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GeriFutbol Son dakika haberi | Soyunma odasında şok kavga! Takımdan ayrılacağını açıkladı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:54 | 

Son dakika haberi | Soyunma odasında şok kavga! Takımdan ayrılacağını açıkladı

Serie A ekibi Atalanta'da büyük bir kriz yaşanıyor. İtalyan basını teknik direktör Gian Piero Gasperini ve kaptan Papu Gomez'in soyunma odasında birbirine girdiğini yazdı. İşte yaşananlar...

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Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid ile eşleşen Serie A ekibi Atalanta dev bir krizle uğraşıyor...

2MIDTJYLLAND MAÇINDA İPLER KOPTU
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MIDTJYLLAND MAÇINDA İPLER KOPTU

Kısa süre öncesine kadar oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Atalanta'da teknik direktörü Gian Piero Gasperini ve takım kaptanı Papu Gomez birbirine girdi.

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İtalyan basını, Atalanta'nın Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçın devre arasında iplerin koptuğunu duyurdu.

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Devreye 1-0 geride giren Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, Gomez'den 3-4-3'ün sağında oynaması istediği ancak kaptanın bunu reddettiği belirtildi.

5SOYUNMA ODASINDA KAVGA ETTİLER
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SOYUNMA ODASINDA KAVGA ETTİLER

Gasperini'nin ise Papu Gomez'i oyundan alarak Josip Ilicic'i sahaya sürdüğü vurgulandı.

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Olaylarla ilgili haber İtalyan basını, soyunma odasında ciddi bir kavganın çıktığını, Papu Gomez ile Gasperini'nin birbirlerine yüksek sesle bağırdığı iddia edildi.

7GASPERİNİ İKİSİNİ DE KADROYA ALMADI
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GASPERİNİ İKİSİNİ DE KADROYA ALMADI

Hatta Gian Piero Gasperini'nin maçtan sonra istifa ettiği ama kabul edilmediğinin altı çizildi. Bu arada Josip Ilicic'in de Papu Gomez'i desteklediği vurgulandı.

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Bu gelişmenin ardından Atalanta'nın Udinese ile deplasmanda oynayacağı maçın ilk 11'inde Papu Gomez ve Josip Ilicic yer almadı.

9KADRO İÇİN YETERİNCE AÇIKLAMA YAPTIM
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"KADRO İÇİN YETERİNCE AÇIKLAMA YAPTIM"

Yağış nedeniyle ertelenen karşılaşmadan önce Gian Piero Gasperini'ye gelen 'İki isim neden yok?' sorusuna İtalyan teknik adam tepki gösterdi.

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Gasperini'nin "Kadro ile ilgili açıklamaları yeterince yaptım, artık yeter. Udinese maçı hakkında hakkında konuşalım. Umarım kendimi açıkça ifade etmişimdir" sözleri krizin belgesiydi.

11TARAFTAR: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
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TARAFTAR: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Yaşananların ardından Ajax maçından hemen önce antrenman tesislerinin önüne Gian Piero Gasperini ile Papu Gomez'in sarıldığı bir anın fotoğrafını asan taraftarlar "Birlikte tarih yazdık, birlikte yeni zaferler kazanacağız" notunu düştü.

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Ajax maçında Papu Gomez ilk 11'e dönerken, Ilicic yedek kaldı. Atalanta'nın Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta ise hem Papu Gomez hem de Josip Ilicic yedek kalarak şans bulamadı.

13PAPU OLMADAN DAHA HAREKETLİ VE ÜRETKENDİK
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"PAPU OLMADAN DAHA HAREKETLİ VE ÜRETKENDİK"

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise Fiorentia maçı sonrası şunları söyledi:

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"Rotasyona ihtiyacımız var. Muhtemelen Papu Gomez'e daha az bağlımlı bir Atalanta yaratmaya çalıştığımı düşünüyorsunuz ama dinlenmesi lazım. Arka arkaya 11-12 maç oynadı. Bugün onsuz daha hareketli ve daha üretkendik. Fikir ayrılığımı yaşıyoruz? Beş yılda benim için önemli bir isimdi. Ocak'ta ayrılmak istiyorsa bu onun seçimi. Bu sorunu nasıl aşacağımı bilmiyorum. Gomez iyi bir oyuncu ama takım için faydalarını düşünüyorum. Durumu ve takımın şekli nedeniyle 11 garantisi yok. Ilicic'in durumu farklı. Bu olaylarla alakası yok. Kulübün de bir karar alması gerekiyor".

15PAPU GOMEZ AYRILIK KARARI ALDIK
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PAPU GOMEZ AYRILIK KARARI ALDIK

Gasperini'nin sözlerinden bir gün sonra Papu Gomez ayrılacağını mesajını verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 32 yaşındaki Papu Gomez "Sevgili taraftarlar, sizlere buradan yazıyorum çünkü kendimi savunmamın ve sizinle konuşmamın başka bir yolu yok. Kulüpten ayrıldığımda gerçekleri öğreneceksiniz. Sizi seviyorum, kaptanınız" diyerek veda mesajı yayınladı.

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