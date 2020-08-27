Son Dakika Haberi | AsrÄ±n transfer bombasÄ±! Lionel Messi geliyor, babasÄ±...

HollandalÄ± teknik adamÄ±n, Lionel Messi'ye, "Bu takÄ±mdaki ayrÄ±lacaklarÄ±n bitti" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken; Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n ise bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda yakÄ±n Ã§evresine, "ArtÄ±k kendimi Barselona ÅŸehrinin iÃ§inden deÄŸil dÄ±ÅŸÄ±ndan biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmiÅŸti.