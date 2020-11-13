Son dakika haberi | Eski eşinin yeğeniyle evlenen Hulk için bir bomba iddia daha!
Çin basını haberi böyle duyurdu...
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12 yıllık eşi Iran Angelo ile geçen sene ayrılan Hulk, gündemden düşmüyor.
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Eşinin yeğeniyle birlikte olan yıldız futbolcu, aldatma suçlamalarını reddetmiş ve "Evimde mutlu değilim" demişti.
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ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE DÖNDÜ
Hulk, Çin'e gittikten sonra eski eşinin yeğeni Camila'nın da yanına geldiğini ve Camila'nın çok güzel bir kadın olduğunu belirterek, aralarındaki arkadaşlığın ikisinin de yalnız olmasından dolayı ilişkiye döndüğünü söylemişti.
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Uzun süredir Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı yıldız Camila Angelo ile Mart ayında evlenmişti.
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Hulk'un ismi şu sıralar ise Süper Lig deviyle anılıyor.
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GALATASARAY'DA GÜNDEM GOLCÜ
Ocak ayında birçok bölgeye yapılacak takviyeyle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de golcü transferi...
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Yüksek maliyeti nedeniyle Falcao için gelen teklifleri değerlendirecek olan Cimbom, Diagne'den de istediği katkıyı alamadı.
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Adı sık sık MLS ekibi Inter Miami ile anılan Kolombiyalı yıldızın ayrılığına karşı arayışlarını sürdüren yönetim, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
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HULK YENİDEN GÜNDEMDE
Yaz transfer döneminde Çin'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ifade edilmişti.
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Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu. Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti.
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Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi yeniden küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.
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SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYECEK
Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletirken, kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi.
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ÇİN BASINI DUYURDU
Çin basını, Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı.
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34 yaşındaki yıldızın yeni yılın ilk günlerinde yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.
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Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Hulk transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.