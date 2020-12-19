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GeriFutbol Son dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den büyük risk! Kaç maç ceza bekliyor?
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Futbol
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 07:23 | 

Son dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den büyük risk! Kaç maç ceza bekliyor?

Fatih Terim, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yönelik çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Tribüne gönderilen Terim, maç sonrası yaptığı hareketle ise kendisini büyük bir riske atmış oldu.

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Galatasaray'ın dün akşam Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenildiği maça Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim damgasını vurdu.

2HOCAM YETER ARTIK BU 2 OLDU
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"HOCAM YETER ARTIK! BU 2 OLDU"

İlk yarıda istenen futbolun ortaya konamaması sonrası sinirlenen Fatih Terim, bir pozisyonda ise Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip "Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

3HAKEM ÖNCE UYARDI
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HAKEM ÖNCE UYARDI

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyon sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adamı sakin olması yönünde uyardı.

4SONRA KIRMIZI KART GÖSTERDİ
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SONRA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

69. dakikada ise Arda Turan'a çıkan sarı karta itiraz eden Fatih Terim, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

5SEN BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN
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"SEN BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN"

Karar üzerine çileden çıkan Galatasaray teknik direktörü, hakeme "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın...

6TERBİYESİZ, AHLAKSIZ...
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"TERBİYESİZ, AHLAKSIZ..."

"Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" sözleriyle tepki gösterdi.

7MAÇ SONUNDA SAHAYA İNDİ
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MAÇ SONUNDA SAHAYA İNDİ

Tribüne gönderilen Terim, maçın ardından ise sahaya indi. Ancak Futbol Disiplin Talimatı gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan tecrübeli teknik adam kendisini büyük bir riske atmış oldu.

8FATİH TERİMDEN BÜYÜK RİSK
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FATİH TERİM'DEN BÜYÜK RİSK

Fatih Terim, doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacaktı. Hakemin raporuna göre ise ceza artabilir...

9EN AZ 6 MAÇ CEZA ALABİLİR
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EN AZ 6 MAÇ CEZA ALABİLİR

Futbol Disiplin Talimatı'na göre tedbir kararına uymayan görevlilere en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.

10YUSUF ŞİMŞEK 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI
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YUSUF ŞİMŞEK 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI

2015 yılında Antalyaspor'un başında bulunan Yusuf Şimşek, Antalyaspor-Kasımpaşa maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı 7 maç ve 46 bin TL para cezası almıştı.

11İŞTE O TALİMAT
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İŞTE O TALİMAT

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın konuyla ilgili maddesi ise şöyle:

12MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
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MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

Görevlilere ve diğer kişilere, 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

13MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI
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MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

14FATİH TERİMİN ALDIĞI CEZALAR
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FATİH TERİM'İN ALDIĞI CEZALAR

Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin İY sonrası ise 9 maç tribüne çıkma cezası almıştı. Talimat gereği ceza ertelenmesi mümkün olan sezon Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekmişti.

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2018'de takımının başından 10 maç ayrı kalan Galatasaray teknik direktörü, 2019'daki Başakşehir maçında çıkan olaylardan dolayı ise 3 maç ceza almıştı.

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