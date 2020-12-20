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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 14:04 | 

Son dakika haberi | Bundesliga'da iğrenç olay! Hocası ve takım arkadaşı konuştu

Bundesliga'da oynanan Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçında Marcus Thuram rakibi Stefan Posch'un yüzüne tükürdü. Yaşanan iğrenç olay sonrası açıklamalar peş peşe geldi.

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Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

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Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ancak maça bambaşka bir olay damga vurdu.

3RAKİBİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
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RAKİBİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu Marcus Thuram, ikili mücadele sonrası rakip oyuncu Stefan Posch'un yüzüne tükürdü.

4VAR İNCELEMESİ SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ
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VAR İNCELEMESİ SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşananları ilk anda görmeyen hakem, VAR’dan pozisyonun tekrarını izledi ve 23 yaşındaki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

5YAŞANAN EN İĞRENÇ OLAY
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"YAŞANAN EN İĞRENÇ OLAY"

Bild gazetesi tükürük olayını "Bundesliga'da bu sezon şimdiye kadar ki en iğrenç olay" başlığıyla duyurdu.

6BÜYÜK BİR CEZA ALACAK
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BÜYÜK BİR CEZA ALACAK

Alman basını, Thuram’ın bu hareketi sonrası büyük bir ceza almasına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

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Thuram’ın yaptığı bu hareketin Covid-19 pandemi döneminde gerçekleşmesi cezasının daha da artmasına sebep olacağının altı çizildi.

8SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ
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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Thuram, "Rakibime karşı yanlış davrandım. Bu bir kazaydı ve gerçekten kasıtlı değildi. Karakterime uymayan ve asla olmaması gereken bir şey oldu.

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Stefan Posch'tan, rakiplerimden, takım arkadaşlarımdan, ailemden ve tepkimi gören herkesten özür dilerim. Elbette yaptığım hareketin tüm sonuçlarını kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.

10FUTBOL SAHASINA AİT DEĞİL
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"FUTBOL SAHASINA AİT DEĞİL"

Mönchengladbach teknik direktörü Marco Rose de maç sonrası "Thuram'ın yaptığı futbol sahasına ait değil. Bu sınırların çok ötesine geçiyor. Kulübümüz adına herkesten özür diliyorum" şeklinde konuşmuştu.

11UTANÇ VERİCİ
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"UTANÇ VERİCİ"

Fransız futbolcunun takım arkadaşı Lazaro ise "Hem takım hem de onun için utanç verici. Karakter olarak bu hareket ona pek yakışmıyor" dedi.

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