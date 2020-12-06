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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Polis devreye girdi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 20:07 | 

Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Polis devreye girdi

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ilk yarısında protokol tribününde olay çıktı.

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Süper Ligin 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

2SON GALİBİYET 15 YIL ÖNCE
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SON GALİBİYET 15 YIL ÖNCE

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

3FENERBAHÇEDE 8 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin maç kadrosunda yer almadı.

4DENİZLİDE 4 İSİM KADROYA ALINMADI
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DENİZLİ'DE 4 İSİM KADROYA ALINMADI

Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç, Tiago Lopes ve Mathieu Dossevi kadroya dahil edilmedi.

5BULUTTAN 4 DEĞİŞİKLİK
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BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçın ardından 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Erol Bulut stoperde Lemos'un yerine Serdar Aziz, sol bekte Novak'ın yerine Caner, orta sahada Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan'a, sol kanatta Perotti'nin yerine Ferdi'ye forma şansı tanıdı.

6ATİK TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
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ATİK TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise geçtiğimiz hafta 3-3 berabere biten Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaptı. Takımın başında 2’nci maçına çıkan Atik, sol bekte sakatlığı bulunan Lopes'in yerine Bergdic'hi görevlendirdi.

7ŞEHİRDE MAÇA YOĞUN İLGİ
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ŞEHİRDE MAÇA YOĞUN İLGİ

Karşılaşma öncesi stat çevresindeki binalara Denizlispor bayrakları asıldı ve taraftarlar binalardan maçı takip etmeye çalıştı.

82018/19DAN BU YANA EN GOLCÜ CISSE
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2018/19'DAN BU YANA EN GOLCÜ CISSE

Maçın hemen başında 9. dakikada ağları sarsan Cisse, Süper Lig'e geldiği 2018/19 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.

9PROTOKOL TRİBÜNÜNDE OLAY ÇIKTI
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PROTOKOL TRİBÜNÜNDE OLAY ÇIKTI

Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde büyük gerginlik yaşandı.

102005/06 HATIRLATILDI
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2005/06 'HATIRLA'TILDI

Hatırlanacağı üzere maç öncesi ev sahibi Denizlispor, resmi Twitter hesabı üzerinden 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntülerini paylaşılıp "Hatırla" notunu düşmüştü.

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Denizlispor'un bu paylaşımı; Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, kulüpten bir açıklama yapılmamış ve bu video bir süre sonra hesaptan kaldırılmıştı.

12BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI
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BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Denizli'de oynanan maçın 29. dakikasında Cisse'nin yerde kaldığı ancak faul çalınmadığı pozisyon sonrasında protokol tribününde arbede çıktı.

13POLİS KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLEDİ
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POLİS KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLEDİ

İki takım yöneticileri arasında yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri ayırırken, fiziksel temasın olmadığı öğrenildi.

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