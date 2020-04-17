Son Dakika Haberi | Cristiano Ronaldo Türkiye'ye geliyor! Koronavirüs...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) hayatı durma noktasına getirirken çok konuşulacak bir plan gündeme geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Avrupa'da corona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da ölü sayısı 22 binin üzerine çıkarken corona virüs rastlanan insan sayısı 200 bine yaklaştı.
2
Virüsün merkez üstü olan ve uzun bir zamandır zor günler geçiren İtalya'da sokağa çıkma yasağı son olarak Mayıs ayına kadar uzatılmıştı.
3
Çizme, virüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken, Serie A'nın durumu da merak konusuydu.
4
ORGANİZASYON İÇİN PLAN BELİRLENDİ
Ligin farklı ülkelerde oynanmasını kararlaştıran Serie A'da yönetim, ilk olarak bu organizasyon için planını belirledi...
5
Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi.
6
TARTIŞMA BÜYÜYECEK
Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.
7
Sabah'ta yer alan habere göre; Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek.
8
EN UYGUNU ANTALYA
Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.
9
2000 TAKIM GELEBİLİYOR
Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor
10
MAÇLAR 1.5 AYDA BİTİRİLECEK
İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak
11
İşte aday yerler ve yatak kapasiteleri
Antalya:... 628 bin Doha:.......... 15 bin Dubai:.......132 bin Slovenya:....137 bin Avusturya:... 69 bin Kazakistan:..72 bin Mallorca:........ 33 bin Hırvatistan:...112 bin