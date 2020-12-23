Son dakika haberi | Cenk Tosun transferinde büyük ters köşe! Herkes Beşiktaş derken...

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından takıma dönen Cenk, Dominic Calvert-Lewin'in müthiş formu sebebiyle Everton'da sadece 4 maçta oynayabildi.Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın da eski golcüsünü ısrarla takıma katmak istediği biliniyor.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız. Yerli bir futbolcu, bu konuda sıkıntılarımız var. Ocak'ta durumuna bakarız. Cenk Tosun'a kapımız açık ifadelerini kullanmıştı.İspanyol basını da Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde ciddi mesafe kat ettiğini ve milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.Bu arada Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi ise Cenk Tosun'la ilgili sürpriz bir iddiayı manşetine taşıdı. Habere göre yeni bir forvet arayışında olan Feyenoord, 29 yaşındaki Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın Cenk Tosun transferine sıcak baktığı belirtildi.Haberde ayrıca milli futbolcuya Premier Lig'den West Bromwich Albion'un da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bedelle Everton'a giden Cenk Tosun'un kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Bu arada Feyenoord taraftarları Cenk Tosun transferiyle ilgili iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte yorumlar yaptı.Taraftarlar, Jörgensen'den kesinlikle daha olacaktır, Ben onda bir Pelle havası görüyorum, Cenk Tosun, Hollanda'da 20 gol atar yorumları yaptı.