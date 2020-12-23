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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 13:36 | 

Son dakika haberi | Cenk Tosun transferinde büyük ters köşe! Herkes Beşiktaş derken...

Hollanda basını, Beşiktaş'ın transferi için çok uğraştığı Cenk Tosun'la ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberdeki Fenerbahçe detayı da dikkat çekti.

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Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından takıma dönen Cenk, Dominic Calvert-Lewin'in müthiş formu sebebiyle Everton'da sadece 4 maçta oynayabildi.

3CENK TOSUNU BEŞİKTAŞTA GÖRMEK İSTERİM
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"CENK TOSUN'U BEŞİKTAŞ'TA GÖRMEK İSTERİM"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın da eski golcüsünü ısrarla takıma katmak istediği biliniyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız.

5İSPANYOLLAR YAZDI: BEŞİKTAŞA YAKIN
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İSPANYOLLAR YAZDI: BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Yerli bir futbolcu, bu konuda sıkıntılarımız var. Ocak'ta durumuna bakarız. Cenk Tosun'a kapımız açık" ifadelerini kullanmıştı.

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İspanyol basını da Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde ciddi mesafe kat ettiğini ve milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.

7CENK TOSUN İÇİN FEYENOORD İDDİASI
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CENK TOSUN İÇİN FEYENOORD İDDİASI

Bu arada Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi ise Cenk Tosun'la ilgili sürpriz bir iddiayı manşetine taşıdı.

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Habere göre yeni bir forvet arayışında olan Feyenoord, 29 yaşındaki Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

9ADVOCAAT İSTİYOR
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ADVOCAAT İSTİYOR

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın Cenk Tosun transferine sıcak baktığı belirtildi.

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Haberde ayrıca milli futbolcuya Premier Lig'den West Bromwich Albion'un da talip olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bedelle Everton'a giden Cenk Tosun'un kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

12FEYENOORD TARAFTARI: CENK 20 GOL ATAR
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FEYENOORD TARAFTARI: CENK 20 GOL ATAR

Bu arada Feyenoord taraftarları Cenk Tosun transferiyle ilgili iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte yorumlar yaptı.

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Taraftarlar, "Jörgensen'den kesinlikle daha olacaktır", "Ben onda bir Pelle havası görüyorum", "Cenk Tosun, Hollanda'da 20 gol atar" yorumları yaptı.

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