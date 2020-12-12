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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 15:50 | 

Son dakika haberi | İğrenç mesajları tek tek ifşa etti!

Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı ve nefret dolu mesajları paylaştı.

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PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunması tüm dünyada büyük tepki çekmişti.

2İĞRENÇ MESAJLAR ATTILAR
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İĞRENÇ MESAJLAR ATTILAR

Yaşanan olayın sıcaklığını korurken yeni bir ırkçı saldırı ise bu kez Almanya'da yaşandı.

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Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema sosyal medyada ırkçı taraftarlar tarafından yoğun şekilde taciz edildi.

41000 YILLIK SAF GENLERİ ÇÖPE ATTINIZ
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1000 YILLIK SAF GENLERİ ÇÖPE ATTINIZ!

Davies ile fotoğrafını paylaşan Huitema, gelen iğrenç mesajlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sevgilisi gibi futbolcu olan ve PSG forması giyen genç kıza takipçilerinden "Atalarınız 1000 yıllık saf beyaz genleri çöpe attığınız için sizden nefret ediyor...

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Sonunda iğrenç bir karma tenli bebeğin bekar annesi olacaksın. Tam anlamıyla bir maymunla birliktesin.

7IRKLARI KARIŞTIRMAK ÇOCUĞUNUZUN KİMLİĞİNİ BOZAR
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"IRKLARI KARIŞTIRMAK ÇOCUĞUNUZUN KİMLİĞİNİ BOZAR"

Eminim atalarınız sizinle gurur (!) duymaktadır. Kim bir hayvanla birlikte olur? Irkları karıştırmak çocuğunuzun kimliğini bozar" şeklinde aynı zamanda nefret suçu da içeren mesajlar attılar.

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Huitema gelen bu iğrenç mesajları #Irkçılığahayır hashtagi ile "En kötü yanı ise bu sadece bir seçim! Aldığımız doğrudan mesajlardan yalnızca birkaçı" mesajıyla paylaştı.

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1.5 yıldır ilişkileri olan Alphonso Davies ve Jordyn Huitema, Vancouver Whitecaps'te birbirleriyle tanışmışlardı.

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Davies, Ocak 2019'da Bayern Münih'e transfer olurken, sevgilisi Huitema da kısa bir süre sonra PSG'e imza atmıştı.

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