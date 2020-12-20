Son dakika haberi | Eski karısından şok sözler! "Çocuğumu doğururken sen o kadınla Maldivler'deydin"

"YENİ RONALDO OLACAĞINI SÖYLEDİLER AMA KİMSE SENİ İSTEMİYOR" Ve son olarak, uyurken bile para kazandığın için tebrikler. Çünkü herkes seni hiçbir takımın istemediğinin farkında. Gittiğin her takımda başarısız oldun. Sana bir gün yeni Ronaldo olacağını söylediler ama sen şu an kimsenin istemediği bir futbolcusun. Umarım Las Palmas'a gidebilirsin. Tam olarak kim olduğun ya da ne kazandığın umrumda değil.