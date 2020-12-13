Son Dakika Haberi | Alanyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran an! Tartışılan karar sonrası Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşırken, maça damga vuran karar sonrası ortalık yıkıldı...
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Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
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YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.
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TÖRE VE LJAJIC GÖTÜRÜLMEDİ
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.
Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.
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AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.
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3 İSİM KADRODA YER ALMADI
Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.
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SALİH'İN YERİNE DAVIDSON
Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.
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ALANYA PENALTI KAZANDI
Alanyaspor, Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
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VAR KONTROLÜ SONRASI PENALTI ÇALDI
Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor'da oyuncular penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR odasından yapılan çağrı üzerine ekrana gitti ve Ghezzal'ın topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.
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SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ
Karar sonrası Sergen Yalçın, uzun süre tepki gösterdi ve 4. hakeme "Böyle penaltı olmaz! Böyle penaltı mı olur? Yok böyle bir şey" şeklinde serzenişte bulundu.
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"HER POZİSYONU ALANYA'YA VERİYORSUN"
Sergen Yalçın maçın devamında da birçok pozisyonda hakeme tepki gösterdi. Yalçın, "Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp" ifadeleriyle hakeme seslendi.
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DEVRE ARASINDA TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Mücadelenin ilk devresi sona ermesiyle birlikte hakemlere uzun süre tepki gösterdi.
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GERGİNLİK DEVAM ETTİ
Maçın ardından Sergen Yalçın, hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstermeye devam etti.
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YAYINA YANSIDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakeme "Benimle bu şekilde konuşma" sözü yayına yansıdı.
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Tartışılan karar hakkında siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.