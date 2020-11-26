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Haber GiriÅŸ: 26 KasÄ±m 2020 - 08:30 | 

Son dakika haberi: Arjantin Maradona'ya aÄŸlÄ±yor! DünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu fotoÄŸraflar...

Diego Armando Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberi dÃ¼nyada ÅŸok etkisi yaratÄ±rken Arjantin'de insanlar sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

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Ajanslardan bu sabaha karÅŸÄ± gelen fotoÄŸraflar ise bir hayli etkileyiciydi.

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Arjantin'in dÃ¼nya futboluna sunduÄŸu en Ã¶nemli isimlerin baÅŸÄ±nda gelen Diego Armando Maradona, geÃ§irdiÄŸi kalp krizinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetti. 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doÄŸan Arjantinli efsane Diego Armando, 60 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu.Â Â Â

3TANRININ ELÄ° EFSANESÄ°
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'TANRI'NIN ELÄ°' EFSANESÄ°

Maradona sonradan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda elle attÄ±ÄŸÄ± gol iÃ§in "TanrÄ±'nÄ±n eli" diyen yÄ±ldÄ±z oyuncu, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda, "60. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼mde saÄŸ elimle Ä°ngiltere'ye gol atmak istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

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Maradona kariyerinde 2 Serie, 1 DÃ¼nya KupasÄ±, 1 Ä°talya KupasÄ±, 1 Ä°talya SÃ¼per KupasÄ±, 1 UEFA SÃ¼per KupasÄ±, 1 Arjantin ÅŸampiyonluÄŸu, 1 Ä°spanya Kral KupasÄ±, 1 Ä°spanya sÃ¼per ve 1 Ä°spanya Lig KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

5KIRILAMAYAN REKOR
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KIRILAMAYAN REKOR

1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nda 5 gol, 5 asistle 10 gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan Diego Maradona'dan bu yana hiÃ§bir oyuncu bir turnuvada bu sayÄ±ya ulaÅŸamadÄ±. Ã‡eyrek finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸan Arjantin'de Maradona, maÃ§a damga vuran ve yÄ±llar sonra da hatÄ±rlanan harekete imza attÄ±.

6KOKAÄ°N EN Ä°YÄ° DOSTU OLDU
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KOKAÄ°N EN Ä°YÄ° DOSTU OLDU

Napoli kariyeri Maradona iÃ§in son derece parlak olmasÄ±na raÄŸmen Ä±ÅŸÄ±klar ardÄ±nda bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±. KalabalÄ±k ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ Ã¶zel hayatÄ±yla sÃ¼rekli gÃ¼ndeme gelirken bir yandan da kokain en iyi dostu haline geldi.

7DOPÄ°NG KARÄ°YERÄ°NÄ°N SONU OLDU
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DOPÄ°NG KARÄ°YERÄ°NÄ°N SONU OLDU

1994 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda doping kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca 18 ay men edildi. YasaÄŸÄ± bitince Boca Juniorsâ€™a dÃ¶ndÃ¼ ama kokainle geÃ§en aylar sonrasÄ± futbol artÄ±k ona veda etmiÅŸti.

8ARJANTÄ°N YASTA
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ARJANTÄ°N YASTA

Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberi Arjantin'i adeta yasa boÄŸdu.

9SOKAKLARA TAÅžTILAR
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SOKAKLARA TAÅžTILAR

Maradona'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi evin Ã§evresi, yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n parladÄ±ÄŸÄ± Boca Juniors futbol takÄ±mÄ±nÄ±n La Bombonera stadyumu Maradona iÃ§in sloganlar atan insanlarla doldu taÅŸtÄ±.

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La Bombonera stadyumu Ã§evresiyle birlikte ÅŸehir merkezleri Maradona posterleri ve resimleriyle donatÄ±ldÄ±.

11TEÅžEKKÃœRLER DÄ°EGO
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TEÅžEKKÃœRLER DÄ°EGO

Trafik uyarÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda 'TeÅŸekkÃ¼rler Diego' yazÄ±sÄ± yer aldÄ±.

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Devlet BaÅŸkanÄ± Alberto Fernandez, Maradona'nÄ±n naaÅŸÄ±nÄ±n Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BinasÄ± Casa Rosada'ya getirilerek cenaze merasiminin burada yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

13NAAÅžI SARAYDA OLACAK
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NAAÅžI SARAYDA OLACAK

Arjantin hÃ¼kÃ¼meti, futbolcunun anÄ±sÄ±nÄ± onurlandÄ±rmak iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti. AyrÄ±ca Maradonaâ€™nÄ±n naaÅŸÄ± 3 gÃ¼n boyunca baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda bulunacak.

14KAMYONDA MARADONA KÃœPÃœRLERÄ°
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KAMYONDA MARADONA KÃœPÃœRLERÄ°

Bir kamyonun arka bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden yansÄ±yan bu fotoÄŸraflar ise en Ã§ok paylaÅŸÄ±lan karelerden biri oldu.

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Maradona ile ilgili gazete kÃ¼pÃ¼rlerinin dÃ¼zenli olarak arka bÃ¶lÃ¼me serpiÅŸtirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

16MARADONANIN UNUTLMAZ SÃ–ZLERÄ°
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MARADONA'NIN UNUTLMAZ SÃ–ZLERÄ°

Ä°ngilizlerden binlerce kez Ã¶zÃ¼r dilerim ama yine olsa yapardÄ±m. Onlar fark etmeden cÃ¼zdanlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±m Â·

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River'Ä± yenmek annenin sabah seni bir Ã¶pÃ¼cÃ¼kle uyandÄ±rmasÄ± gibi

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Bana bir sÃ¼rÃ¼ lakaplar verdiler ama bana en Ã§ok uyan Pelusa. Ã‡Ã¼nkÃ¼ beni Fioritoâ€™da Ã§ocukluÄŸuma geri getiriyor

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Ã–lÃ¼rsem yeniden doÄŸmak ve futbolcu olmak istiyorum. Ve tekrar Diego Armando Maradona olmak istiyorum

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Barcelona yaÅŸamak iÃ§in harika bir ÅŸehir. Ancak bir futbolcu iÃ§in deÄŸil

21MARADONANIN HAYATI
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MARADONA'NIN HAYATI

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doÄŸdu. BirÃ§ok uzman, futbol eleÅŸtirmenleri, eski futbolcular, ÅŸimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarÄ±nca tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir. AyrÄ±ca PelÃ© ile beraber FIFA 20. YÃ¼zyÄ±lÄ±n Oyuncusu Ã¶dÃ¼lÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±r. Transferde iki kez en yÃ¼ksek Ã¼cret rekoru kÄ±ran tek futbolcudur.

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Gerek milli takÄ±mda gerek kulÃ¼p kariyerinde hareketleri, Ã¼slubu ve tarzÄ± ile gÃ¼ndeme gelen Maradona, futbol kariyerine futbol keÅŸif avcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan 9 yaÅŸÄ±nda keÅŸfedilerek mahalle takÄ±mÄ± Estrella Roja'da baÅŸladÄ±.

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KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda top ile yaptÄ±ÄŸÄ± hareketlerle insanlarÄ±n dikkatini Ã§eken Arjantinli oyuncu Ã§ok geÃ§meden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaÅŸÄ±na girmeden profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± Argentinos Juniors'a transfer olur.

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Diego Maradona, ÅŸatafatlÄ± kariyerine 1982'de transfer olduÄŸu Boca Juniors ile baÅŸlar. Sadece 1 sezon oynadÄ±ktan sonra Ä°spanya'nÄ±n dev takÄ±mlarÄ±ndan Barcelona, onun iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§ar. Katalan ekibi, Maradona iÃ§in dÃ¶nemin en yÃ¼ksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±r.

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Barcelona'da 2 sezon geÃ§iren Arjantinli oyuncu, Copa Del Rey, Ä°spanya SÃ¼per KupasÄ± kazanmasÄ±na raÄŸmen kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Josep LluÃ­s NÃºÃ±ez ile arasÄ± kÃ¶tÃ¼ olunca 6.9 milyon Pound karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ä°talyan takÄ±mÄ± Napoli'ye imza attÄ±.

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Diego Maradona aykÄ±rÄ± kiÅŸiliÄŸi, oyun tarzÄ± ve Napoli'ye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lar ile taraftarlarÄ±n sevgilisi haline geldi. Ã–yle ki Ä°talya'da resimleri Ã§izilen oyuncu iÃ§in "Maradona Ä°nancÄ±" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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1987-1988 sezonunda Ä°talya gol kralÄ± olan efsane, Napoli ile 2 Ä°talya Ligi ÅŸampiyonluÄŸu, Ä°talya KupasÄ±, Ä°talya SÃ¼per KupasÄ± ve UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresli dÃ¶nemden dolayÄ± kokain kullanmaya baÅŸladÄ± ve kariyeri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

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Diego Armando Maradona, Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile 1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. Arjantin'in, BatÄ± Almanya'yÄ± 3-2 yendiÄŸi finale ev sahipliÄŸi yapan Azteca Stadyumu'nda 115 bin seyirci yer aldÄ±.

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1986 DÃ¼nya KupasÄ±'da Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸan Arjantin'de Maradona, maÃ§a damga vuran ve yÄ±llar sonra da hatÄ±rlanan harekete imza attÄ±. Maradona Arjantin'in, Ä°ngiltere'yi 2-1 yendiÄŸi maÃ§ta 2 golÃ¼ de atarken, ilk golÃ¼ elle atmasÄ± maÃ§ sonu geniÅŸ yankÄ±lara neden oldu. Sonradan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda elle attÄ±ÄŸÄ± gol iÃ§in "TanrÄ±'nÄ±n eli" diyen yÄ±ldÄ±z oyuncu, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda, "60. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼mde saÄŸ elimle Ä°ngiltere'ye gol atmak istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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KulÃ¼p kariyerinde Napoli'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§tikten sonra Sevilla ve Newell's Old Boys'ta oynayan Maradona, 1997 yÄ±lÄ±nda Boca Juniors'ta altif futbolculuk kariyerini noktaladÄ±.

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Diego Armando Maradona, 2008 yÄ±lÄ±nda Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na getirildi. 2010 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek finalde Arjantin, Almanya'ya 4-0 yenildi ve elendi. 29 Temmuz 2010 tarihinde Arjantin Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

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Arjantinli efsane, 2019 sezonunda baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸi Arjantin takÄ±mÄ± Gimnasia de La Plata'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine devam ediyordu.

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Arjantin'in efsane isminin Ã¶lÃ¼m haberi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda ÅŸok etkisi yaparken Ä°ngiliz basÄ±nÄ±n manÅŸetleri tepki Ã§ekti.

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Ä°ngiltere'de yayÄ±n yapan bazÄ± gazeteler, Maradona'nÄ±n vefat haberini 1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n meÅŸhur olayÄ± 'TanrÄ±nÄ±n eli' Ã¼zerinden gÃ¶rerek 'Åžimdi o tanrÄ±nÄ±n elinde' manÅŸetlerini attÄ±.

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Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberini bu manÅŸetlerle yayÄ±nlayan gazeteler Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekti.

36KÄ°MSE BU SAYIYA ULAÅžAMADI
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KÄ°MSE BU SAYIYA ULAÅžAMADI

1986 DÃ¼nya KupasÄ±'nda 10 gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan Diego Maradona'dan (5 gol & 5 asist) bu yana hiÃ§bir oyuncu bir turnuvada bu sayÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

37ARJANTÄ°NDE 3 GÃœN YAS
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ARJANTÄ°N'DE 3 GÃœN YAS

Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Alberto Fernandez, Diego Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti.

38ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°NDE SAYGI DUYURUSU
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ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE SAYGI DUYURUSU

UEFA, Åžampiyonlar Ligi maÃ§larÄ±ndan Ã¶nce Diego Maradona iÃ§in 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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