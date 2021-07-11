Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İtalya-İngiltere finali öncesi tarihi manşetler! 'Kurtar bizi Roberto...'

EURO 2020 finali için geri sayım sürüyor. Wembley'de oynanacak İtalya-İngiltere maçına Avrupa basınında geniş yer ayrıldı. İşte o tarihi manşetler...Kazan Azzurri! Futbolun mabedinde bir ulusun hayali var'Böyle büyük bir aşk, İtalya için hep birlikte! 'Bir kez daha sevgili arkadaşlar!''Kahraman olabiliriz''Bu gece çok güzel olacak''Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz''Çay mı kahve mi?''Kurtar bizi Mancini! Sen bizim son umudumuzsun. Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz.''Önce Wimbledon, sonra EURO 2020''Wembley kralını seçecek''Avrupa kralını arıyor!'