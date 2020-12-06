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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu! Bu kez...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 21:09 | 

Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu! Bu kez...

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Denizlispor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı.

2İLK YARIDA 2 GOL
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İLK YARIDA 2 GOL

Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı.

3ALTAY KALESİNİ GOLE KAPATTI
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ALTAY KALESİNİ GOLE KAPATTI

Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.

4PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ
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PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.

5ART ARDA KURTARIŞLAR
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ART ARDA KURTARIŞLAR

Altay, yine aynı dakikalarda Denizlispor'da İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

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Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.

7SÜPER LİGDEKİ EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ
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SÜPER LİG'DEKİ EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Maçın kalan bölümlerinde harika kurtarışlarına devam eden Altay Bayındır, 7 kezle Süper Lig'de en fazla şut kurtardığı maçı oynadı. 

84TE 3 YAPTI
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4'TE 3 YAPTI

Öte yandan, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, kullanılan son 4 penaltının 3'ünü kurtarma başarısı gösterdi.

9ALTAYDAN ALİ PALABIYIKA İSYAN
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ALTAY'DAN ALİ PALABIYIK'A İSYAN

Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.

10SOSYAL MEDYA YIKILDI
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Genç yıldızın başarılı performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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