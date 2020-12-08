MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCüneyt Çakır maça damga vurdu! Vedat Muriqi gerçeği...
GeriFutbol Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Vedat Muriqi gerçeği...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 22:24 | 

Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Vedat Muriqi gerçeği...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio - Club Brugge maçına hakemimiz Cüneyt Çakır damga vurdu. Maç sonrası Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Lazio-Club Brugge maçını yönetti.

2
Abone Olgoogle-news

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstlendiği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer aldı.

3VEDAT KADRODA YOK
Abone Olgoogle-news

VEDAT KADRODA YOK

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmaya Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, Lazzari, Marusic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa, Immobile 11'yle çıkan Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

4MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Maça iki takım da etkili başlarken, hemen maçın başında Lazio, Correa'nın golüyle 1-0 geçti. Belçika ekibinden yanıt gecikmedi ve 15'te Vormer eşitliği sağladı: 1-1.

5
Abone Olgoogle-news

Müsabakanın 27. dakikasında İtalyanlar penaltı kazanırken topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.

6IMMOBILE REKOR KIRDI
Abone Olgoogle-news

IMMOBILE REKOR KIRDI

Bu golle Ciro Immobile, Lazio tarihinin penaltından en çok gol atan oyuncusu oldu: 39 gol.

7CÜNEYT ÇAKIR KIRMIZI KARTI UNUTTU
Abone Olgoogle-news

CÜNEYT ÇAKIR KIRMIZI KARTI UNUTTU

Mücadelenin 37. dakikasında Eduard Sobol, ikinci sarı karttan ihraç edilirken Cüneyt Çakır'a uyarı geldi.

8
Abone Olgoogle-news

Ukraynalı oyuncuya sarı kartını çıkaran Cüneyt Çakır, kırmızı kartı unutunca “ikinci sarısı oldu” uyarısının ardından Sobol'u oyun dışında bıraktı.

9
Abone Olgoogle-news

İkinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen Club Brugge, 76'da Vakanen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

10LAZIO SON 16YA KALDI
Abone Olgoogle-news

LAZIO SON 16'YA KALDI

1+1 biten maçın ardından F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio bir üst tura adını yazdıran takımlar oldu.

11LAZIO TURLADI, FENERBAHÇE KAZANDI
Abone Olgoogle-news

LAZIO TURLADI, FENERBAHÇE KAZANDI

Sezon başında Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine satan Fenerbahçe, Lazio'nun tur atlaması sonrası kasasına 1 milyon euro daha koydu.

12VEDATTAN 1 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

VEDAT'TAN 1 MİLYON EURO

Lazio ile yapılan anlaşma gereği, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkılması durumunda Fenerbahçe, bonus olarak Kosovalı golcünün transferinden 1 milyon euro kazanacaktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi