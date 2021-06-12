Son Dakika Haberi: EURO 2020'nin açılışı Türkiye-İtalya maçı Avrupa manşetlerinde! Şaşkına döndüler: 'Şenol Güneş anlaşılamadı'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye'nin Roma'ya 3-0 mağlup olması Avrupa basınında geniş yankı buldu. A Milli Takım'ın beklentilerden uzak bir performans sergilediği vurgulanırken dikkat çeken manşetler ortaya çıktı.
Roma’daki önemli gecede İtalya Milli Takımı’nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne’nin vuruşlarının İtalya’ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.
İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.
DAILY MAIL: İTALYA; IMMOBİLE, INSIGNE VE MERİH DEMİRAL’IN GOLLERİYLE 3-0 GALİP
İngiliz Daily Mail Gazetesi, İtalya, Türkiye’yi kolaylıkla mağlup ederek şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı. Manci’nin takımı oyunun savunmasını kilit yaparak, maçı domine etti.
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