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Futbol
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 20:40 | 

Son Dakika Haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına damga vuran an! Kırmızı kart sonrası Fatih Terim...

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ederken maça Fatih Terim damga vurdu.

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Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

2TERİMDEN 2 DEĞİŞİKLİK
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TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

3OKAN VE SARACCHI 11DE
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OKAN VE SARACCHI 11'DE

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

4FALCAO KADRODA YİNE YOK
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FALCAO KADRODA YİNE YOK

Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

52 MAÇ SONRA DÖNDÜ
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2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

6FATİH KARAGÜMRÜKTE 3 DEĞİŞİKLİK
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FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı..

7SABO, NDIAYE VE DURMAZ KADRODA YOK
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SABO, NDIAYE VE DURMAZ KADRODA YOK

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi. 

8YAYINCI KURULUŞA PROTESTO
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YAYINCI KURULUŞA PROTESTO

İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti. 

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Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.

10CİMBOM UNVANINI SÜRDÜRDÜ
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CİMBOM UNVANINI SÜRDÜRDÜ

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Fatih Karagümrük (4); bu zaman diliminde henüz gol yemeyen üç ekipten biri ise Galatasaray (Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte).

11GALATASARAYDA BİR İLK
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GALATASARAY'DA BİR İLK

Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

12GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN 11 FAUL
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GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN 11 FAUL

Galatasaray bu sezon en fazla sayıda faul yaptığı ilk yarıyı geride bıraktı. Sarı kırmızılı oyuncular ilk yarıda 11 faul yaptı.

13TERİM ÖFKELENDİ
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TERİM ÖFKELENDİ

Mücadelenin ilk yarısında istenilen gol pozisyonlarını bulamayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim öfkelendi.

14OFSAYT TEPKİSİ
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OFSAYT TEPKİSİ

Oyunun çok durmasına sinirlenen tecrübeli teknik adam, ofsayt pozisyonu sonrası ise adeta çılgına döndü.

154. HAKEMİN YANINA GİDİP...
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4. HAKEMİN YANINA GİDİP...

Mücadelenin 28. dakikasında Fatih Terim, maçın 4.hakemine büyük tepki gösterdi.

16HOCAM YETER ARTIK
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"HOCAM YETER ARTIK"

Terim, Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip "Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

17TERİME ÖNCE UYARI SONRA KIRMIZI KART
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TERİM'E ÖNCE UYARI SONRA KIRMIZI KART

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, mücadelenin 58. dakikasında kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim'i sakin olması yönünde uyardı.

18TERİME KIRMIZI KART ÇIKTI
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TERİM'E KIRMIZI KART ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 69. dakikada kırmızı kart gördü.

19SEN FUTBOLU BİLMİYORSUN...
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"SEN FUTBOLU BİLMİYORSUN..."

İtirazları sonrası kırmızı kart gören Terim, hakeme "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın." sözleriyle tepki gösterdi.

20TERBİYESİZ, AHLAKSIZ...
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"TERBİYESİZ, AHLAKSIZ..."

Kırmızı kart sonrası çok öfkelenen Terim, Öğretmenoğlu'na "Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" şeklinde tepki göstermeye devam etti.

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