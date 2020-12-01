Son Dakika Haberi | Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'dan samimi itiraf!

"BEŞİKTAŞ BENİM AŞKIM" "Beşiktaş benim için her şeyi ifade ediyor. 8 yıldır buradayım, ilk andan itibaren bu aşkı hissettim, bu aşka düştüm. İlk başlarda çok anlayamıyordum ama yıllar geçtikçe ben de gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım, çok fazla güzel şey gördüm. Çok güzel anılarım var, 2 şampiyonluk yaşadım."