Son dakika haberi | Burak Yılmaz için tarihi transfer itirafı!

TARAFTAR BESTE YAPMIŞTI Hatta Lecce taraftarları Burak için "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider, Ancak Beşiktaş pes etmiyor, Burak'ın gitmesine izin vermiyor, Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum, Ama Burak, ama Burak, ama Burak..." şeklinde beste bile yapmıştı.