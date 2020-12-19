Son dakika haberi | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den büyük risk! Kaç maç ceza bekliyor?

MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.