Son Dakika Haberi | Ali Akman transferinde flaÅŸ geliÅŸme! Bedelsiz olarak...

YeÅŸil beyazlÄ± formayla TFF 1. Lig'de 11 maÃ§a Ã§Ä±kan Ali, 7 gol atÄ±p 3 de asist yaptÄ±.
9
Abone Ol
"PLANI AVRUPA'DA OYNAMAK"
Ayhan Akman, Ali Akman'Ä±n hedefinin Avrupa olduÄŸunu ve kendisinin bu konuda yeÄŸenine herhangi bir transfer yÃ¶nlendirmesi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Ali'nin amacÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda oynamak. Onun niyeti, planÄ± Avrupa'da oynamak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
10
Abone Ol
Oyuncunun amcasÄ± ve temsilcisi olan Ayhan Akman, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼:
"TÃ¼rkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu sÃ¶ylemekte de sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum. Kendini Avrupa'da geliÅŸtirmek istiyor. Benim aÄŸzÄ±mdan bu konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama hiÃ§ olmadÄ±"
11
Abone Ol
GALATASARAY Ä°DDÄ°ALARI...
"Tabii ki ben Galatasaray'Ä±n eski oyuncusuyum, doÄŸru ama Ali'nin farklÄ± planlarÄ± var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, ÅŸu anda Bursaspor'da ve kafasÄ±nda sadece ÅŸu anda orasÄ± var"Â