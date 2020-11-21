Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Başakşehir maçında flaş tepki! Kriz sonrası öyle bir şey yaptı ki...
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın önüne geçen ve büyük tepki çeken bir olay yaşandı.
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Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta yine çok konuşulacak bir olay gerçekleşti.
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Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.
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Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala da Oğuzhan gibi kadroya dahil edilmedi. Yalçın, bu oyuncunun savunmanın solundaki görevini ise genç isim Rıdvan Yılmaz'a verdi.
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Dorukhan'ın savunmaya geçmesiyle savunmaya dönük orta saha görevini Josef de Souza yerine getirmeye çalıştı.Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz Medipol Başakşehir maçında da forma giydi.Ajdin Hasic de Beşiktaş'ın zorlu maçta kullanamadığı isimlerden biri oldu.
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N'Koudou kadroda
Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou, Medipol Başakşehir maçı için kadroya dahil edildi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçında forma giyebilen ve daha sonra sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan N'Koudou, yedek soyundu.
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16 yaşındaki Emre Bilgin yedek kaleci
Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı. Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.
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Gökhan Töre de yedek
Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.Beşiktaş'ta ayrıca Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Atakan Üner yedek soyundu.
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Medipol Başakşehir de eksik
Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi. Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.
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YİNE LJAJIC YİNE OLAY!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yedek bıraktığı Adem Ljajic, maç öncesi ısınma bölümünü elleri cebinde geçirdi. Isınma bölümünde isteksiz tavrı dikkat çeken Sırp futbolcu, elleri montunun cebinde arkadaşlarıyla pas yapmakla yetindi.
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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Adem Ljajic'in isteksiz tavrı sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuyu eleştirdi.
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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Adem Ljajic, Süper Lig'in 7. haftasında yine Vodafone Park'ta oynanan maç öncesi ellerini arkadan bağlayıp ısınmış ve büyük tepki çekmişti.
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ESKİ SEVGİLİSİNİ UNUTAMIYOR
Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı iddia edildi.
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Sofija Milosevic ve Luka Jovic çifti
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SERGEN YALÇIN, 'YETENEK YETMİYOR' DEMİŞTİ...
7. haftadaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi Ljajic ile ilgili konuşan Sergen Yalçın; "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" demişti.
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İşte Adem Ljajic'e gelen tepkiler
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Arşiv | Sergen Yalçın: Ljajic'i şu an düşünmüyorum