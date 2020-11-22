Son Dakika Haberi | Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından olay oldu! Ersun Yanal ve Salih Uçan...

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARDIM" 2014-2015'te sezon başlamadan Fenerbahçe'den gönderilen Salih Uçan, İsmail Kartal'la çalışabilse başarılı olabileceğini belirtirken, "İsmail Kartal zamanında kalsaydım, çok daha iyi olurdum. Beni çok iyi tanıyordu. Ben kalsaydım, belki şampiyon da olurduk. Takımı şampiyon yapabilirdim, buna inanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.