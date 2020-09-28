Son dakika haberi | Derbide son anda fark edildi! Galatasaray kural hatası...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.
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DAĞ FARE DOĞURDU
Mücadeleye iki takım da 3 puan parolasıyla çıkarken, karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı maçta beklenen gol gelmedi.
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PARAŞÜTLÜ MEŞALE...
İki takımın sahadan birer puanla ayrıldığı müsabakanın en ilginç anları ise salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta sahaya meşale atılması ve sarı kırmızı takımın kural hatasının kıyısından dönmesiydi.
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Mücadelenin ilk yarısında stat dışından "paraşüt"le meşale sahaya atıldı.
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OYUN DURAKLADI
Oyun bir süre duraklarken, mücadele meşalenin saha dışına atılmasıyla kaldığı yerden devam etti.
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HÜKMEN MAĞLUBİYETİN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ
Diğer ilginç an ise Galatasaray'ın oyun değişikliği yaptığı sırada kural hatasının kıyısından dönmesiydi.
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Sarı kırmızılıların aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.
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ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN
Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı.
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Sofiane Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.
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FALCAO SAHADA KALDI...
Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.
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GALATASARAY 12 KİŞİ OLDU
O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
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TEKNİK EKİP UYARDI
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.