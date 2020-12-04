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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 17:30 | 

Son dakika haberi | Ali Akman transferinde ters köşe! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fransız basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği 18 yaşındaki golcü için flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

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Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ın ismi Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

2SON İDDİA FRANSADAN
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SON İDDİA FRANSA'DAN

18 yaşındaki golcü ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.

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Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman'la ilgili son iddia ise Fransa'dan geldi.

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Le 10 Sport'un haberine göre; Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas, Dario Benedetto'nun formsuzluğu nedeniyle yeni bir 9 numara arayışına başladı.

5VILLAS-BOAS: BANA 9 NUMARA LAZIM
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VILLAS-BOAS: BANA 9 NUMARA LAZIM

Andre Villas-Boas bu konu üzerine, "Yedek kulübemizde gerçek bir 9 numara yok. Bize en azından 1-2 tane daha gerçek 9 numara lazım. Luis Henrique'yi mecburiyetten oynatıyorum ama kendi mevkisi olmadığı için performans göstermekte zorlanıyor.

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Sezon başında bu sorunu çözemeyerek hata yaptık. Ancak, ocak ayında kesinlikle çözmeliyiz" dedi.

7MARSİLYADA LİSTE BAŞI: ALİ AKMAN
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MARSİLYA'DA LİSTE BAŞI: ALİ AKMAN

Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria, bu gelişmeler üzerine Avrupa'nın dört bir yanında forvet aramaya başladı.

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Finansal Fair Play nedeniyle eli kolu bağlı olan Fransız kulübü, maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek isimleri araştırmaya araştırıyor.

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Longoria'nın listesinin ilk sırasında ise Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman yer aldı.

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Ali Akman için scoutlarından detaylı bir rapor alan Longoria, transfer çalışmalarına başladı.

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Genç futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Marsilya, 'makul' bir bonservis bedeliyle bu transferi ocak ayında bitirme kararı aldı.

12ALİ AKMANIN 4 TALİBİ DAHA VAR
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ALİ AKMAN'IN 4 TALİBİ DAHA VAR

Haberin detayında ise Marsilya'nın bu transferde yalnız olmadığı ve işinin de bir hayli zor olduğu bilgisi verildi.

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18 yaşındaki Türk golcüyle Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği vurgulanırken asıl zorlu rakibin Red Bull grubu olduğu vurgulandı.

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Red Bull'un Ali Akman'ı transfer ederek önce Salzburg'ta ve ardından Leipzig'te oynatmak istediğinin altı çizildi.

15MİLLİ FORMAYLA 40 MAÇTA 20 GOL
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MİLLİ FORMAYLA 40 MAÇTA 20 GOL

İnegölspor alyapısından yetişen ve 2015 yılında Bursaspor'a geçen Ali Akman, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 3 asist yaptı. Ali Akman, milli takımın altyaş gruplarında çıktığı 40 maçta ise 20 gol attı. (Sporx)

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