Son dakika haberi | Bundesliga'da iğrenç olay! Hocası ve takım arkadaşı konuştu

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.
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Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ancak maça bambaşka bir olay damga vurdu.
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RAKİBİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Karşılaşmanın 79. dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu Marcus Thuram, ikili mücadele sonrası rakip oyuncu Stefan Posch'un yüzüne tükürdü.
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VAR İNCELEMESİ SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Yaşananları ilk anda görmeyen hakem, VAR’dan pozisyonun tekrarını izledi ve 23 yaşındaki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
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"YAŞANAN EN İĞRENÇ OLAY"
Bild gazetesi tükürük olayını "Bundesliga'da bu sezon şimdiye kadar ki en iğrenç olay" başlığıyla duyurdu.
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BÜYÜK BİR CEZA ALACAK
Alman basını, Thuram’ın bu hareketi sonrası büyük bir ceza almasına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.
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Thuram’ın yaptığı bu hareketin Covid-19 pandemi döneminde gerçekleşmesi cezasının daha da artmasına sebep olacağının altı çizildi.
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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ
Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Thuram, "Rakibime karşı yanlış davrandım. Bu bir kazaydı ve gerçekten kasıtlı değildi. Karakterime uymayan ve asla olmaması gereken bir şey oldu.
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Stefan Posch'tan, rakiplerimden, takım arkadaşlarımdan, ailemden ve tepkimi gören herkesten özür dilerim. Elbette yaptığım hareketin tüm sonuçlarını kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.
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"FUTBOL SAHASINA AİT DEĞİL"
Mönchengladbach teknik direktörü Marco Rose de maç sonrası "Thuram'ın yaptığı futbol sahasına ait değil. Bu sınırların çok ötesine geçiyor. Kulübümüz adına herkesten özür diliyorum" şeklinde konuşmuştu.
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"UTANÇ VERİCİ"
Fransız futbolcunun takım arkadaşı Lazaro ise "Hem takım hem de onun için utanç verici. Karakter olarak bu hareket ona pek yakışmıyor" dedi.
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