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GeriFutbol Son Dakika Haberi: EURO 2020'nin açılışı Türkiye-İtalya maçı Avrupa manşetlerinde! Şaşkına döndüler: 'Şenol Güneş anlaşılamadı'
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Futbol
Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 12:58 | 

Son Dakika Haberi: EURO 2020'nin açılışı Türkiye-İtalya maçı Avrupa manşetlerinde! Şaşkına döndüler: 'Şenol Güneş anlaşılamadı'

EURO 2020 açılış maçında İtalya'nın Türkiye karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, Avrupa basınında geniş yer buldu. Milli Takım'ın performansı, Şenol Güneş ve oyuncular hakkında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye'nin Roma'ya 3-0 mağlup olması Avrupa basınında geniş yankı buldu. A Milli Takım'ın beklentilerden uzak bir performans sergilediği vurgulanırken dikkat çeken manşetler ortaya çıktı.

2CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE’YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI

CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE’YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI

CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya’nın Türkiye’ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0’lık galibiyet elde ettiğini ifade etti.

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Roma’daki önemli gecede İtalya Milli Takımı’nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne’nin vuruşlarının İtalya’ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.

4BBC SPORTS: İTALYA İÇİN SAHA İÇİ VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECE

BBC SPORTS: İTALYA İÇİN SAHA İÇİ VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECE

BBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli’nin İtalyan operası Nessun Dorma’yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya’nın savunma bloğuna övgüde bulundu.

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İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.

6THE GUARDIAN: İTALYA, TÜRKİYE’YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİ

THE GUARDIAN: İTALYA, TÜRKİYE’YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİ

İngiliz gazetesi The Guardian, Turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya’nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi.

7DAILY MAIL: İTALYA; IMMOBİLE, INSIGNE VE MERİH DEMİRAL’IN GOLLERİYLE 3-0 GALİP

DAILY MAIL: İTALYA; IMMOBİLE, INSIGNE VE MERİH DEMİRAL’IN GOLLERİYLE 3-0 GALİP

İngiliz Daily Mail Gazetesi, İtalya, Türkiye’yi kolaylıkla mağlup ederek şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı. Manci’nin takımı oyunun savunmasını kilit yaparak, maçı domine etti.

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Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golden sonra Immobile, takımının ikinci golünü kaydetti. İtalya, düzensiz Türkiye’ye karşı baskı uyguladı. Sonrasında Lorenzo Insigne’nin muhteşem golü ile maçın skoru belirlendi.

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BILD: MAMMA MİA, İTALYANLAR GÜÇLÜ!

Almanya’nın Bild Gazetesi, "İtalya, Türkiye’yi 3-0 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası’nda hak edilmiş bir zafer oldu.

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Mancini’nin öğrencilerinin oyunu kontrol altında tuttuğunu belirterek, futbolcuların sabırlı olduklarını ve harika iş çıkardıklarını, seyircinin İtalya ekibine yardımcı olduğunu söyledi.

11STERN: İTALYA, TÜRKİYE’YE AÇILIŞ MAÇINDA ŞANS TANIMADI

STERN: İTALYA, TÜRKİYE’YE AÇILIŞ MAÇINDA ŞANS TANIMADI

Almanya’nın Stern Gazetesi, "İtalya Milli Takımı’nın büyük başarısı. Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında İtalyanlar, Türkiye’ye karşı 3-0’lık galibiyet elde etti. Zafer asla tehlikede değildi."

12LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAVİ GÖSTERİ

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAVİ GÖSTERİ!

İtalya’nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, 3-0’lık galibiyeti, "Mavi gösteri" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

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Gazete, Merih Demiral’in kendi kalesine attığı golün ardından Immobile ve Insigne ile sahadan 3 - 0 galip ayrıldığına vurgu yaptı.

14LA STAMPA: IMMOBILE İLK GECEYİ AYDINLATTI

LA STAMPA: IMMOBILE İLK GECEYİ AYDINLATTI

İtalya’nın önde gelen gazetesi La Stampa, Immobile’nin oyununa dikkat çekerek, şampiyonın ilk gecesini aydınlattığını ifade etti.

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Immobile’nin ilk golü attıktan sonra yaptığı asistle Insigne’nin golüne katkı sağladığını belirten La Stampa, İtalyan ekibin mücadelede sakinliğini koruyarak, rakiplerini felç ettiğini belirtti.

16CORRIERE DELLO SPORT: YAŞASIN İTALYA

CORRIERE DELLO SPORT: YAŞASIN İTALYA!

Corriere dello Sport gazetesi, "Yaşasın İtalya" manşetiyle İtalya'nın galibiyetini duyururken, "Harika başlangıç. Sırada İsviçre var." ifadeleri kullanıldı.

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Maç haberinde, "(A Milli Takım Teknik Direktörü) Şenol Güneş, bu açılış maçı için tam olarak ne hazırlamış pek anlaşılamadı. Takımın maç öncesinde orta sahada kenetlenmesi, sahaya yansımadı." ifadeleri yer aldı.

18TUTTOSPORT: İTALYA UÇUŞA GEÇTİ

TUTTOSPORT: İTALYA UÇUŞA GEÇTİ

Tuttosport gazetesi de maç haberinde, "Gök mavililerin ikinci yarıda uçuşa geçtiği" yorumu yapıldı.

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İtalya Milli Takımı’nın ilk yarıda kapanan rakibine karşı zorlandığı ancak Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golün maçta İtalya adına kilidi açtığını belirtti.

20CORRIERE DELLA SERA: GÜZEL BİR İTALYA

CORRIERE DELLA SERA: GÜZEL BİR İTALYA

Corriere della Sera da "Mancini'nin İtalya'sı kazanan ve güzel bir İtalya" başlığını kullandı.

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