Son dakika haberi | Ali Akman transferinde ters köşe! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu

VILLAS-BOAS: BANA 9 NUMARA LAZIM Andre Villas-Boas bu konu üzerine, "Yedek kulübemizde gerçek bir 9 numara yok. Bize en azından 1-2 tane daha gerçek 9 numara lazım. Luis Henrique'yi mecburiyetten oynatıyorum ama kendi mevkisi olmadığı için performans göstermekte zorlanıyor.