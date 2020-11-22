Son Dakika Haberi | Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından olay oldu! Ersun Yanal ve Salih Uçan...
Süper Lig'in 9. haftasında Salih Uçan'ın formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ile karşılaşırken, ortaya dikkat çekici bir hikaye çıktı...
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Süper Lig'de 9. haftaya Ersun Yanal ile eski öğrencisi Salih Uçan'ın arasında yaşananlar damga vurdu.
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Bir dönem Fenerbahçe formasıyla büyük başarılara imza atan, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Salih Uçan, 2013-14 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle süre almakta zorlanmış ve İtalyan devi Roma'ya kiralanmıştı.
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BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI
Roma'da bir süre kiralık forma giydikten sonra beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan; Fenerbahçe'ye geri dönmüş, daha sonra Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştı.
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YENİDEN ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
26 yaşındaki genç orta saha İsviçre ve İtalya maceralarının ardından tekrar Türkiye'ye dönerken, yeni adresi Alanyaspor olmuştu.
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"YANAL FORMA VERMEDİ"
Fenerbahçe'den Roma'ya büyük umutlarla gönderilen ancak istenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Salih Uçan, geçmişte verdiği röportajda Ersun Yanal'ın sarı lacivertlilerde kendisine forma şansı vermediğini belirtmişti.
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"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARDIM"
2014-2015'te sezon başlamadan Fenerbahçe'den gönderilen Salih Uçan, İsmail Kartal'la çalışabilse başarılı olabileceğini belirtirken, "İsmail Kartal zamanında kalsaydım, çok daha iyi olurdum. Beni çok iyi tanıyordu. Ben kalsaydım, belki şampiyon da olurduk. Takımı şampiyon yapabilirdim, buna inanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.
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"AYKUT HOCA BANA ŞANS VERİYORDU"
Kocaman'ın Fenerbahçe'de kendisine şans verdiğini söyleyen Uçan, "Şimdi benden beklentileri biliyorum. Aykut Hoca zamanında oynuyordum. Bana şans veriyordu. Gol atıyordum, asist yapıyordum." demişti.
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"ERSUN HOCA BENİ OYNATMADI"
Yanal'ın kendisine şans vermediğini ifade eden genç futbolcu, "Ersun Hoca beni oynatmadı. Salih güçsüz dediler. Hayır güçsüz değildim. Buna katılmıyorum, benim fiziğim daha doğrusu bacaklarım hep böyle, ince (bacaklarını göstererek)…Oynatılmıyordum." şeklinde konuşmuştu.
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2012'de transfer olduğu Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile şans bulan ancak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'ın çok az şans tanıdığı Salih Uçan, 2014-2015'te ise sezon başlamadan ve İsmail Kartal takımın başına getirilmeden önce Roma'ya kiralanmıştı.
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LİDERLİK İÇİN ÇIKTI
Zirveye oynayan Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan'ın da gol attığı maçta, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayan Ersun Yanal'ın Antalyaspor'unu mağlup etti.
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ATTIĞI GOL SONRASI
Salih Uçan'ın Antalyaspor ağlarını havalandırması, geçmişte Ersun Yanal'la ilgili yaptığı eleştirel söylemlerini akıllara getirdi.