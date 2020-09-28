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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 00:35 | 

Son dakika haberi | Derbide son anda fark edildi! Galatasaray kural hatası...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide sarı kırmızılı ekip, kural hatasının kıyısından döndü.

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.

2DAĞ FARE DOĞURDU
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DAĞ FARE DOĞURDU

Mücadeleye iki takım da 3 puan parolasıyla çıkarken, karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı maçta beklenen gol gelmedi.

3PARAŞÜTLÜ MEŞALE...
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PARAŞÜTLÜ MEŞALE...

İki takımın sahadan birer puanla ayrıldığı müsabakanın en ilginç anları ise salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta sahaya meşale atılması ve sarı kırmızı takımın kural hatasının kıyısından dönmesiydi.

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Mücadelenin ilk yarısında stat dışından "paraşüt"le meşale sahaya atıldı.

5OYUN DURAKLADI
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OYUN DURAKLADI

Oyun bir süre duraklarken, mücadele meşalenin saha dışına atılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

6HÜKMEN MAĞLUBİYETİN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ
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HÜKMEN MAĞLUBİYETİN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Diğer ilginç an ise Galatasaray'ın oyun değişikliği yaptığı sırada kural hatasının kıyısından dönmesiydi.

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Sarı kırmızılıların aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

8ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN
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ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı.

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Sofiane Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.

10FALCAO SAHADA KALDI...
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FALCAO SAHADA KALDI...

Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.

11GALATASARAY 12 KİŞİ OLDU
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GALATASARAY 12 KİŞİ OLDU

O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

12TEKNİK EKİP UYARDI
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TEKNİK EKİP UYARDI

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

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