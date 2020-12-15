Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu "çok rahatsızım" dedi ve ilk kez açıkladı! Samandıra'da...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, ligde alınan kötü sonuçların sarı-lacivertli takımda panik havası oluşturmadığını belirtirken Erol Bulut'la ilgili olarak da önemli açıklamalar yaptı.
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Emre Belözoğlu, iç sahada üst üste alınan 3 mağlubiyetin Fenerbahçe'ye yakışmadığını söylerken, buna rağmen paniğe müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Belözoğlu'nun açıklamalar şu şekilde:
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KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE ALINAN 3 MAĞLUBİYET
"Kadıköy’ün kendi gerçekleri var. Fenerbahçe’nin kendi iç saha prensipleri var. Kendi evimizde üst üste 3 tane mağlubiyet almak bizde açıkçası olmamış bir durum.Bundan dolayı öncelikle tüm camiamızdan ve taraftarlarımızdan bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilmelerini istiyorum."
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"PANİK HAVASI VARMIŞ GİBİ LANSE EDİLMESİNDEN ÇOK RAHATSIZIM"
"Bu anlamda maçın ardından geçen 3 günde neler yaptığımızı, neler konuştuğumuzu, futbol takımımızla neler paylaştığımızı açıklamamız gerektiğine inandık. Sonda söylememiz gerekeni başta söyleyelim. Camiamız şunu bilsin ki; Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç önderliğinde, profesyonelleriyle –hocasıyla, sportif direktörüyle, futbolcusuyla- bizde panik havası yok. Fenerbahçe’nin büyüklüğünün olduğu yerde her zaman bir beklenti vardır ama bir panik havası varmış gibi lanse edilmesinden de çok rahatsızım."
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"PANİĞE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
"Sayın başkanımızın önderliğinde, ben ve Erol Hoca, kurulmuş olan bu yapı içerisinde biz bu paniğe müsaade etmeyeceğiz. Skorlar geldiği zaman da bu söylediklerimizi inşallah hep birlikte hatırlayacağız. Burada öncelikle takımımıza ve hocamıza güvendiğimizi söyleyerek başlayayım. Biz sahanın içinde olan özellikle 3-0’lık mağlubiyetten sonra oluşan ortamı dağıtmak adına takım arkadaşlarımızla toplantılar yaptık, oyuncular kendi aralarında toplantılar yaptı, hocamız futbolcularla toplantılar yaptı. Aynı şekilde benim de katıldığım bütün paydaşlarımızın -hocalarımız, futbolcularımız- olduğu toplantılarımız oldu."
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"HERKES ÇOK ÜZGÜN"
"Eksilerimizi artılarımızı değerlendirdik. Bu maça dair aramızda farklı görüşmelerimiz de oldu. Siz de anlayışla karşılarsınız ki bir mahremiyeti var bunun, çok fazla neler konuşulduğunu paylaşmadan özetle şunu söylemek istiyorum; öncelikle herkes çok üzgün. Bütün oyuncular kendi duygularını net bir şekilde paylaştılar. Gerek birbirlerine olan duygularını, hocanın futbolcularla olan duygularını paylaştılar. Toplantımız çok samimi şekildeydi. Yapmamız gerekenin farkında, camianın bizden beklentisinin farkında bir şekilde toplantıyı bitirdik. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Ben bunu geçmişte de dile getirdim; ‘Skorlar birleştirir, skorlar ayrıştırır.'"
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"TARAFTARLI OYNAMIŞ OLSAYDIK BU MAÇLARI KAZANIRDIK"
"Bizi anlayabilecek, bize destek verebilecek yegane güç de camiamız ve taraftarımızdır! Ben inanıyorum ki Fenerbahçe, bu 3 iç saha maçını taraftarlı oynamış olsaydı bu maçları kazanırdı. Bizim en büyük itici gücümüz, bizi burada ayağa kaldıracak yine en büyük gücümüzün taraftarımız ve camiamız olduğunu düşünüyorum."
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"SUNİ GÜNDEM OLUŞTURANLAR..."
"Sezon başında oluşturulan bu havayı biz oluşturmadık. Sezon başında sanki 20-21 değil de 1 tane takım varmış havasını oluşturmaya çalışanlar şu anda başka bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Bu suni gündem oluşturanlar şu an yine aynı gündemi oluşturmak istiyorlar. Yani yine olmayan bir gündemi oluşturmaya çalışıyorlar. Panik havası varmış gibi bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar."
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"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"
"Bunu net bir şekilde söylüyorum, en ufacık bir mağlubiyette bu ortamı hazırlamak istemeye devam edecekler, bizi bu şekilde yıpratmaya çalışacaklar. Biz, skorlardan memnun olduğumuz süreler içinde de iyi oynadığımız oyunlar olduğu kadar kötü oynadığımız oyunlar olduğunu dile getirdik. Ve bu teşhisi, bu tespiti yaptık. O yüzden hocamıza güveniyoruz ve takımımıza, mevcut kadromuza başta Başkanımız olmak üzere biz gerçekten güveniyoruz."
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"FENERBAHÇE ÖNÜNDEKİ 84 PUANIN HEPSİNE TALİP"
"Türkiye’de son 2 senede 70 puanın altında takımlar şampiyon oldular. Bu sene takım sayısı 21’e çıktı. Otomatikman 84 puanı olan bir takım bu 84 puanın nereden baksanız 50 ile 60 bandında bir arayı toplarsa ki şu anki mevcut ilk 3-4’te yer alan takımlardan bahsediyoruz, şampiyonluğunu ilan edecektir diye düşünüyorum. Kendi adıma Fenerbahçe’nin önünde 84 puanın hepsine teker teker talip olduğu bir süreç olduğunu düşünüyorum."
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"GEÇMİŞTE BAŞARILI OLMUŞ KADROLARA YAKIN BİR KADRO VAR ŞU AN"
"2010-11 sezonunun ilk devresi bittiğinde 9 puan önümüzde Trabzonspor vardı, sezonu şampiyon bitirdik. Geçmişte başarılı olmuş kadrolara yakın bir kadro var şu an. Ben burada umut aşılayan, umut vaad eden veya camiaya moral motivasyon sağlamaya çalışan biri değilim. Ben onların içinden biriyim. Fenerbahçe mutluysa mutluyum, Fenerbahçe mutlu değilse ben de mutlu değilim."
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"OYUNLARIN HEPSİNİ İNŞALLAH BİZ BOZACAĞIZ"
"Bizden bekleneni vermek adına mücadele eden ve onların ne istediğini bilen bir yapı oluşturduğumuzu da çok iyi biliyorum. O yüzden müsterif olsunlar, bu yapılan oyunların hepsini inşallah biz bozacağız. Tabii ki saha içinde bozacağız. Saha içinde göstermemiz gerekenler var."
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"OYUNCULARIMIZ DESTEK BEKLİYOR"
"Oyuncularımız da benimle yaptıkları konuşmalarda naçizane taraftarımızın onların yanında olmasını bekliyorlar. Ben de futbolcularımıza şunu söyledim. Bundan şüpheniz olmasın. En kötü günde bile Fenerbahçe taraftarı oyuncusuna, hocasına sahip çıkacaktır. Ben çok iyi bir takımımızın ve hocamızın olduğunu düşünüyorum. Tekrar bunu dile de getiriyorum."
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"TARAFTARIN BU TAKIMA, HOCASINA SAHİP ÇIKMASI GEREKİR"
"Kazanmada ve kaybetmede birliktelikler çok önemli. Kazandığın zaman zaten birlikte olmak çok kolaydır. Kaybettiğinde birlikte olmak büyük takımlara, hele Fenerbahçe gibi bu kadar sıkıntılara maruz kalmış camialara daha çok yakışıyor. Ben Fenerbahçe’yi gerçekten çok seviyorum. Fenerbahçe’nin her türlü sıkıntıda nasıl birleştiğine yıllarca şahit oldum. O yüzden ortada bir panik, ortada bir sıkıntı gösterilmeye çalışıldığı gibi olmasa dahi söyleyebileceğim gerçekten Fenerbahçe takımı taraftarının bu takıma, hocasına sahip çıkmasıdır. O taraftarın büyüklüğüne de zaten bu yakışır."
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"SAMANDIRA TOPLANTILAR YAPIYORUZ"
"Biz her haftayı planlayarak, her hafta sonrası yaptıklarımızı planlayarak toplantılar yapıyoruz. Yaptığımız görev icabıyla sadece Fenerbahçe takımına transfer yapmak, oyuncu getirmek, bu planlamalarla uğraşmak değil; bizim bundan çok daha önemli yaptığımız işlerimiz var. Şu an mevcut çalışan futbolcularımız, hocamız, ben ve Samandıra’da kim varsa Fenerbahçe bizim önceliğimiz. Fenerbahçe bizim gururumuzun da önündedir."