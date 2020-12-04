Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Kasımpaşa maçına damga vuran an! Tartışılan karar sonrası...

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaptı.
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UTKU ELDİVENLERİ BIRAKMADI
Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.
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JOSEF'İN YERİNE DORUKHAN
Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı.
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.
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N'KOUDOU İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı.
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UZUN ZAMANDIR SAKATTI
Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.
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BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.
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Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza da kadrodan çıkarıldı.
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SİYAH-BEYAZLI YÖNETİMDEN GEÇMİŞE VEFA
Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemesini Kasımpaşa maçında yaptı.
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GELİR DE ELDE EDİLECEK
Pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınlamaya karar veren yönetim, bu proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarlarının bir anıya sahip olmasını sağlayacak.
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İLK DENEME YAPILDI
Projenin ilk denemesi, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Kasımpaşa karşılaşmasında, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları led ekranlarda yayınlandı.
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
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Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, 20. dakikada Kasımpaşalı Tomas Brecka'ya topla birlikte çalım atmak istedi. Ancak Tomas Brecka, Ghezzal'a izin vermedi. Siyah-beyazlı futbolcu Ghezzal, Brecka'nın topa elle müdahale ettiğini söyledi.
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VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ GELMEDİ
Beşiktaş'ın itirazından sonra orta hakem Bahattin Şimşek, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan pozisyonla ilgili bilgi aldı. VAR odasından izleme tavsiyesi gelmeyince, hakem Bahattin Şimşek maçı devam ettirdi.
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BİR TARTIŞMALI POZİSYON DAHA
Karşılaşmada ikinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa topuna yükselen Mensah, yerde kaldı.
Ganalı futbolcu yerde kaldığı pozisyon sonrası hakeme dönüp itirazda bulundu.
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ŞİMŞEK DEVAM ETTİRDİ
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet penaltı beklese de hakem Bahattin Şimşek, oyunu devam ettirdi.
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Hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar sonrası sosyal medya yıkıldı. Birçok futbolsever, hakem kararlarına eleştiri getirirken, paylaşımlar şu şekilde: