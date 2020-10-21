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HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi | Başakşehir'in kaybettiği gecede Trabzonspor unvanını korudu! Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk takımı...
GeriSpor Son dakika haberi | Başakşehir'in kaybettiği gecede Trabzonspor unvanını korudu! Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk takımı...
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 01:07 | 

Son dakika haberi | Başakşehir'in kaybettiği gecede Trabzonspor unvanını korudu! Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk takımı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden son şampiyon Medipol Başakşehir, Almanya'dan istediği sonuçla ayrılamazken, Trabzonspor unvanını korudu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

2GECENİN MAÇI MANUNUN
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GECENİN MAÇI MANU'NUN

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

3RASHFORD SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI
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RASHFORD SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

4BARÇA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ
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BARÇA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

5KATALANLAR FARKA GİTTİ
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KATALANLAR FARKA GİTTİ

İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti. Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.

6MESSİDEN BİR REKOR DAHA
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MESSİ'DEN BİR REKOR DAHA

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.

7JUVE AÇILIŞI 3 PUANLA YAPTI
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JUVE AÇILIŞI 3 PUANLA YAPTI

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden İtalyan temsilcisi Juventus, milli savunmacı Merih Demiral'ın 19. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Dinamo Kiev'i Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

8E GRUBUNDA GALİP ÇIKMADI
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E GRUBUNDA GALİP ÇIKMADI

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Rennes ile Krasnodar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

9LONDRADA SESSİZ GECE
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LONDRA'DA SESSİZ GECE

E Grubu'nun diğer maçında İngiliz devi Chelsea, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile golsüz berabere kaldı.

10LAZIO DORTMUNDU 3LEDİ
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LAZIO DORTMUND'U 3'LEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk eden Lazio, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

11VEDAT MURİÇ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
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VEDAT MURİÇ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde top koşturduğu maçta, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

12BRUGGE ZENITİ AVLADI
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BRUGGE ZENIT'İ AVLADI

Grubun diğer maçında Belçika'nın Club Brugge ekibi, Zenit'i deplasmanda 2-1'le mağlup etti.

13BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
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BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya'da oynanan maçta Leipzig'e ilk yarıda yediği gollerle mağlup oldu.

14TEK TÜRK TAKIMI TRABZONSPOR
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TEK TÜRK TAKIMI TRABZONSPOR

Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altı Türk takımı arasında, çıktığı ilk maçı kazanan tek ekip olan Trabzonspor, Başakşehir'in mağlup olmasıyla bu unvanını korudu.

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