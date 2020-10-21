Son dakika haberi | Başakşehir'in kaybettiği gecede Trabzonspor unvanını korudu! Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk takımı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
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GECENİN MAÇI MANU'NUN
H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.
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RASHFORD SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI
Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.
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BARÇA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ
G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.
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KATALANLAR FARKA GİTTİ
İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti. Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.
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MESSİ'DEN BİR REKOR DAHA
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.
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JUVE AÇILIŞI 3 PUANLA YAPTI
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden İtalyan temsilcisi Juventus, milli savunmacı Merih Demiral'ın 19. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Dinamo Kiev'i Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
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E GRUBUNDA GALİP ÇIKMADI
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Rennes ile Krasnodar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
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LONDRA'DA SESSİZ GECE
E Grubu'nun diğer maçında İngiliz devi Chelsea, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile golsüz berabere kaldı.
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LAZIO DORTMUND'U 3'LEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk eden Lazio, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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VEDAT MURİÇ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde top koşturduğu maçta, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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BRUGGE ZENIT'İ AVLADI
Grubun diğer maçında Belçika'nın Club Brugge ekibi, Zenit'i deplasmanda 2-1'le mağlup etti.
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BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya'da oynanan maçta Leipzig'e ilk yarıda yediği gollerle mağlup oldu.
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TEK TÜRK TAKIMI TRABZONSPOR
Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altı Türk takımı arasında, çıktığı ilk maçı kazanan tek ekip olan Trabzonspor, Başakşehir'in mağlup olmasıyla bu unvanını korudu.