Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Vedat Muriqi gerçeği...

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Lazio-Club Brugge maçını yönetti.
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Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstlendiği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer aldı.
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VEDAT KADRODA YOK
Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmaya Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, Lazzari, Marusic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa, Immobile 11'yle çıkan Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
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MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI
Maça iki takım da etkili başlarken, hemen maçın başında Lazio, Correa'nın golüyle 1-0 geçti. Belçika ekibinden yanıt gecikmedi ve 15'te Vormer eşitliği sağladı: 1-1.
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Müsabakanın 27. dakikasında İtalyanlar penaltı kazanırken topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.
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IMMOBILE REKOR KIRDI
Bu golle Ciro Immobile, Lazio tarihinin penaltından en çok gol atan oyuncusu oldu: 39 gol.
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CÜNEYT ÇAKIR KIRMIZI KARTI UNUTTU
Mücadelenin 37. dakikasında Eduard Sobol, ikinci sarı karttan ihraç edilirken Cüneyt Çakır'a uyarı geldi.
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Ukraynalı oyuncuya sarı kartını çıkaran Cüneyt Çakır, kırmızı kartı unutunca “ikinci sarısı oldu” uyarısının ardından Sobol'u oyun dışında bıraktı.
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İkinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen Club Brugge, 76'da Vakanen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
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LAZIO SON 16'YA KALDI
1+1 biten maçın ardından F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio bir üst tura adını yazdıran takımlar oldu.
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LAZIO TURLADI, FENERBAHÇE KAZANDI
Sezon başında Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine satan Fenerbahçe, Lazio'nun tur atlaması sonrası kasasına 1 milyon euro daha koydu.
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VEDAT'TAN 1 MİLYON EURO
Lazio ile yapılan anlaşma gereği, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkılması durumunda Fenerbahçe, bonus olarak Kosovalı golcünün transferinden 1 milyon euro kazanacaktı.