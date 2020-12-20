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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 20:19 | 

Son Dakika Haberi | Beşiktaş - Erzurumspor maçında herkesi şaşırtan an! Önce üzdü sonra sevindirdi...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın Erzurumspor'u konuk ettiği maçta öyle bir an yaşandı ki, futbolseverler gözlerine inanamadı.

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Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

2VİDA VE ERSİN LİGDE 4 MAÇ SONRA İLK 11DE
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VİDA VE ERSİN LİGDE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

3TARAFTAR FOTOĞRAFLARI TRİBÜNDE
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TARAFTAR FOTOĞRAFLARI TRİBÜNDE

Beşiktaş Kulübünün "Omuz omuza" çağrısıyla başlattığı uygulama kapsamında taraftar fotoğrafları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilk kez Vodafone Park'ta yer aldı.

4ERZURUMSPORLU FUTBOLCULAR PROTESTOYU UNUTTU
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ERZURUMSPORLU FUTBOLCULAR PROTESTOYU UNUTTU

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.

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Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

6BİR ANDA BAŞ BAŞA KALDI
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BİR ANDA BAŞ BAŞA KALDI

Mücadelenin 19. dakikasında Kartal gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine pasında Mensah'tan seken topla Aboubakar bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı.

7NET FIRSAT KAÇTI
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NET FIRSAT KAÇTI

Kamerunlu golcü, müsait pozisyonda bulunan Mensah'ı tercih etmezken vuruşunda Farnolle'den seken top kornere çıktı.

8DOKUNAMADILAR
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DOKUNAMADILAR

Kamerunlunun kaçırdığı net fırsatın 2 dakika sonrasında Nkoudou'nun arka direğe doğru kestiği topa Aboubakar ve Welinton birlikte hareketlendi ancak ikisi de dokunamayınca top doğrudan auta çıktı.

9KİMSE İNANAMADI...
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KİMSE İNANAMADI...

2 dakika içinde kaçan 2 net fırsat sonrası Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulübede üzüntü yaşarken sosyal medyada ortalık yıkıldı.

10ABOUBAKAR 2. YARIDA TELAFİ ETTİ
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ABOUBAKAR 2. YARIDA TELAFİ ETTİ

Golcü futbolcu, ilk yarıda kaçırdığı gollerin telafisini maçın 59 ve 71. dakikalarında gollerle telafi etti.

11GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE YER ALDI
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GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE YER ALDI

Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkaran Vincent Aboubakar zirvede yer aldı.

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Aboubakar'ın kaçırdığı pozisyonların sonrasındaki paylaşımlar ve gollerin ardından yapılanlar arasındaki farklılık dikkat çekti.

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