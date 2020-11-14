Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e tarihi rest! Fenerbahçe sonrası flaş karar...
Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmak için görüşmelerin tıkandığı Dorukhan Toköz için çok konuşulacak bir karara imza attı.
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Beşiktaş'taki geleceği adeta yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Eskişehirspor’la 2018 yılında bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan Toköz, kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’e ardından A Milli Takım’a yükselmişti.
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YÖNETİM GİDİNCE GARANTİ DE GİTTİ
Beşiktaş'a "İyi performans sergilersen maaşını artırırız" sözüyle 350 bin Euro’ya imza atan Dorukhan, her şey iyi giderken önce sakatlanmış, ardından yönetim değişikliği sebebiyle kendisine bu konuda verilen garanti yanmıştı.
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İSTEDİĞİ ÜCRETİN YARISI TEKLİF EDİLDİ
Sağlığına kavuşmasının ardından yeni Beşiktaş yönetiminden istediği yüksek zamlı kontrat talebine olumsuz yanıt verilen milli futbolcu, belirlediği miktarın yarısının teklif edilmesi sonrasında kapıları kapatmıştı.
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BAŞKAN ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak "Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız" demişti.
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Fanatik'in haberine göre; Genç oyuncu ve menajeriyle uzun süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim son kararını verdi.
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YA İMZA, YA KADRO DIŞI RESTİ!
Beşiktaş yönetiminin Asbaşkan Emre Kocadağ aracılığıyla Dorukhan Toköz’e, "Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin" restini çektiği bildirildi.
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Kısa vadedeki kariyer planlamasını A Milli formayla EURO 2020’ye gitmek üzerine yapan Dorukhan’ın, bu gelişme sonrasında düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi.
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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncusundan bu konuyla ilgili olarak sorunu çözmesini istediği aksi halde yönetimin kararını uygulamakla yükümlü olduğunu ilettiği kaydedildi.
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FENERBAHÇE TAKİPTE
Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe’nin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.
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Ozan Tufan'ın ödül aldığı bir törende "Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana" şeklinde ifadeleri dikkat çekmişti.
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"EMRE AĞABEY BİZE KIZIYOR"
Dorukhan Toköz'ün de "Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için" ifadeleri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddialarını beraberinde getirmişti.
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GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ
Yaz transfer döneminde kadroya beklenen hamleleri yapamayan Galatasaray'ın da Dorukhan Toköz için devreye girdiği kaydedilmişti.
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Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in, Dorukhan'ı ısrarla istediği ve ocak ayında kadroya katılması için talepte bulunduğu gündeme gelmişti.
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Bu sezon Beşiktaş'ta 9 maçta forma giyen ve 580 dakika sahada kalan Dorukhan Toköz, 1 asist yaptı.