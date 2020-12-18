Son Dakika Haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına damga vuran an! Kırmızı kart sonrası Fatih Terim...

CİMBOM UNVANINI SÜRDÜRDÜ Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Fatih Karagümrük (4); bu zaman diliminde henüz gol yemeyen üç ekipten biri ise Galatasaray (Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte).