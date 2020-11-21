Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Başakşehir maçında flaş tepki! Kriz sonrası öyle bir şey yaptı ki...

Medipol Başakşehir de eksik Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi. Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.