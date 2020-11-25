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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 19:58 | 

Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın unutulmaz kariyeri ve yaşamı!

Arjantin'in dünya futboluna sunduğu en önemli isimlerin başında gelen Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

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30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doğan Arjantinli efsane Diego Armando, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Maradona, futbol kariyerine futbol keşif avcıları tarafından 9 yaşında keşfedilerek mahalle takımı Estrella Roja'da başladı.

3İLK PROFESYONEL İMZA
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İLK PROFESYONEL İMZA

Arjantinli oyuncu, henüz 16 yaşında girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer oldu.

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Maradona, sonunda tarihin en önemli oyuncularından biri olacağı görkemli kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başlar.

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Arjantinli efsane, yalnızca 1 sezon sonra İspanya'nın dev takımı Barcelona'ya transfer oldu.

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Maradona, Barcelona'da kulüp başkanı ile arasının bozulması sebebiyle 2 sezon ardından6.9 milyon pound karşılığında Napoli'e imza attı.

7TARAFTARI SEVGİLİSİ OLDU
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TARAFTARI SEVGİLİSİ OLDU

Diego Maradona aykırı kişiliği, oyun tarzı ve Napoli'ye kazandırdığı başarılar ile taraftarların sevgilisi haline geldi.

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1987-1988 sezonunda İtalya gol kralı olan efsane, Napoli ile 2 İtalya Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı

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Maradona, Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nı kazandı.

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1986 Dünya Kupası'da çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Arjantin'de Maradona, maça damga vuran ve yıllar sonra da hatırlanan harekete imza attı. Maradona Arjantin'in, İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta 2 golü de atarken, ilk golü elle atması maç sonu geniş yankılara neden oldu

11TANRININ ELİ EFSANESİ
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'TANRI'NIN ELİ' EFSANESİ

Sonradan katıldığı programda elle attığı gol için "Tanrı'nın eli" diyen yıldız oyuncu, birkaç gün önce verdiği röportajda, "60. yaş günümde sağ elimle İngiltere'ye gol atmak istiyorum" açıklamasında bulundu

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Maradon kariyerinde 2 Serie, 1 Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Arjantin şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya süper ve 1 İspanya Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

13KIRILAMAYAN REKOR
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KIRILAMAYAN REKOR

1986 Dünya Kupası'nda 5 gol, 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayan Diego Maradona'dan bu yana hiçbir oyuncu bir turnuvada bu sayıya ulaşamadı.

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