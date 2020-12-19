Son dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den büyük risk! Kaç maç ceza bekliyor?

Galatasaray'ın dün akşam Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenildiği maça Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim damgasını vurdu.
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"HOCAM YETER ARTIK! BU 2 OLDU"
İlk yarıda istenen futbolun ortaya konamaması sonrası sinirlenen Fatih Terim, bir pozisyonda ise Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip "Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi.
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HAKEM ÖNCE UYARDI
Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyon sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adamı sakin olması yönünde uyardı.
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SONRA KIRMIZI KART GÖSTERDİ
69. dakikada ise Arda Turan'a çıkan sarı karta itiraz eden Fatih Terim, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
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"SEN BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN"
Karar üzerine çileden çıkan Galatasaray teknik direktörü, hakeme "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın...
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"TERBİYESİZ, AHLAKSIZ..."
"Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" sözleriyle tepki gösterdi.
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MAÇ SONUNDA SAHAYA İNDİ
Tribüne gönderilen Terim, maçın ardından ise sahaya indi. Ancak Futbol Disiplin Talimatı gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan tecrübeli teknik adam kendisini büyük bir riske atmış oldu.
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FATİH TERİM'DEN BÜYÜK RİSK
Fatih Terim, doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacaktı. Hakemin raporuna göre ise ceza artabilir...
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EN AZ 6 MAÇ CEZA ALABİLİR
Futbol Disiplin Talimatı'na göre tedbir kararına uymayan görevlilere en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.
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YUSUF ŞİMŞEK 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI
2015 yılında Antalyaspor'un başında bulunan Yusuf Şimşek, Antalyaspor-Kasımpaşa maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı 7 maç ve 46 bin TL para cezası almıştı.
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İŞTE O TALİMAT
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın konuyla ilgili maddesi ise şöyle:
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MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
Görevlilere ve diğer kişilere, 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
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MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI
Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
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FATİH TERİM'İN ALDIĞI CEZALAR
Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin İY sonrası ise 9 maç tribüne çıkma cezası almıştı. Talimat gereği ceza ertelenmesi mümkün olan sezon Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekmişti.
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2018'de takımının başından 10 maç ayrı kalan Galatasaray teknik direktörü, 2019'daki Başakşehir maçında çıkan olaylardan dolayı ise 3 maç ceza almıştı.