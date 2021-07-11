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GeriFutbol Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İtalya-İngiltere finali öncesi tarihi manşetler! 'Kurtar bizi Roberto...'
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 15:10 | 

Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İtalya-İngiltere finali öncesi tarihi manşetler! 'Kurtar bizi Roberto...'

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Tarihi maç için geri sayım sürerken Avrupa basınından çarpıcı manşetler ortaya çıktı.

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EURO 2020 finali için geri sayım sürüyor. Wembley'de oynanacak İtalya-İngiltere maçına Avrupa basınında geniş yer ayrıldı. İşte o tarihi manşetler...

2La Gazetta dello Sports

La Gazetta dello Sports

"Kazan Azzurri! Futbolun mabedinde bir ulusun hayali var"

3Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

'Böyle büyük bir aşk, İtalya için hep birlikte!

4The Times

The Times

'Bir kez daha sevgili arkadaşlar!'

5The Mirror

The Mirror

'Kahraman olabiliriz'

6The Sun

The Sun

'Bu gece çok güzel olacak'

7The Star

The Star

'Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz'

8LEquipe

L'Equipe

'Çay mı kahve mi?'

9İskoçyada yayın yapan The National

İskoçya'da yayın yapan The National

'Kurtar bizi Mancini! Sen bizim son umudumuzsun. Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz.'

10TuttoSport

TuttoSport

'Önce Wimbledon, sonra EURO 2020'

11AS

AS

'Wembley kralını seçecek'

12Marca

Marca

'Avrupa kralını arıyor!'

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