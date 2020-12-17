Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçında olay oldu! Gökhan Gönül...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı
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Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.
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KALEDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.
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VIDA 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.
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İLK KEZ 11'DE BAŞLADI
Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor ve İttifak Holding maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.
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.Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic, 7 maç sonra kadroda yer alabildi. Yeni tip koronavirüs karantina sürecinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hasic, sakatlığı nedeniyle de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçlarını kaçırmıştı. Gaziantep FK maçında kadroda tercih edilmeyen Hasic, hazır olmadığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da yer alamamıştı.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier'i kupa maçında ilk 11'de oynattı.
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Valentin Rosier, mücadelenin 30. dakikasında sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.
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KARİYERİNDE BİR İLK...
24 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk golü Tarsus İdman Yurdu'na attı.
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7 MAÇ SONRA KADRODA
Rosier'ın golü ve sezon başından beri gösterdiği performans sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu