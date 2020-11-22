Son dakika haberi | Almanya, Sörloth'u konuşuyor! "Türkiye'deki performansı ile..."

"ATMALARI GEREKEN BİRKAÇ ADIM VAR" Leipzig teknik direktörü Nagelsmann ise maç sonrası, "Benjamin Henrichs, Sörloth, Hee-Chan Hwang ve Justin Kluivert takıma yeni katıldı. Hepsi çok iyi gidiyor ancak hepsinin atması gereken birkaç adım var" ifadelerini kullandı.