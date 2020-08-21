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Futbol
Haber GiriÅŸ: 21 AÄŸustos 2020 - 07:39 | 

Son Dakika Haberi | Dünya futbolunu sarsan haber! Barcelona'da Messi...

DÃ¼nya futbol gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Gece yarÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±...

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Bayern MÃ¼nihâ€™e karÅŸÄ± alÄ±nan 8-2â€™lik tarihi maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan Barcelonaâ€™da sular durulmuyor.

2DEPREM ETKÄ°SÄ° YARATTI
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DEPREM ETKÄ°SÄ° YARATTI

Bayern MÃ¼nihâ€™e karÅŸÄ± alÄ±nan 8-2â€™lik tarihi maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan Barcelonaâ€™da sular durulmuyor.

3Ä°LK Ã‡ATLAK
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Ä°LK Ã‡ATLAK

Abidalâ€™in bazÄ± futbolcularÄ± kasten oynamamakla suÃ§lamasÄ± ve Messiâ€™nin de bir saat iÃ§inde Twitterâ€™dan ona â€˜isim sÃ¶ylemesiâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± Ã¼zerine Barcelona'da ilk Ã§atlak oluÅŸmuÅŸtu.

48-2 Ä°PLERÄ° KOPARDI
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8-2 Ä°PLERÄ° KOPARDI

DevamÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te sportif baÅŸarÄ±dan uzaklaÅŸan Katalan ekibi Bayern MÃ¼nih'e maÄŸlup olunca ipler tamamen koptu ve kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler iÃ§in ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±.

5UTANIYORUM
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UTANIYORUM

Pique'nin maÃ§ sonu "UtanÄ±yorum. Barcelona'da yapÄ± deÄŸiÅŸmeli. Gerekiyorsa, ben Ã§ekilebilirim." sÃ¶zlerini destekleyen futbolcular erken seÃ§im istedi.

6
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Messi'nin ise kulÃ¼pte kalma ÅŸartlarÄ±ndan birinin de yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi olduÄŸu iddia ediliyordu.

7PLANES GELDÄ° AMA
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PLANES GELDÄ° AMA

TÃ¼m bunlarÄ±n Ã¼zerine Barcelona Eric Abidal ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±pÂ Ramon Planes'in gÃ¶reve getirildiÄŸini duyurdu.

8DÃœNYA FUTBOLUNDA DEPREM ETKÄ°SÄ° YARATTI
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DÃœNYA FUTBOLUNDA DEPREM ETKÄ°SÄ° YARATTI

Hemen ardÄ±ndanÂ Ronald Koeman resmi olarak duyurulurken Lionel Messi'nin bu deÄŸiÅŸiklikler sonrasÄ± takÄ±mda kalacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Fakat dÃ¼n gece gelen haber dÃ¼nya futbolunda adeta deprem etkisi yarattÄ±.

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MESSÄ° - KOEMAN GÃ–RÃœÅžMESÄ°

Katalan radyosu RAC1'in geÃ§tiÄŸi habere gÃ¶re Lionel Messi, yeni teknik direktÃ¶r Koeman ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi .

10KENDÄ°MÄ° BARCELONADA GÃ–RMÃœYORUM
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'KENDÄ°MÄ° BARCELONA'DA GÃ–RMÃœYORUM'

Habere gÃ¶re Messi, Koeman'a Barcelona'da kendine dair bir gelecek gÃ¶rmediÄŸini iletti.Â

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Arjantinli yÄ±ldÄ±z, Koeman ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in tatilini yarÄ±da kesip Ä°spanyaâ€™ya dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

12Ä°ÅžTE YENÄ° ADRESÄ°...
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Ä°ÅžTE YENÄ° ADRESÄ°...

Messi-Koeman buluÅŸmasÄ±nÄ±n detaylarÄ± netleÅŸirken kendini artÄ±k 'BarÃ§a'da gÃ¶rmeyen' Arjantinli'ninÂ sÃ¶zleÅŸmesinden doÄŸan konular sebebiyle ayrÄ±lma konusunun kolay olmadÄ±ÄŸÄ± da ifade ediliyor.

13XAVÄ°YÄ° Ä°STÄ°YORDU
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XAVÄ°'YÄ° Ä°STÄ°YORDU

BilindiÄŸi gibi Messi, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda Xavi'yi gÃ¶rmek istiyordu. Bunu da net ÅŸekilde yÃ¶netime bildirmiÅŸti.

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Barcelona BaÅŸkanÄ± Josep Maria Bartomeu da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Lionel Messi'nin takÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

15YA PARÄ°S YA MANCHESTER CÄ°TT
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YA PARÄ°S YA MANCHESTER CÄ°TT

SÃ¶zleÅŸme konularÄ±nÄ±n halledilmesi durumunda Messi'nin yeni duraÄŸÄ± netleÅŸti. AyrÄ±lÄ±k halinde Messi'nin yeni adresinin Paris Saint Germain veya Manchester City olmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.

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33 yaÅŸÄ±ndaki Lionel Messi'nin Barcelona ile 2021 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

ANKETÄ°MÄ°ZE KATILIN | 'MESSÄ° OLSAN HANGÄ° TAKIMA GÄ°DERSÄ°N?'
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