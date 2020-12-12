Son dakika haberi | İğrenç mesajları tek tek ifşa etti!

PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunması tüm dünyada büyük tepki çekmişti.Yaşanan olayın sıcaklığını korurken yeni bir ırkçı saldırı ise bu kez Almanya'da yaşandı.Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema sosyal medyada ırkçı taraftarlar tarafından yoğun şekilde taciz edildi.Davies ile fotoğrafını paylaşan Huitema, gelen iğrenç mesajlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Sevgilisi gibi futbolcu olan ve PSG forması giyen genç kıza takipçilerinden Atalarınız 1000 yıllık saf beyaz genleri çöpe attığınız için sizden nefret ediyor...Sonunda iğrenç bir karma tenli bebeğin bekar annesi olacaksın. Tam anlamıyla bir maymunla birliktesin.Eminim atalarınız sizinle gurur (!) duymaktadır. Kim bir hayvanla birlikte olur? Irkları karıştırmak çocuğunuzun kimliğini bozar şeklinde aynı zamanda nefret suçu da içeren mesajlar attılar. Huitema gelen bu iğrenç mesajları #Irkçılığahayır hashtagi ile En kötü yanı ise bu sadece bir seçim! Aldığımız doğrudan mesajlardan yalnızca birkaçı mesajıyla paylaştı.1.5 yıldır ilişkileri olan Alphonso Davies ve Jordyn Huitema, Vancouver Whitecaps'te birbirleriyle tanışmışlardı.Davies, Ocak 2019'da Bayern Münih'e transfer olurken, sevgilisi Huitema da kısa bir süre sonra PSG'e imza atmıştı.