Son dakika haberi: Arjantin Maradona'ya aÄŸlÄ±yor! DünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu fotoÄŸraflar...
Diego Armando Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberi dÃ¼nyada ÅŸok etkisi yaratÄ±rken Arjantin'de insanlar sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
Ajanslardan bu sabaha karÅŸÄ± gelen fotoÄŸraflar ise bir hayli etkileyiciydi.
2
Abone Ol
Arjantin'in dÃ¼nya futboluna sunduÄŸu en Ã¶nemli isimlerin baÅŸÄ±nda gelen Diego Armando Maradona, geÃ§irdiÄŸi kalp krizinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetti. 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doÄŸan Arjantinli efsane Diego Armando, 60 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu.Â Â Â
3
Abone Ol
'TANRI'NIN ELÄ°' EFSANESÄ°
Maradona sonradan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda elle attÄ±ÄŸÄ± gol iÃ§in "TanrÄ±'nÄ±n eli" diyen yÄ±ldÄ±z oyuncu, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda, "60. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼mde saÄŸ elimle Ä°ngiltere'ye gol atmak istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
4
Abone Ol
Maradona kariyerinde 2 Serie, 1 DÃ¼nya KupasÄ±, 1 Ä°talya KupasÄ±, 1 Ä°talya SÃ¼per KupasÄ±, 1 UEFA SÃ¼per KupasÄ±, 1 Arjantin ÅŸampiyonluÄŸu, 1 Ä°spanya Kral KupasÄ±, 1 Ä°spanya sÃ¼per ve 1 Ä°spanya Lig KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.
5
Abone Ol
KIRILAMAYAN REKOR
1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nda 5 gol, 5 asistle 10 gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan Diego Maradona'dan bu yana hiÃ§bir oyuncu bir turnuvada bu sayÄ±ya ulaÅŸamadÄ±. Ã‡eyrek finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸan Arjantin'de Maradona, maÃ§a damga vuran ve yÄ±llar sonra da hatÄ±rlanan harekete imza attÄ±.
6
Abone Ol
KOKAÄ°N EN Ä°YÄ° DOSTU OLDU
Napoli kariyeri Maradona iÃ§in son derece parlak olmasÄ±na raÄŸmen Ä±ÅŸÄ±klar ardÄ±nda bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±. KalabalÄ±k ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ Ã¶zel hayatÄ±yla sÃ¼rekli gÃ¼ndeme gelirken bir yandan da kokain en iyi dostu haline geldi.
7
Abone Ol
DOPÄ°NG KARÄ°YERÄ°NÄ°N SONU OLDU
1994 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda doping kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca 18 ay men edildi. YasaÄŸÄ± bitince Boca Juniorsâ€™a dÃ¶ndÃ¼ ama kokainle geÃ§en aylar sonrasÄ± futbol artÄ±k ona veda etmiÅŸti.
Gerek milli takÄ±mda gerek kulÃ¼p kariyerinde hareketleri, Ã¼slubu ve tarzÄ± ile gÃ¼ndeme gelen Maradona, futbol kariyerine futbol keÅŸif avcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan 9 yaÅŸÄ±nda keÅŸfedilerek mahalle takÄ±mÄ± Estrella Roja'da baÅŸladÄ±.
23
Abone Ol
KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda top ile yaptÄ±ÄŸÄ± hareketlerle insanlarÄ±n dikkatini Ã§eken Arjantinli oyuncu Ã§ok geÃ§meden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaÅŸÄ±na girmeden profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± Argentinos Juniors'a transfer olur.
24
Abone Ol
Diego Maradona, ÅŸatafatlÄ± kariyerine 1982'de transfer olduÄŸu Boca Juniors ile baÅŸlar. Sadece 1 sezon oynadÄ±ktan sonra Ä°spanya'nÄ±n dev takÄ±mlarÄ±ndan Barcelona, onun iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§ar. Katalan ekibi, Maradona iÃ§in dÃ¶nemin en yÃ¼ksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±r.
25
Abone Ol
Barcelona'da 2 sezon geÃ§iren Arjantinli oyuncu, Copa Del Rey, Ä°spanya SÃ¼per KupasÄ± kazanmasÄ±na raÄŸmen kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Josep LluÃs NÃºÃ±ez ile arasÄ± kÃ¶tÃ¼ olunca 6.9 milyon Pound karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ä°talyan takÄ±mÄ± Napoli'ye imza attÄ±.
26
Abone Ol
Diego Maradona aykÄ±rÄ± kiÅŸiliÄŸi, oyun tarzÄ± ve Napoli'ye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lar ile taraftarlarÄ±n sevgilisi haline geldi. Ã–yle ki Ä°talya'da resimleri Ã§izilen oyuncu iÃ§in "Maradona Ä°nancÄ±" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
27
Abone Ol
1987-1988 sezonunda Ä°talya gol kralÄ± olan efsane, Napoli ile 2 Ä°talya Ligi ÅŸampiyonluÄŸu, Ä°talya KupasÄ±, Ä°talya SÃ¼per KupasÄ± ve UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresli dÃ¶nemden dolayÄ± kokain kullanmaya baÅŸladÄ± ve kariyeri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti.
28
Abone Ol
Diego Armando Maradona, Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile 1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. Arjantin'in, BatÄ± Almanya'yÄ± 3-2 yendiÄŸi finale ev sahipliÄŸi yapan Azteca Stadyumu'nda 115 bin seyirci yer aldÄ±.
29
Abone Ol
1986 DÃ¼nya KupasÄ±'da Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸan Arjantin'de Maradona, maÃ§a damga vuran ve yÄ±llar sonra da hatÄ±rlanan harekete imza attÄ±. Maradona Arjantin'in, Ä°ngiltere'yi 2-1 yendiÄŸi maÃ§ta 2 golÃ¼ de atarken, ilk golÃ¼ elle atmasÄ± maÃ§ sonu geniÅŸ yankÄ±lara neden oldu. Sonradan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda elle attÄ±ÄŸÄ± gol iÃ§in "TanrÄ±'nÄ±n eli" diyen yÄ±ldÄ±z oyuncu, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda, "60. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼mde saÄŸ elimle Ä°ngiltere'ye gol atmak istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
30
Abone Ol
KulÃ¼p kariyerinde Napoli'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§tikten sonra Sevilla ve Newell's Old Boys'ta oynayan Maradona, 1997 yÄ±lÄ±nda Boca Juniors'ta altif futbolculuk kariyerini noktaladÄ±.
31
Abone Ol
Diego Armando Maradona, 2008 yÄ±lÄ±nda Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na getirildi. 2010 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek finalde Arjantin, Almanya'ya 4-0 yenildi ve elendi. 29 Temmuz 2010 tarihinde Arjantin Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
32
Abone Ol
Arjantinli efsane, 2019 sezonunda baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸi Arjantin takÄ±mÄ± Gimnasia de La Plata'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine devam ediyordu.
33
Abone Ol
Arjantin'in efsane isminin Ã¶lÃ¼m haberi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda ÅŸok etkisi yaparken Ä°ngiliz basÄ±nÄ±n manÅŸetleri tepki Ã§ekti.
34
Abone Ol
Ä°ngiltere'de yayÄ±n yapan bazÄ± gazeteler, Maradona'nÄ±n vefat haberini 1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n meÅŸhur olayÄ± 'TanrÄ±nÄ±n eli' Ã¼zerinden gÃ¶rerek 'Åžimdi o tanrÄ±nÄ±n elinde' manÅŸetlerini attÄ±.
35
Abone Ol
Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberini bu manÅŸetlerle yayÄ±nlayan gazeteler Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekti.
36
Abone Ol
KÄ°MSE BU SAYIYA ULAÅžAMADI
1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nda 10 gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan Diego Maradona'dan (5 gol & 5 asist) bu yana hiÃ§bir oyuncu bir turnuvada bu sayÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
37
Abone Ol
ARJANTÄ°N'DE 3 GÃœN YAS
Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Alberto Fernandez, Diego Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti.
38
Abone Ol
ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE SAYGI DUYURUSU
UEFA, Åžampiyonlar Ligi maÃ§larÄ±ndan Ã¶nce Diego Maradona iÃ§in 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.