Son Dakika Haberi | Dünya futbolunu sarsan haber! Barcelona'da Messi...
DÃ¼nya futbol gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Gece yarÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±...
Ä°LK Ã‡ATLAK
Abidalâ€™in bazÄ± futbolcularÄ± kasten oynamamakla suÃ§lamasÄ± ve Messiâ€™nin de bir saat iÃ§inde Twitterâ€™dan ona â€˜isim sÃ¶ylemesiâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± Ã¼zerine Barcelona'da ilk Ã§atlak oluÅŸmuÅŸtu.
PLANES GELDÄ° AMA
TÃ¼m bunlarÄ±n Ã¼zerine Barcelona Eric Abidal ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±pÂ Ramon Planes'in gÃ¶reve getirildiÄŸini duyurdu.
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