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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 12:08 | 

Son dakika haberi | Eski karısından şok sözler! "Çocuğumu doğururken sen o kadınla Maldivler'deydin"

İspanyol futbolcu Jese Rodriguez ve eski karısı Melody Santana sosyal medyada birbirine girdi. Santana, eski eşine "Çocuğumu doğururken sen o kadınla Maldivler'deydin" ifadesini kullandı. İşte yaşanan o şok tartışma...

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Paris Saint Germain forması giyen Jese Rodriguez, Kanarya Adaları'nda yaptığı partide maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettiği için Fransız ekibinden kovulmuştu.

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Zor günler geçiren ve henüz kulüp bulamayan Jese Rodriguez bu kez de 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Melody Santana ile sosyal medyada birbirine girdi.

3ÇOCUKLARIM BENİM SAYEMDE İYİ YAŞIYOR
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"ÇOCUKLARIM BENİM SAYEMDE İYİ YAŞIYOR"

Santana daha önce birçok kez Jese'nin çocuklarıyla ilgilenmediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Jese, "Hiç kimse bana bir şey vermedi. Çocuklarım bugün iyi gidiyorsa ve iyi yaşıyorsa, benim sayemde, çünkü bazı kadınlar çalışmayı sevmiyor. Bütün gün yatıp cüzdanlarını doldurmayı ve lüks yaşamayı seviyor. Bu gerçekten üzücü.

5UYUYARAK PARA KAZANIYORUM
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"UYUYARAK PARA KAZANIYORUM"

Ne istersen söyle, korkmuyorum ve şükürler olsun. Bir sonraki hareketi bekliyorum. Her şeyin bir sonucu vardır. Beni yalnız bırak ve hayatını yaşa. Beğen ya da beğenme, her zaman çocuklarımın babası olacağım.

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Binlerce şey söyleyebilirim ama bunu böyle bırakacağım. Tanrıya şükür uyuyarak para kazanıyorum. Geçmişi unutanlar ne kadar nankör. İkiyüzlü, bencil ve kirli. Ve şimdi benim hakkımda konuşarak para kazanmak istiyorlar. Zaten konuşmak için bir günün daha var" ifadelerini kullandı.

7ESKİ EŞİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
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ESKİ EŞİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Jese Rodriguez'in bu paylaşımı üzerine eski eşi Melody Santana'dan da cevap gecikmedi.

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Santana, "Öncelikle çocuklarımın babasına en büyük oğlumun 8 yaşında olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu 8 yıl içinde, sadece beni en büyük oğlumun kendisine ait olmadığı iddiası için dava açtım. Bir süre sonra ikinci çocuğumun doğumundan sonra tekrar babalık testi istedi.

9DAVA AÇSAM ÇOK DAHA FAZLA PARANI ALIRDIM
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"DAVA AÇSAM ÇOK DAHA FAZLA PARANI ALIRDIM"

Başıma gelenlere sıkı sıkıya bağlı kalarak her zaman çocuklarımın babasının çalışma durumuna adapte oldum. O kadar tutarlıydım ki, tüm çocuklarının annesi bendim. Çünkü dava açsaydım, bana verdiğinden çok daha fazla paranı alırdım. Asla daha fazlasını istemedim. Sadece çocuklarımın iyiliğine hizmet eden şeyi talep ettim.

10YATARAK PARA KAZANAN KİŞİ BEN DEĞİLİM, SEVGİLİN AURAH RUIZ
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"YATARAK PARA KAZANAN KİŞİ BEN DEĞİLİM, SEVGİLİN AURAH RUIZ"

Kendimizi şimdi bu durumda buluyoruz. Paranı nasıl harcadığın beni rahatsız etmiyor. Çocuklarını araman ve onlarla birlikte olman için savaşacağım. Bu adam tüm gün yatıp para beklediğimi iddia ediyor. Bu kişi ben değilim.

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Bu tarif ettiğiniz şu anki sevgilinize (Aurah Ruiz) benziyor. Hepimiz onun fotoğraflarına bakarak nasıl parası olduğunu görebiliyoruz. Çünkü o senin paranı yiyerek geçimini sağladı.

12ÇOCUĞUMU DOĞURURKEN SEN O KADINLA MALDİVLERDEYDİN
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"ÇOCUĞUMU DOĞURURKEN SEN O KADINLA MALDİVLER'DEYDİN"

Mahkemeye gitmek istersen paramı nasıl kazandığımı gösterebilirim. Çocuklarımın babası olsan bile ben her şeyimi çalışarak kazandım. İkinci çocuğumu doğururken senin o kadınla Maldivler'de olduğunu hatırlatmak isterim.

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Para kazanmak için seni televizyonlarda eleştirmek zorunda değildim. Daha önce dediğim gibi seni seven ve yanında kimse yokken bile sana aşık olan tek kişi bendim.

14YENİ RONALDO OLACAĞINI SÖYLEDİLER AMA KİMSE SENİ İSTEMİYOR
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"YENİ RONALDO OLACAĞINI SÖYLEDİLER AMA KİMSE SENİ İSTEMİYOR"

Ve son olarak, uyurken bile para kazandığın için tebrikler. Çünkü herkes seni hiçbir takımın istemediğinin farkında. Gittiğin her takımda başarısız oldun. Sana bir gün yeni Ronaldo olacağını söylediler ama sen şu an kimsenin istemediği bir futbolcusun. Umarım Las Palmas'a gidebilirsin. Tam olarak kim olduğun ya da ne kazandığın umrumda değil.

15MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ
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"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Geriye bakarsan tek bir arkadaşının bile kalmadığını görebilirsin. Çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğin zaman benimle tartışmayı bırakacaksın. Evimde para yok ama değerlerim ve bolca eğitimim var. İstersen sana birazını verebilirim. Mahkemede görüşürüz" mesajını paylaştı.

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