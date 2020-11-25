Son Dakika Haberi | Başakşehirli Deniz Türüç, Manchester United maçında bir ilki başardı

"İKİNCİ YARIDAKİ OYUN UMUT VERİCİ" Harika bir frikik golü atan Deniz Türüç, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Old Trafford'dasın, Manchester United'a karşı oynuyorsun. İlk maçı kazanmak da bize belli zorluklar getirdi. Bu maçı bir rövanş olarak gördüler. Mağlubiyet için üzgünüz, ama ikinci yarıdaki oyun bize umut verdi."