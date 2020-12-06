Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Güvenlik devreye girdi

Süper Ligin 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.