Son Dakika Haberi | Ali Akman transferinde flaÅŸ geliÅŸme! Bedelsiz olarak...

Oyuncunun amcasÄ± ve temsilcisi olan Ayhan Akman, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼:



"TÃ¼rkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu sÃ¶ylemekte de sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum. Kendini Avrupa'da geliÅŸtirmek istiyor. Benim aÄŸzÄ±mdan bu konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama hiÃ§ olmadÄ±"