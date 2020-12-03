Son Dakika Haberi | Avrupa Ligi gecesine Türkler damga vurdu! 3 farklı maçta tarihe geçtiler...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan 5. maçlara Türk futbolcular damga vurdu. Milli oyuncularımız, forma giydikleri üç farklı maçta tarihe geçti.
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Milli futbolcularımızın forma giydiği üç takım, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün sahne aldı. Lille, Milan ve Leicester City maçında inanılmaz şeyler yaşandı, milli futbolcularımız maçlara damga vurdu. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Lille - Sparta Prag maçında Yusuf Yazıcı ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise yedekler arasında şans buldu.
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Maçın 71. dakikasında 1-0 geriye düşen Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.
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'Kral' lakaplı milli futbolcumuz, 80 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve üst turu getirdi.
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Burak Yılmaz bu gollerle takımında çıktığı 15 maçta 8 gole ulaştı. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini kaydetti. Burak toplamda 11 gole doğrudan etki etti.
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Sparta Prag filelerini iki kez havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (35 yaş 141 gün).
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Akşamın bir diğer maçında Hakan Çalhanoğu'lu Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Celtic'i 4-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Milan da üst tura çıkmayı son maç öncesi garantiledi.
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Hakan Çalhanoğlu, geri dönüşün fitilini frikikten attığı golle ateşledi.
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Hakan Çalhanoğlu, 2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda frikikten en çok gol atan ikinci isim konumunda(16 frikik golü). 1. Lionel Messi (36 frikik golü)
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Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile deplasmanda karşılaştı. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, uzun süre sonra ilk kez 11'de şans buldu. Cengiz de ilk 11'de görev yaptı.
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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, 4 yıl 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için ilk 11'de sahaya çıktı. İkili son olarak 29 Nisan 2016'da Altınordu formasıyla Şanlıurfaspor'a karşı ilk 11'de görev yapmıştı.
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Sakatlığını atlatıp ilk 11'de dönen Çağlar Söyüncü, Zorya Luhansk maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Milli futbolcumuz 17. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
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Öte yandan Zorya Luhansk'ın Leicester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta golünü, Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna ekibine giden Allahyar Sayyadmanesh attı. Leicester City daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.