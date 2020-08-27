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Futbol
Haber GiriÅŸ: 27 AÄŸustos 2020 - 09:26 | 

Son Dakika Haberi | AsrÄ±n transfer bombasÄ±! Lionel Messi geliyor, babasÄ±...

Teknik DirektÃ¶r Quique SetiÃ©n ve Sportif DirektÃ¶r Eric Abidal'Ä±n ardÄ±ndan Lionel Messi de Barcelona defterini kapatÄ±rken son dakika bilgisi spor medyasÄ±na adeta bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Lionel Messi'nin babasÄ± Jorge Messi, ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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Barcelona'da Lionel Messi krizi derinleÅŸiyor. Arjantinli yÄ±ldÄ±z, Ã§iÃ§eÄŸi burnunda teknik adam Ronald Koeman'la gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.

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HollandalÄ± teknik adamÄ±n, Lionel Messi'ye, "Bu takÄ±mdaki ayrÄ±lacaklarÄ±n bitti" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken; Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n ise bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda yakÄ±n Ã§evresine, "ArtÄ±k kendimi Barselona ÅŸehrinin iÃ§inden deÄŸil dÄ±ÅŸÄ±ndan biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmiÅŸti.

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YaÅŸananlar Ã¼zerine Barcelona yÃ¶netimine takÄ±mdan ayrÄ±lmak istediÄŸini ve idmanlara Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaÅŸanmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.

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Josep Maria Bartomeu'nun istifasÄ± istendi Barcelona yÃ¶netimi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanma kararÄ± alÄ±rken, baÅŸkan Josep Maria Bartomeu ve bazÄ± yÃ¶neticilerin istifasÄ±nÄ±n istendiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

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Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Lionel Messi'nin takÄ±mda kalmasÄ±nÄ±n tek yolunun baÅŸkan Josep Maria Bartomeu ve teknik direktÃ¶r Ronald Koeman'Ä±n istifasÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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Barcelona ile son olarak 2017 yÄ±lÄ±nda sÃ¶zleÅŸme yenileyen Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n normal ÅŸartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geÃ§erli sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

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Lionel Messi, mevcut kontratÄ±nda yer alan bir maddeye dayanarak sÃ¶zleÅŸmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak bonservisini eline almak istiyor.

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Taraflar arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã§Ä±kmaza girmesinin ardÄ±ndan Lionel Messi'nin geleceÄŸi futbol gÃ¼ndemine en tepeden giriÅŸ yaptÄ± ve yetenekli oyuncuya teklifler yaÄŸmaya baÅŸladÄ±.

9BABASI MANCHESTERDA
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BABASI MANCHESTER'DAÂ

RAC1 and TyC Sports'ta yer alan habere gÃ¶re, 33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n babasÄ± Jorge Messi transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Manchester'a geldi. Bu bilgi spor medyasÄ±na ve futbol Ã§evrelerine adeta bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n eski hocasÄ± Pep Guardiola'nÄ±n da yeninden Messi'yle Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in can attÄ±ÄŸÄ± belirtilirken Jorge Messi'nin oÄŸlu iÃ§in 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme talep ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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Messi'nin kulÃ¼pten ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan sÃ¶zleÅŸmedeki "serbest kalma maddesinin" 30 Haziran'da sona erdiÄŸi Barcelona'nÄ±n tutunduÄŸu koz.

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Ancak pandemi dolayÄ±sÄ±yla uzatÄ±lan lig sÃ¼resinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ bu maddenin sÃ¼resinin de ileri bir tarihe Ã§ekilmesi gerekliliÄŸi Messi ve ekibi tarafÄ±ndan Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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Lionel Messi iÃ§in transfer teklifi yapmasÄ± beklenen kulÃ¼pler arasÄ±nda Manchester ÅŸehrinin iki takÄ±mÄ±, Inter ve PSG bulunuyor.

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Barcelona yÃ¶netimi ise yÄ±ldÄ±z oyuncu iÃ§in en fazla rakamÄ± verebilecek kulÃ¼plerin Manchester United ve PSG olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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BARCELONA ÅžEHRÄ°NDE MESSÄ° AYAKLANMASI

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