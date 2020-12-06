Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu! Bu kez...

ALTAY'DAN ALİ PALABIYIK'A İSYAN Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.