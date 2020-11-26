MARADONA'NIN HAYATI Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doÄŸdu. BirÃ§ok uzman, futbol eleÅŸtirmenleri, eski futbolcular, ÅŸimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarÄ±nca tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir. AyrÄ±ca PelÃ© ile beraber FIFA 20. YÃ¼zyÄ±lÄ±n Oyuncusu Ã¶dÃ¼lÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±r. Transferde iki kez en yÃ¼ksek Ã¼cret rekoru kÄ±ran tek futbolcudur.