Son dakika haberi | Almanya, Sörloth'u konuşuyor! "Türkiye'deki performansı ile..."
Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth performansıyla Almanya'da tartışma konusu oldu.
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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
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BILD'DEN ELEŞTİRİ
Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.
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Sezon başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Leipzig'e transfer olan Sörloth, aradığını bulamadı. Norveçli golcü Leipzig formasıyla Bundesliga'da oynadığı 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.
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8 MAÇTA GOLÜ YOK
Norveçli yıldız Leipzig formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 8 maçta skora katkı yapamadı.
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Sadece Hertha Berlin ve Gladbach maçlarında 90 dakika sahada kalan Norveçli futbolcu şut isabet oranlarında da istediği başarıyı sağlayamadı.
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11 ŞUTTA YALNIZCA 2 İSABET SAĞLAYABİLDİ
Sörloth, Leipzig formasıyla Bundesliga'da oynadığı 7 maçta rakip kaleye 11 şut atarken, yalnızca 2 isabet yakayalabildi.
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Golcü futbolcu Leverkusen, Schalke 04, Augsburg, Hertha Berlin ve son olarak oynadığı Eintracht Frankfurt maçlarında kaleyi bulamadı.
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Norveçli yıldız bir tek Borussia Mönchengladbach ve Freiburg mücadelelerinde şut atabildi.
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"TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSIYLA ARADAKİ FARK ÇOK BÜYÜK"
Norveç basınından Nettavisen, Sörloth için "Leipzig - Eintracht Frankfurt maçının ilk yarısında hiçbir varlık gösteremeyince oyundan çıkarıldı" dedi.
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Viasport yorumcusu Roar Stokke da "Sörloth'tan harika şeyler bekleniyor. Geçen sezon Türkiye'de birçok gol attı ama şu an fark çok büyük" ifadelerini kullandı.
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"ATMALARI GEREKEN BİRKAÇ ADIM VAR"
Leipzig teknik direktörü Nagelsmann ise maç sonrası, "Benjamin Henrichs, Sörloth, Hee-Chan Hwang ve Justin Kluivert takıma yeni katıldı. Hepsi çok iyi gidiyor ancak hepsinin atması gereken birkaç adım var" ifadelerini kullandı.
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GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDE
Süper Lig'den sezon başında ayrılan Sörloth'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.
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Devre arasında Galatasaray'ın Marcao'yu isteyen Leipzig ile takas için görüşmelere başlayacağı yazıldı.
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EMRE BELÖZOĞLU DA DEVREDE
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edildi.
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ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA
Trabzonspor ile Leipzig arasında imzalanan anlaşmaya göre, Alexander Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte bulunuyor. Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" denmişti.