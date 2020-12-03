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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başkan canlı yayında anlaşmayı açıkladı! Dorukhan, Galatasaray ve Fenerbahçe...
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 20:16 | 

Son Dakika Haberi | Başkan canlı yayında anlaşmayı açıkladı! Dorukhan, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanırken gündeme bomba gibi düşen bir takas iddiası konuşulmaya başlanmıştı. Ancak yıldız futbolcu ile anlaşmaya varıldığı canlı yayında açıklandı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz için resmi açıklama geldi.

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23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "“Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

5YILLIK 350 BİN EUROYA OYNUYOR
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YILLIK 350 BİN EUROYA OYNUYOR

Temmuz 2018’de Eskişehirspor’la yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen ve yıllık 350 bin Euro’ya imza atan Dorukhan’ın uzun süredir ücretine zam istediği biliniyordu.

6TALEBİ KABUL GÖRMEYİNCE
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TALEBİ KABUL GÖRMEYİNCE

24 yaşındaki futbolcunun menajerleri bu konuda birkaç kez Beşiktaş yöneticileri ile görüştü ancak olumlu sonuç alamadı. Dorukhan'ın Beşiktaş'tan 1 milyon 500 bin Euro civarında bir talebi olduğu iddia edilmişti.

7TAKASLA YOLCU YENİ ADRESİ
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TAKASLA YOLCU! YENİ ADRESİ

Ancak Beşiktaş bu rakamlara çıkamayacağını oyuncuya iletti. Temsil haklarını menajer Ahmet Bulut’a verdikten sonra Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşme yapmayan Dorukhan’ın ocak ayında Süper Lig ve Avrupa’dan bazı takımlarla masaya oturacağı belirtiliyordu.

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TORAMAN MENAJERLERİ İŞARET ETTİ

Spor Arena'ya özel bir röportaj veren İbrahim Toraman'ın "Dorukhan genç ve iyi bir futbolcu ama Beşiktaş’ın mevcut orta sahasında yer bulmakta zorluk çekebilir. Dorukhan faydalı bir oyuncu ama ülkemizde bir anda menajerlerin de katkısıyla isimleri yükseltebiliyoruz. Dorukhan Beşiktaş ile anlaşabilirse uzun süre kulübe hizmet edebilir belki Beşiktaş’tan daha fazla veren kulüpler vardı ama tercih tamamen Dorukhan’ın. Ben uzun yıllar burada kalmak kaptanlık yapmak istiyorum gibi düşünceleri varsa bir şekilde anlaşır ama daha iyi şartlar var diyorsa saygı duymak lazım." sözleri dikkat çekti

9TAKASA GİRECEK İSİM
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TAKASA GİRECEK İSİM

Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti.

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Sabah'ın haberine göre; Transferi takasla bitirmek isteyen Galatasaray'ın Ömer Bayram'ı Beşiktaş'a göndereceği öne sürülmüş.

11Ömer Bayramdan açıklama
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Ömer Bayram'dan açıklama

Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında şans tanımadığı Bayram'ın "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edilmişti.

12AHMET NUR ÇEBİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI
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AHMET NUR ÇEBİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TRT Spor canlı yayınına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı.

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Nasıl bilgimiz olsun ki. Oyuncu bizimle olumlu konuşuyor, yöneticilerimizle olumlu konuşuyor. Son olarak 'Gel bu imzayı at bizden sonra da Beşiktaş'a hizmet et' dedim. Kendisi de bana 'Ben de böyle istiyorum başkanım' dedi.

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Ayrıca Fenerbahçe'nin de milli oyuncuyla ilgilendiği ve devre arasında görüşmelerin başlatılacağı belirtilmişti.

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