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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Alanyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran an! Tartışılan karar sonrası Sergen Yalçın...
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Futbol
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 20:14 | 

Son Dakika Haberi | Alanyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran an! Tartışılan karar sonrası Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşırken, maça damga vuran karar sonrası ortalık yıkıldı...

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Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

2YALÇINDAN 2 DEĞİŞİKLİK
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YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

3TÖRE VE LJAJIC GÖTÜRÜLMEDİ
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TÖRE VE LJAJIC GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.

4AYTEMİZ ALANYASPORDA 3 DEĞİŞİKLİK
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AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.

53 İSİM KADRODA YER ALMADI
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3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

6SALİHİN YERİNE DAVIDSON
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SALİH'İN YERİNE DAVIDSON

Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.

7ALANYA PENALTI KAZANDI
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ALANYA PENALTI KAZANDI

Alanyaspor, Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

8VAR KONTROLÜ SONRASI PENALTI ÇALDI
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VAR KONTROLÜ SONRASI PENALTI ÇALDI

Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor'da oyuncular penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR odasından yapılan çağrı üzerine ekrana gitti ve Ghezzal'ın topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

9SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ
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SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ

Karar sonrası Sergen Yalçın, uzun süre tepki gösterdi ve 4. hakeme "Böyle penaltı olmaz! Böyle penaltı mı olur? Yok böyle bir şey" şeklinde serzenişte bulundu.

10HER POZİSYONU ALANYAYA VERİYORSUN
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"HER POZİSYONU ALANYA'YA VERİYORSUN"

Sergen Yalçın maçın devamında da birçok pozisyonda hakeme tepki gösterdi. Yalçın, "Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp" ifadeleriyle hakeme seslendi.

11DEVRE ARASINDA TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
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DEVRE ARASINDA TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Mücadelenin ilk devresi sona ermesiyle birlikte hakemlere uzun süre tepki gösterdi.

12GERGİNLİK DEVAM ETTİ
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GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Maçın ardından Sergen Yalçın, hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstermeye devam etti.

13YAYINA YANSIDI
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YAYINA YANSIDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakeme "Benimle bu şekilde konuşma" sözü yayına yansıdı.

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Tartışılan karar hakkında siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

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