasaray maalesef Dimyad'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu oyun genelinde pek beğenmedim. Verdiği penaltı yanlış, aslında faulü yapan Diagne... 8 dakika uzatma verip, 13 dakika oynatması da anlamsız ama dedik ya Serdar Tatlı ne ki hakemleri ne olsun.