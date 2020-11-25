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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehirli Deniz Türüç, Manchester United maçında bir ilki başardı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 02:09 | 

Son Dakika Haberi | Başakşehirli Deniz Türüç, Manchester United maçında bir ilki başardı

Fenerbahçe'den kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç, Manchester United maçına damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, grupta 3 puanla son sırada kaldı.

2SON SIRADA KALDI
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SON SIRADA KALDI

Turuncu-lacivertli ekip, grupta oynadığı dördüncü maçta 3. yenilgisini alırken, üçüncü galibiyetini alan Manchester United puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.

3OKAN BURUKUN DEĞİŞİKLİKLERİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
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OKAN BURUK'UN DEĞİŞİKLİKLERİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, ilk yarı 3-0 sona erince ikinci yarıya değişiklikle başladı. İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Buruk, Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü. 

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Mücadelenin 61. dakikasında Chadli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, 74'te de Bolingoli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı, Berkay Özcan'ın yerine de Giuliano'ya şans verdi. Buruk, son değişikliğini ise 87'de Skrtel'in yerine Ponck'u oyuna alarak gerçekleştirdi.

5TUANZEBE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
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TUANZEBE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Manchester United'ın genç savunma oyuncusu Alex Tuanzebe gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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İkinci yarıda Lindelöf'ün yerine oyuna giren Tuanzebe, 55. dakikada sarı kart gördü. Bu mücadeleden önce sarı kart ceza sınırında olan Tuanzebe, takımının gelecek hafta sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

7DENİZ TÜRÜÇ, BAŞAKŞEHİRDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
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DENİZ TÜRÜÇ, BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.

8DE GEAYI FENA AVLADI
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DE GEA'YI FENA AVLADI

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.

9RIBERYDEN SONRA İLK OYUNCU OLDU
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RIBERY'DEN SONRA İLK OYUNCU OLDU

Mart 2010’dan (Franck Ribery) bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a frikik golü atan ilk oyuncu Deniz Türüç oldu.

10İKİNCİ YARIDAKİ OYUN UMUT VERİCİ
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"İKİNCİ YARIDAKİ OYUN UMUT VERİCİ"

Harika bir frikik golü atan Deniz Türüç, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Old Trafford'dasın, Manchester United'a karşı oynuyorsun. İlk maçı kazanmak da bize belli zorluklar getirdi. Bu maçı bir rövanş olarak gördüler. Mağlubiyet için üzgünüz, ama ikinci yarıdaki oyun bize umut verdi."

11KİMSEDEN KORKMUYORUZ
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"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

"Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, MANU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz."

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