Son Dakika Haberi | Beşiktaş - Erzurumspor maçında herkesi şaşırtan an! Önce üzdü sonra sevindirdi...

VİDA VE ERSİN LİGDE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.