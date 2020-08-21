Ä°LK Ã‡ATLAK Abidalâ€™in bazÄ± futbolcularÄ± kasten oynamamakla suÃ§lamasÄ± ve Messiâ€™nin de bir saat iÃ§inde Twitterâ€™dan ona â€˜isim sÃ¶ylemesiâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± Ã¼zerine Barcelona'da ilk Ã§atlak oluÅŸmuÅŸtu.