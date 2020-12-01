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Futbol
Haber GiriÅŸ: 01 AralÄ±k 2020 - 18:51 | 

Son Dakika Haberi | Ali Akman transferinde flaÅŸ geliÅŸme! Bedelsiz olarak...

Bursaspor formasÄ±yla harikalar yaratan ve dev kulÃ¼plerin listesinde giren Ali Akman transferinde flaÅŸ geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor.

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1MÄ°LLÄ° TAKIMA KADAR YÃœKSELDÄ°
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MÄ°LLÄ° TAKIM'A KADAR YÃœKSELDÄ°

AltyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸtiÄŸi Bursaspor'daki futboluyla gÃ¶z dolduran ve performansÄ±yla Ãœmit Milli TakÄ±m kadrosunda yer bulan Ali Akman transferinde Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor.

2KRÄ°TÄ°K SÃœRECE GÄ°RÄ°LDÄ°
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KRÄ°TÄ°K SÃœRECE GÄ°RÄ°LDÄ°

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasÄ±yla gÃ¶sterdiÄŸi performansla dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Ali Akman ile ilgili kritik sÃ¼rece girildi.

3BURSASPOR SÃ–ZLEÅžME YENÄ°LEMEK Ä°STÄ°YOR
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BURSASPOR SÃ–ZLEÅžME YENÄ°LEMEK Ä°STÄ°YOR

YeÅŸil-beyazlÄ± kurmaylar her fÄ±rsatta genÃ§ yÄ±ldÄ±z adayÄ±yla sÃ¶zleÅŸme yenilemek istediklerini ifade ederken, ellerini Ã§abuk tutmalarÄ± gerekiyor.

4F.BAHÃ‡E VE G.SARAY DA Ä°STÄ°YOR
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F.BAHÃ‡E VE G.SARAY DA Ä°STÄ°YORÂ

BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcuyu SÃ¼per Lig'den FenerbahÃ§e ve Galatasaray baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kulÃ¼p kadrosuna katmak istiyor.

5AVRUPADAN DEV TALÄ°PLER
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AVRUPA'DAN DEV TALÄ°PLER

18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun ismi, Alman devi Bayern MÃ¼nih ve FransÄ±z ekibi Lille'le de anÄ±lÄ±yor.

6SÃ–ZLEÅžMESÄ° 2021DE SONA ERÄ°YOR
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SÃ–ZLEÅžMESÄ° 2021'DE SONA ERÄ°YOR

Bursaspor ile olan sÃ¶zleÅŸmesi 31 MayÄ±s 2021'de sona erecek olan genÃ§ golcÃ¼, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yuvadan uÃ§abilir...

7BEDELSÄ°Z AYRILABÄ°LÄ°R
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BEDELSÄ°Z AYRILABÄ°LÄ°R

Bursaspor 1 aylÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde sÃ¶zleÅŸme yenileme konusunda oyuncuyla anlaÅŸma saÄŸlayamazsa genÃ§ futbolcu, Bosman kurallarÄ±na gÃ¶re baÅŸka kulÃ¼plerle Ã¶n sÃ¶zleÅŸme imzalama hakkÄ±na sahip olacak.

8TOPLAM 10 GOLE KATKI
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TOPLAM 10 GOLE KATKI

YeÅŸil beyazlÄ± formayla TFF 1. Lig'de 11 maÃ§a Ã§Ä±kan Ali, 7 gol atÄ±p 3 de asist yaptÄ±.

9PLANI AVRUPADA OYNAMAK
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"PLANI AVRUPA'DA OYNAMAK"

Ayhan Akman, Ali Akman'Ä±n hedefinin Avrupa olduÄŸunu ve kendisinin bu konuda yeÄŸenine herhangi bir transfer yÃ¶nlendirmesi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Ali'nin amacÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda oynamak. Onun niyeti, planÄ± Avrupa'da oynamak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Oyuncunun amcasÄ± ve temsilcisi olan Ayhan Akman, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼:

"TÃ¼rkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu sÃ¶ylemekte de sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum. Kendini Avrupa'da geliÅŸtirmek istiyor. Benim aÄŸzÄ±mdan bu konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama hiÃ§ olmadÄ±"

11GALATASARAY Ä°DDÄ°ALARI...
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GALATASARAY Ä°DDÄ°ALARI...

"Tabii ki ben Galatasaray'Ä±n eski oyuncusuyum, doÄŸru ama Ali'nin farklÄ± planlarÄ± var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, ÅŸu anda Bursaspor'da ve kafasÄ±nda sadece ÅŸu anda orasÄ± var"Â 

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