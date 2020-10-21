Son dakika haberi | Başakşehir'in kaybettiği gecede Trabzonspor unvanını korudu! Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk takımı...

RASHFORD SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.