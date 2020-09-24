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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a Caner Erkin şoku! İcraya verdi
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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 08:15 | 

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a Caner Erkin şoku! İcraya verdi

‘Borçsuzluk Kâğıdı’ almak zorunda olan Beşiktaş yönetimine Caner Erkin şoku...

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Bu sezon başı Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

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2016-2019 yılları arasında siyah beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu Beşiktaş yönetimini adeta şoka uğrattı.

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Kartal Eylül ayında oyunculardan ‘Borçsuzluk Kâğıdı’ almak zorunda ancak yönetim, eski futbolcuları Caner Erkin’den gelen hamle ile şaşkınlık yaşadı.

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Kendisi de imzalaması gereken tecrübeli oyuncunun ödemeler için icra takibi başlattığı ifade edildi.

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Eski basketbol şube direktörü olan Turhan Koray’ın da icra takibi başlattığı belirtilirken, Voleybol Takımı’nın eski kaptanı Dilara Bilge de alacağı 66 bin TL’nin tahsili için icra başlattı.

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Beşiktaş kulübünün icra takibine itiraz etmesi üzerine Bilge bu kez itirazın iptali edilmesi için dava açtı.

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Bilge, itirazına konu alacak miktarının yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı verilmesini talep etti.

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Beşiktaş’ta geçen sezon 17 maçta 1501 dakika süre alan Caner Erkin 2 gol atıp 7 de asist yaptı. Caner sözleşmesinin bitimiyle birlikte ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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