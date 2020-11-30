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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 13:00 | 

Son dakika haberi | Burak Yılmaz için tarihi transfer itirafı!

Dün oynanan Saint Etienne - Lille maçında tarihe geçen Burak Yılmaz'la ilgili İtalya'dan flaş bir transfer itirafı geldi.

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Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

213 MAÇTA 6 GOL, 3 ASİST
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13 MAÇTA 6 GOL, 3 ASİST

35 yaşındaki milli futbolcu son olarak dün 1-1 biten Saint Etienne maçında Ikone'ye asist yapmıştı.

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Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp, 3 de asiste imza attı.

4TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcu, 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az 1 gole katkı veren ilk Lille futbolcusu olarak tarihe geçti.

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Burak Yılmaz, geçen sezon da Serie A ekiplerinden Lecce'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı.

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TARAFTAR BESTE YAPMIŞTI

Hatta Lecce taraftarları Burak için "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider, Ancak Beşiktaş pes etmiyor, Burak'ın gitmesine izin vermiyor, Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum, Ama Burak, ama Burak, ama Burak..." şeklinde beste bile yapmıştı.

7SÖZLEŞMESİ BİLE HAZIRDI
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"SÖZLEŞMESİ BİLE HAZIRDI"

O dönem Burak Yılmaz'ın transferi için Lecce CEO'su Mauro Meluso ile birlikte çalışan Alessandro Alberti önemli açıklamalarda bulundu.

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Alberti yaptığı açıklamada "İtalya'da 6 ay Burak Yılmaz için çalıştım. Daha sonra dönemin Lecce Sportif Direktörü Meluso ile iletişime geçtim. Onunla konuştuğumuzda Burak'tan etkilendiğini anlattı.

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Kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini gösterdi. Burak Yılmaz da hemen Lecce'ye ilgisini gösterdi.

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Konya'daki Türkiye-Fransa maçında ilk kez tanıştılar. Burak, Lecce'nin projesine katılmaya hazırdı. Hatta sözleşme taslağı da vardı.

11SAKATLIĞI TRANSFERE ENGEL OLDU
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"SAKATLIĞI TRANSFERE ENGEL OLDU"

Kısacası bütün şartlar neredeyse tamamlanmıştı. Beşiktaş, Avusturya'da Udinese'ye karşı hazırlık maçında oynuyordu.

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Burak'ın hafif sakatlığı olduğu için 30 dakika oynaması gerekiyordu ancak milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de maçı izlemesi nedeniyle 1 saatten fazla oyunda kaldı.

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Aşırı yüklenme nedeniyle sakatlandı ve bu durum transfere engel oldu" ifadelerini kullandı.

14FİYATINI SORDUK
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"FİYATINI SORDUK"

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, o dönem Burak Yılmaz transferi için "Temas kurduk, basitçe söylemek gerekirse fiyatını sorduk. Forvette 4 farklı opsiyonumuz var. Burak Yılmaz olmazsa, diğer seçeneklerimize bakarız" ifadelerini kullanmıştı.

15BABASI AYRILMAYACAK DEMİŞTİ
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BABASI 'AYRILMAYACAK' DEMİŞTİ

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz ise "Burak, Allah nasip ederse en fazla bir hafta içerisinde antrenmanlara başlayacak. Burak sezonun ilk maçında da Beşiktaş formasıyla sahada olacak. Burak için Lecce transfer teklifi yaptı. Fakat Burak, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor" demişti.

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