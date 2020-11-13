Son dakika haberi | Eski eşinin yeğeniyle evlenen Hulk için bir bomba iddia daha!

ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE DÖNDÜ Hulk, Çin'e gittikten sonra eski eşinin yeğeni Camila'nın da yanına geldiğini ve Camila'nın çok güzel bir kadın olduğunu belirterek, aralarındaki arkadaşlığın ikisinin de yalnız olmasından dolayı ilişkiye döndüğünü söylemişti.