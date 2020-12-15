Son dakika haberi | Soyunma odasında şok kavga! Takımdan ayrılacağını açıkladı

"Rotasyona ihtiyacımız var. Muhtemelen Papu Gomez'e daha az bağlımlı bir Atalanta yaratmaya çalıştığımı düşünüyorsunuz ama dinlenmesi lazım. Arka arkaya 11-12 maç oynadı. Bugün onsuz daha hareketli ve daha üretkendik. Fikir ayrılığımı yaşıyoruz? Beş yılda benim için önemli bir isimdi. Ocak'ta ayrılmak istiyorsa bu onun seçimi. Bu sorunu nasıl aşacağımı bilmiyorum. Gomez iyi bir oyuncu ama takım için faydalarını düşünüyorum. Durumu ve takımın şekli nedeniyle 11 garantisi yok. Ilicic'in durumu farklı. Bu olaylarla alakası yok. Kulübün de bir karar alması gerekiyor".