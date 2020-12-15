Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu "çok rahatsızım" dedi ve ilk kez açıkladı! Samandıra'da...

"HERKES ÇOK ÜZGÜN" "Eksilerimizi artılarımızı değerlendirdik. Bu maça dair aramızda farklı görüşmelerimiz de oldu. Siz de anlayışla karşılarsınız ki bir mahremiyeti var bunun, çok fazla neler konuşulduğunu paylaşmadan özetle şunu söylemek istiyorum; öncelikle herkes çok üzgün. Bütün oyuncular kendi duygularını net bir şekilde paylaştılar. Gerek birbirlerine olan duygularını, hocanın futbolcularla olan duygularını paylaştılar. Toplantımız çok samimi şekildeydi. Yapmamız gerekenin farkında, camianın bizden beklentisinin farkında bir şekilde toplantıyı bitirdik. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Ben bunu geçmişte de dile getirdim; ‘Skorlar birleştirir, skorlar ayrıştırır.'"