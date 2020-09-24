Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a Caner Erkin şoku! İcraya verdi

Bu sezon başı Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.2016-2019 yılları arasında siyah beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu Beşiktaş yönetimini adeta şoka uğrattı.Kartal Eylül ayında oyunculardan ‘Borçsuzluk Kâğıdı’ almak zorunda ancak yönetim, eski futbolcuları Caner Erkin’den gelen hamle ile şaşkınlık yaşadı.Kendisi de imzalaması gereken tecrübeli oyuncunun ödemeler için icra takibi başlattığı ifade edildi.Eski basketbol şube direktörü olan Turhan Koray’ın da icra takibi başlattığı belirtilirken, Voleybol Takımı’nın eski kaptanı Dilara Bilge de alacağı 66 bin TL’nin tahsili için icra başlattı.Beşiktaş kulübünün icra takibine itiraz etmesi üzerine Bilge bu kez itirazın iptali edilmesi için dava açtı.Bilge, itirazına konu alacak miktarının yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı verilmesini talep etti.Beşiktaş’ta geçen sezon 17 maçta 1501 dakika süre alan Caner Erkin 2 gol atıp 7 de asist yaptı. Caner sözleşmesinin bitimiyle birlikte ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.